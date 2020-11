LIVE: Katai krult een vrije trap binnen, Gent moet opnieuw achtervolgen

Fase per fase

90+2' tweede helft, minuut 92. Kleindienst kan nog eens koppen, maar te zwak en niet gekadreerd. De moed zinkt de bezoekers stilaan in de schoenen. . Kleindienst kan nog eens koppen, maar te zwak en niet gekadreerd. De moed zinkt de bezoekers stilaan in de schoenen.

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Rode Ster Belgrado, Srdan Spiridonovic erin, Ben El Fardou eruit wissel Ben El Fardou Srdan Spiridonovic

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Rode Ster Belgrado, Veljko Nikolic erin, Aleksandar Katai eruit wissel Aleksandar Katai Veljko Nikolic

89' tweede helft, minuut 89. 5 minuten extra. Er komen nog 5 minuten bij. 5 minuten waarin Gent alsnog de nederlaag kan vermijden. De bezoekers blijven er voluit voor gaan. . 5 minuten extra Er komen nog 5 minuten bij. 5 minuten waarin Gent alsnog de nederlaag kan vermijden. De bezoekers blijven er voluit voor gaan.

87' tweede helft, minuut 87. De 0 op 9 dreigt voor Gent en dus mag het zijn Europese ambities wellicht opbergen. Of komt er straks toch nog een klein mirakel? . De 0 op 9 dreigt voor Gent en dus mag het zijn Europese ambities wellicht opbergen. Of komt er straks toch nog een klein mirakel?

86' tweede helft, minuut 86. Het is nu éénrichtingsverkeer, Gent zet alles op alles. Maar achteraan bij Rode Ster blijft het goed gesloten. Vindt Gent nog een gaatje? De tijd dringt. . Het is nu éénrichtingsverkeer, Gent zet alles op alles. Maar achteraan bij Rode Ster blijft het goed gesloten. Vindt Gent nog een gaatje? De tijd dringt.

85' Gele kaart voor Aleksandar Katai van Rode Ster Belgrado tijdens tweede helft, minuut 85 Aleksandar Katai Rode Ster Belgrado

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Rode Ster Belgrado, Radovan Pankov erin, Guélor Kanga eruit wissel Guélor Kanga Radovan Pankov

83' tweede helft, minuut 83. Katai deelt een stevige tik uit aan Castro-Montes. Het komt hem op geel te staan. Het beste is er toch ook stilaan af bij Rode Ster. Castro-Montes moet even bekomen. . Katai deelt een stevige tik uit aan Castro-Montes. Het komt hem op geel te staan. Het beste is er toch ook stilaan af bij Rode Ster. Castro-Montes moet even bekomen.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij KAA Gent, Tim Kleindienst erin, Vadis Odjidja Ofoe eruit wissel Vadis Odjidja Ofoe Tim Kleindienst

80' tweede helft, minuut 80. Knal van Dorsch op de vuisten van Borjan. Knal van Dorsch op de vuisten van Borjan

80' tweede helft, minuut 80. Borjan is slecht neergekomen na zijn redding en heeft verzorging nodig. De tijd tikt ongenadig weg, bij Rode Ster zien ze het graag gebeuren. . Borjan is slecht neergekomen na zijn redding en heeft verzorging nodig. De tijd tikt ongenadig weg, bij Rode Ster zien ze het graag gebeuren.

78' tweede helft, minuut 78. Stevige pegel van Dorsch! Gent voert de druk op. Dorsch pakt uit me een krachtig afstandsschot, maar Borjan pakt op zijn beurt uit met een knappe redding en bokst de bal weg. Het zal ook een beetje moeten meezitten voor de bezoekers. . Stevige pegel van Dorsch! Gent voert de druk op. Dorsch pakt uit me een krachtig afstandsschot, maar Borjan pakt op zijn beurt uit met een knappe redding en bokst de bal weg. Het zal ook een beetje moeten meezitten voor de bezoekers.

78' tweede helft, minuut 78.

