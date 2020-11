Assistent Peter Balette neemt in Belgrado de plaats in van Wim De Decker

vooraf, 15 uur 35. Peter Balette coacht Gent op bezoek in Belgrado . Peter Balette zal AA Gent donderdag coachen in de Europa League-wedstrijd op verplaatsing bij Rode Ster Belgrado. De assistent vervangt hoofdcoach Wim De Decker, die positief testte op het coronavirus. .

vooraf, 11 uur 03. Coosemans toegevoegd aan Europese lijst. Het leek erop dat de 17-jarige Owen Jochmans morgenavond tegen Belgrado in doel zou staan voor AA Gent, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid toch de meer ervaren Colin Coosemans worden. Gent heeft Davy Roef (besmet met het coronavirus) op de Europese spelerslijst namelijk nog kunnen vervangen door de 28-jarige Coosemans. Sinan Bolat is niet speelgerechtigd, maar is wel meegereisd naar Servië. .

vooraf, 15 uur 43. Roef en Ngadeu besmet met coronavirus. AA Gent zal donderdag niet kunnen rekenen op keeper Davy Roef en verdediger Michael Ngadeu na een positieve coronatest. Vooral in doel zorgt de positieve