77' tweede helft, minuut 77. Een gekraakt schot van Odjidja landt in de handen van Borjan. Gent blijft aanvallen, maar is voorlopig niet secuur genoeg in de beslissende fase. . Een gekraakt schot van Odjidja landt in de handen van Borjan. Gent blijft aanvallen, maar is voorlopig niet secuur genoeg in de beslissende fase.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij KAA Gent, Sven Kums erin, Elisha Owusu eruit wissel Elisha Owusu Sven Kums

75' tweede helft, minuut 75. Kums, net op het veld voor Owusu, zorgt meteen voor gevaar. Zijn volley belandt bij Niangbo en die mikt naast. Gent heeft nog een kwartier om de scheve situatie recht te zetten. . Kums, net op het veld voor Owusu, zorgt meteen voor gevaar. Zijn volley belandt bij Niangbo en die mikt naast. Gent heeft nog een kwartier om de scheve situatie recht te zetten.

73' tweede helft, minuut 73. Gent blijft erin geloven en gaat voluit voor de gelijkmaker. Mohammadi probeert het van ver, maar zijn schot gaat naast. . Gent blijft erin geloven en gaat voluit voor de gelijkmaker. Mohammadi probeert het van ver, maar zijn schot gaat naast.

68' tweede helft, minuut 68. Jaremtsjoek net niet! Gent blijft er voor gaan. Na Dorsch is het nu Jaremtsjoek die van dichtbij kan uithalen op aangeven van Castro-Montes. Hij twijfelt niet, maar zijn schot wordt nog afgeblokt door Milunovic. Meer dan een hoekschop levert het niet op. . Jaremtsjoek net niet! Gent blijft er voor gaan. Na Dorsch is het nu Jaremtsjoek die van dichtbij kan uithalen op aangeven van Castro-Montes. Hij twijfelt niet, maar zijn schot wordt nog afgeblokt door Milunovic. Meer dan een hoekschop levert het niet op.

67' tweede helft, minuut 67. Ook Roman Jaremtsjoek kan het net niet vinden. Ook Roman Jaremtsjoek kan het net niet vinden

66' tweede helft, minuut 66. Gent doet te weinig met kansen zoals deze. Gent doet te weinig met kansen zoals deze

65' tweede helft, minuut 65. Dorsch heeft te veel tijd nodig. Gent kan nog eens tegenprikken, maar efficiëntie blijkt alweer een probleem. Na een slim tikje van Jaremtsjoek kan Dorsch van dichtbij uithalen, maar hij talmt te lang en kan niet afwerken. . Dorsch heeft te veel tijd nodig Gent kan nog eens tegenprikken, maar efficiëntie blijkt alweer een probleem. Na een slim tikje van Jaremtsjoek kan Dorsch van dichtbij uithalen, maar hij talmt te lang en kan niet afwerken.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KAA Gent, Dogbole Niangbo erin, Jordan Botaka eruit wissel Jordan Botaka Dogbole Niangbo

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Rode Ster Belgrado, Njegos Petrovic erin, Mirko Ivanic eruit wissel Mirko Ivanic Njegos Petrovic

63' tweede helft, minuut 63. Gobeljic op de paal! Bijna 3-1 voor Rode Ster! Coosemans pakt uit met een goede redding op een schot van Gajic, maar duwt de bal wel pal in de voeten van Gobeljic. Die besluit van dichtbij op de paal. Hier komt Gent bijzonder goed weg. . Gobeljic op de paal! Bijna 3-1 voor Rode Ster! Coosemans pakt uit met een goede redding op een schot van Gajic, maar duwt de bal wel pal in de voeten van Gobeljic. Die besluit van dichtbij op de paal. Hier komt Gent bijzonder goed weg.

63' tweede helft, minuut 63. Gent ontsnapt aan de 3-2! Gent ontsnapt aan de 3-2!

62' tweede helft, minuut 62. Peter Balette grijpt in en haalt een Botaka na een bleke wedstrijd naar de kant. Aan Niangbo om beter te doen. . Peter Balette grijpt in en haalt een Botaka na een bleke wedstrijd naar de kant. Aan Niangbo om beter te doen.

60' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 60 door Aleksandar Katai van Rode Ster Belgrado. 2, 1. goal Rode Ster Belgrado KAA Gent 90+3' 2 1

58' tweede helft, minuut 58. Coosemans grabbelt naast de vrije trap van Katai: 2-1. Coosemans grabbelt naast de vrije trap van Katai: 2-1

57' tweede helft, minuut 57. Katai brengt Rode Ster weer op voorsprong. Gent is alweer op achtervolgen aangewezen. Katai krult een vrije trap langs de muur, tegen de paal en zo in doel. Coosemans gaat niet helemaal vrijuit. Balen voor de bezoekers. . Katai brengt Rode Ster weer op voorsprong Gent is alweer op achtervolgen aangewezen. Katai krult een vrije trap langs de muur, tegen de paal en zo in doel. Coosemans gaat niet helemaal vrijuit. Balen voor de bezoekers.

57' tweede helft, minuut 57. Rode Ster blijft het meeste initiatief nemen. Ivanic krijgt iets te veel ruimte en waagt zijn kans met een lage knal. Zijn schot gaat nipt naast. . Rode Ster blijft het meeste initiatief nemen. Ivanic krijgt iets te veel ruimte en waagt zijn kans met een lage knal. Zijn schot gaat nipt naast.

54' tweede helft, minuut 54. Marreh speelt met vuur. Hij gaat met twee benen vooruit door op Falcinelli. Vreemd dat scheidsrechter Fabbri dit ongemoeid laat. . Marreh speelt met vuur. Hij gaat met twee benen vooruit door op Falcinelli. Vreemd dat scheidsrechter Fabbri dit ongemoeid laat.

50' tweede helft, minuut 50. We zien toch een ander Rode Ster in deze tweede helft. Veel meer aanvallend, veel meer op de helft van Gent. Geert Heremans op Radio 1. We zien toch een ander Rode Ster in deze tweede helft. Veel meer aanvallend, veel meer op de helft van Gent. Geert Heremans op Radio 1

49' Gele kaart voor Osman Bukari van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 49 Osman Bukari KAA Gent

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft. Gelijke kansen voor beide ploegen, wie trekt het laken naar zich toe: Rode Ster of Gent? . 2e helft We zijn vertrokken voor de tweede helft. Gelijke kansen voor beide ploegen, wie trekt het laken naar zich toe: Rode Ster of Gent?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Rusten geblazen in Belgrado. Gent kwam al vroeg op achterstand na een treffer van Kanga. Een lucky goal van Odjidja bracht de bezoekers weer langszij. Kort voor de rust kwamen beide teams nog dicht bij een tweede goal. . Rust Rusten geblazen in Belgrado. Gent kwam al vroeg op achterstand na een treffer van Kanga. Een lucky goal van Odjidja bracht de bezoekers weer langszij. Kort voor de rust kwamen beide teams nog dicht bij een tweede goal.

45+3' Gele kaart voor Nemanja Milunovic van Rode Ster Belgrado tijdens eerste helft, minuut 48 Nemanja Milunovic Rode Ster Belgrado

45+2' Gele kaart voor Sékou Sanogo van Rode Ster Belgrado tijdens eerste helft, minuut 47 Sékou Sanogo Rode Ster Belgrado

45' eerste helft, minuut 45. Katai op de lat! De reactie van Rode Ster blijft niet lang uit. Katai jaagt iedereen bij Gent de daver op het lijf met een stevige pegel. Zijn schot spat uiteen op de lat! . Katai op de lat! De reactie van Rode Ster blijft niet lang uit. Katai jaagt iedereen bij Gent de daver op het lijf met een stevige pegel. Zijn schot spat uiteen op de lat!

45' eerste helft, minuut 45. Katai treft de dwarsligger! Katai treft de dwarsligger!

44' eerste helft, minuut 44. Botaka verkwanselt dé kans op 1-2. Botaka verkwanselt dé kans op 1-2

44' eerste helft, minuut 44. Enorme misser van Botaka! Botaka laat dé kans liggen om Gent op voorsprong te brengen. Na slecht uitverdedigen bij Rode Ster biedt Odjidja biedt hem een uitstekende mogelijkheid aan, maar hij mikt de bal in één tijd onbesuisd over. Wat een misser! . Enorme misser van Botaka! Botaka laat dé kans liggen om Gent op voorsprong te brengen. Na slecht uitverdedigen bij Rode Ster biedt Odjidja biedt hem een uitstekende mogelijkheid aan, maar hij mikt de bal in één tijd onbesuisd over. Wat een misser!

39' eerste helft, minuut 39. Bukari is even geveld. Hij lijkt een tik tegen zijn hoofd gekregen te hebben en moet even bekomen. . Bukari is even geveld. Hij lijkt een tik tegen zijn hoofd gekregen te hebben en moet even bekomen.

39' Peter Balette kijkt langs de zijlijn toe als T1 . eerste helft, minuut 39. Peter Balette kijkt langs de zijlijn toe als T1

37' eerste helft, minuut 37. Borjan staat pal. Heeft Gent vertrouwen geput uit de gelijkmaker? De bezoekers versieren in elk geval een nieuwe kans. Jaremtsjoek baant zich vanaf rechts een weg in de zestien, maar zijn schot vanuit een scherpe hoek raakt niet voorbij Borjan. . Borjan staat pal Heeft Gent vertrouwen geput uit de gelijkmaker? De bezoekers versieren in elk geval een nieuwe kans. Jaremtsjoek baant zich vanaf rechts een weg in de zestien, maar zijn schot vanuit een scherpe hoek raakt niet voorbij Borjan.

32' De bedrukte gezichten maken plaats voor opluchting. . eerste helft, minuut 32. De bedrukte gezichten maken plaats voor opluchting.

32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Vadis Odjidja Ofoe van KAA Gent. 1, 1. goal Rode Ster Belgrado KAA Gent 90+3' 1 1

31' eerste helft, minuut 31. Daar is Odjidja met de gelijkmaker! Daar is Odjidja met de gelijkmaker!

31' eerste helft, minuut 31. Odjidja brengt Gent weer langszij! Gent komt uit het niks langszij, met een flinke dosis geluk. Een afstandsschot van Odjidja wijkt af en zo is Borjan compleet verrast. Alles te herdoen! . Odjidja brengt Gent weer langszij! Gent komt uit het niks langszij, met een flinke dosis geluk. Een afstandsschot van Odjidja wijkt af en zo is Borjan compleet verrast. Alles te herdoen!



30' Dorsch in een gevecht om de bal. eerste helft, minuut 30. Dorsch in een gevecht om de bal

29' eerste helft, minuut 29. Rode Ster heeft de wedstrijd helemaal onder controle, ook al laat het het balbezit aan de bezoekers. Gent is voorlopig de speelbal van de Servische topclub. . Rode Ster heeft de wedstrijd helemaal onder controle, ook al laat het het balbezit aan de bezoekers. Gent is voorlopig de speelbal van de Servische topclub.

25' Gele kaart voor Milad Mohammadi van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 25 Milad Mohammadi KAA Gent

24' eerste helft, minuut 24. De eerste gele kaart is voor Mohammadi. Belgrado mag het nog eens proberen op een vrije trap. Het schot van El Fardou is nu wel gekadreerd, maar Coosemans laat zich niet verrassen. . De eerste gele kaart is voor Mohammadi. Belgrado mag het nog eens proberen op een vrije trap. Het schot van El Fardou is nu wel gekadreerd, maar Coosemans laat zich niet verrassen.

24' eerste helft, minuut 24.

23' eerste helft, minuut 23. Het blijft opletten voor de prikken van Rode Ster. Nu is het Ivanic die centraal voor doel kan uithalen. Zijn schot gaat niet zo gek ver naast. . Het blijft opletten voor de prikken van Rode Ster. Nu is het Ivanic die centraal voor doel kan uithalen. Zijn schot gaat niet zo gek ver naast.

22' eerste helft, minuut 22. Gajic raakt niet voorbij Coosemans. Opnieuw dreiging van Belgrado. Kanga kruipt dit keer in de rol van aangever. Met een slim tikje lanceert het Gajic in de zestien. Die probeert het vanuit een scherpe hoek, maar Coosemans kan de bal in hoekschop werken. Die levert niks op. . Gajic raakt niet voorbij Coosemans Opnieuw dreiging van Belgrado. Kanga kruipt dit keer in de rol van aangever. Met een slim tikje lanceert het Gajic in de zestien. Die probeert het vanuit een scherpe hoek, maar Coosemans kan de bal in hoekschop werken. Die levert niks op.

21' Bedrukte Gentse gezichten na de goal van Rode Ster. eerste helft, minuut 21. Bedrukte Gentse gezichten na de goal van Rode Ster

17' eerste helft, minuut 17. Bij Gent moeten ze toch even bekomen van de tegentreffer. De gemiste kans van Bukari breekt de bezoekers nu wel erg zuur op. Hebben ze voldoende veerkracht om dit nog om te buigen? . Bij Gent moeten ze toch even bekomen van de tegentreffer. De gemiste kans van Bukari breekt de bezoekers nu wel erg zuur op. Hebben ze voldoende veerkracht om dit nog om te buigen?

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Guélor Kanga van Rode Ster Belgrado. 1, 0. goal Rode Ster Belgrado KAA Gent 90+3' 1 0

13' eerste helft, minuut 13. Gent moet na 13 minuten al achervolgen. Gent moet na 13 minuten al achervolgen

12' eerste helft, minuut 12. Kanga opent de score! Vroege opdoffer voor AA Gent. Gobeljic zet zich goed door in de zestien en legt de bal achteruit. El Fardou kan er niet bij, maar Kanga wel. Hij haalt in één tijd uit en laat Coosemans kansloos achter. . Kanga opent de score! Vroege opdoffer voor AA Gent. Gobeljic zet zich goed door in de zestien en legt de bal achteruit. El Fardou kan er niet bij, maar Kanga wel. Hij haalt in één tijd uit en laat Coosemans kansloos achter.



11' eerste helft, minuut 11. Rode Ster Belgrado reageert met een vrije trap net voor het halve maantje. Een klus voor El Fardou, maar die mikt de bal over doel. . Rode Ster Belgrado reageert met een vrije trap net voor het halve maantje. Een klus voor El Fardou, maar die mikt de bal over doel.

10' eerste helft, minuut 10. Daar is Gent alweer! Jaremtsjoek waagt zijn kans met een plaatsbal van net buiten de zestien. De bal bal landt in de handen van Borjan. . Daar is Gent alweer! Jaremtsjoek waagt zijn kans met een plaatsbal van net buiten de zestien. De bal bal landt in de handen van Borjan.

9' eerste helft, minuut 9. Hands Degenek onbestraft. Bij de actie van Bukari kwam Degenek nog in allerijl aanglijden. Uit de herhaling blijkt dat de bal met zijn arm raakte bij de aflegger van Bukari. Maar geen VAR in de Europa League en dus ook geen penalty voor Gent. . Hands Degenek onbestraft Bij de actie van Bukari kwam Degenek nog in allerijl aanglijden. Uit de herhaling blijkt dat de bal met zijn arm raakte bij de aflegger van Bukari. Maar geen VAR in de Europa League en dus ook geen penalty voor Gent.

8' eerste helft, minuut 8. Bukari laat het liggen. Bukari krijgt plots een reuzenkans om de score te openen, maar hij laat ze liggen. Alleen voor doelman Borjan slaat hij plots aan het twijfelen. In plaats van op doel te knallen, legt hij de bal breed. Weg kans, Rode Ster ontsnapt. . Bukari laat het liggen Bukari krijgt plots een reuzenkans om de score te openen, maar hij laat ze liggen. Alleen voor doelman Borjan slaat hij plots aan het twijfelen. In plaats van op doel te knallen, legt hij de bal breed. Weg kans, Rode Ster ontsnapt.

8' eerste helft, minuut 8. Bukari laat kans liggen, maar raakt arm van verdediger in de 16. Bukari laat kans liggen, maar raakt arm van verdediger in de 16

4' eerste helft, minuut 4. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Belgrado. De bal draait gevaarlijk in, maar strandt uiteindelijk in het zijnet. . De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Belgrado. De bal draait gevaarlijk in, maar strandt uiteindelijk in het zijnet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. AA Gent brengt de bal aan het rollen. Kan het een vuist maken tegen Rode Ster Belgrado? . Aftrap AA Gent brengt de bal aan het rollen. Kan het een vuist maken tegen Rode Ster Belgrado?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:53 vooraf, 20 uur 53. Het is een do or die-match voor AA Gent. Niet eenvoudig tegen een vlot draaiend Rode Ster Belgrado. Geert Heremans op Radio 1. Het is een do or die-match voor AA Gent. Niet eenvoudig tegen een vlot draaiend Rode Ster Belgrado. Geert Heremans op Radio 1

20:23 vooraf, 20 uur 23. Rode Ster heeft goede vorm te pakken. Rode Ster Belgrado kan betere cijfers voorleggen dan Gent. In eigen land is het na 13 speeldagen autoritair leider, met 6 punten meer dan eerste achtervolger Vojvodina. In de Europa League verloor het op de eerste speeldag van Hoffenheim, maar vorige week veegde Rode Ster wel de vloer aan met Slovan Liberec. Het werd 5-1. . Rode Ster heeft goede vorm te pakken Rode Ster Belgrado kan betere cijfers voorleggen dan Gent. In eigen land is het na 13 speeldagen autoritair leider, met 6 punten meer dan eerste achtervolger Vojvodina. In de Europa League verloor het op de eerste speeldag van Hoffenheim, maar vorige week veegde Rode Ster wel de vloer aan met Slovan Liberec. Het werd 5-1.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Na 4 nederlagen op rij, 2 in de eigen competitie en 2 in Europa, knoopte AA Gent afgelopen weekend met de overwinning aan. Op het veld van Waasland-Beveren won het met 1-4. Afwachten of dat voor een nieuw elan zorgt. . Na 4 nederlagen op rij, 2 in de eigen competitie en 2 in Europa, knoopte AA Gent afgelopen weekend met de overwinning aan. Op het veld van Waasland-Beveren won het met 1-4. Afwachten of dat voor een nieuw elan zorgt.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Kan Gent het tij keren? Gent staat na 2 speeldagen troosteloos laatste in zijn poule. Op de eerste speeldag ging het pijnlijk onderuit bij Slovan Liberec, vorige week verloor het op eigen veld kansloos van Hoffenheim. . Kan Gent het tij keren? Gent staat na 2 speeldagen troosteloos laatste in zijn poule. Op de eerste speeldag ging het pijnlijk onderuit bij Slovan Liberec, vorige week verloor het op eigen veld kansloos van Hoffenheim.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Coosemans in doel bij Gent. Roef is besmet met het coronavirus en Bolat is niet speelgerechtigd. Het zorgt ervoor dat Coosemans nog eens in doel mag staan bij Gent. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren verdwijnen voorts Niangbo en Godeau uit de ploeg. Zij worden vervangen door Botaka en Hanche-Olsen, die beiden net verlost zijn van het coronavirus. . Coosemans in doel bij Gent Roef is besmet met het coronavirus en Bolat is niet speelgerechtigd. Het zorgt ervoor dat Coosemans nog eens in doel mag staan bij Gent. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren verdwijnen voorts Niangbo en Godeau uit de ploeg. Zij worden vervangen door Botaka en Hanche-Olsen, die beiden net verlost zijn van het coronavirus.

19:56 vooraf, 19 uur 56. Veegt geplaagd Gent de nul weg? AA Gent gaat vanavond op bezoek bij Rode Ster Belgrado op zoek naar zijn eerste punt(en) in de Europa League. Dat moet in elk geval zonder Davy Roef, Michael Ngadeu én trainer Wim De Decker gebeuren. Zij reisden niet mee na een positieve coronatest. . Veegt geplaagd Gent de nul weg? AA Gent gaat vanavond op bezoek bij Rode Ster Belgrado op zoek naar zijn eerste punt(en) in de Europa League. Dat moet in elk geval zonder Davy Roef, Michael Ngadeu én trainer Wim De Decker gebeuren. Zij reisden niet mee na een positieve coronatest.

05-11-2020 05-11-2020.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Alweer zorgen voor Gent, na coronabesmettingen bij coach en Davy Roef. Alweer zorgen voor Gent, na coronabesmettingen bij coach en Davy Roef

15:35 vooraf, 15 uur 35. Peter Balette coacht Gent op bezoek in Belgrado . Peter Balette zal AA Gent donderdag coachen in de Europa League-wedstrijd op verplaatsing bij Rode Ster Belgrado. De assistent vervangt hoofdcoach Wim De Decker, die positief testte op het coronavirus. . Peter Balette coacht Gent op bezoek in Belgrado Peter Balette zal AA Gent donderdag coachen in de Europa League-wedstrijd op verplaatsing bij Rode Ster Belgrado. De assistent vervangt hoofdcoach Wim De Decker, die positief testte op het coronavirus.

11:03 vooraf, 11 uur 03. Coosemans toegevoegd aan Europese lijst. Het leek erop dat de 17-jarige Owen Jochmans morgenavond tegen Belgrado in doel zou staan voor AA Gent, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid toch de meer ervaren Colin Coosemans worden. Gent heeft Davy Roef (besmet met het coronavirus) op de Europese spelerslijst namelijk nog kunnen vervangen door de 28-jarige Coosemans. Sinan Bolat is niet speelgerechtigd, maar is wel meegereisd naar Servië. . Coosemans toegevoegd aan Europese lijst Het leek erop dat de 17-jarige Owen Jochmans morgenavond tegen Belgrado in doel zou staan voor AA Gent, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid toch de meer ervaren Colin Coosemans worden.

Gent heeft Davy Roef (besmet met het coronavirus) op de Europese spelerslijst namelijk nog kunnen vervangen door de 28-jarige Coosemans. Sinan Bolat is niet speelgerechtigd, maar is wel meegereisd naar Servië.

04-11-2020 04-11-2020.

15:43 vooraf, 15 uur 43. Roef en Ngadeu besmet met coronavirus. AA Gent zal donderdag niet kunnen rekenen op keeper Davy Roef en verdediger Michael Ngadeu na een positieve coronatest. Vooral in doel zorgt de positieve test voor een probleem. Roef is out en Sinan Bolat is Europees geschorst. Omdat 3e doelman Colin Coosemans niet op de Europese lijst staat, lijkt het erop dat de 17-jarige Owen Jochmans tussen de palen zal staan tegen Rode Ster Belgrado. Het positieve nieuws bij Gent is dat de club Botaka, Plastun en Hanche-Olsen recupereert. Zij waren eerder besmet met het coronavirus, maar testten vandaag negatief. . Roef en Ngadeu besmet met coronavirus AA Gent zal donderdag niet kunnen rekenen op keeper Davy Roef en verdediger Michael Ngadeu na een positieve coronatest. Vooral in doel zorgt de positieve test voor een probleem. Roef is out en Sinan Bolat is Europees geschorst.

Omdat 3e doelman Colin Coosemans niet op de Europese lijst staat, lijkt het erop dat de 17-jarige Owen Jochmans tussen de palen zal staan tegen Rode Ster Belgrado.

Het positieve nieuws bij Gent is dat de club Botaka, Plastun en Hanche-Olsen recupereert. Zij waren eerder besmet met het coronavirus, maar testten vandaag negatief.

15:20 - Vooraf Vooraf, 15 uur 20

Opstelling Rode Ster Belgrado. Milan Borjan, Milan Gajic, Milos Degenek, Nemanja Milunovic, Marko Gobeljic, Guélor Kanga, Mirko Ivanic, Sékou Sanogo, Ben El Fardou, Diego Falcinelli, Aleksandar Katai Opstelling Rode Ster Belgrado Aleksandar Katai, Diego Falcinelli, Ben El Fardou, Sékou Sanogo, Mirko Ivanic, Guélor Kanga, Marko Gobeljic, Nemanja Milunovic, Milos Degenek, Milan Gajic, Milan Borjan

Opstelling KAA Gent. Colin Coosemans, Alessio Castro-Montes, Sulayman Marreh, Andreas Hanche-Olsen, Milad Mohammadi, Niklas Dorsch, Vadis Odjidja Ofoe, Elisha Owusu, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek, Jordan Botaka Opstelling KAA Gent Jordan Botaka, Roman Jaremtsjoek, Osman Bukari, Elisha Owusu, Vadis Odjidja Ofoe, Niklas Dorsch, Milad Mohammadi, Andreas Hanche-Olsen, Sulayman Marreh, Alessio Castro-Montes, Colin Coosemans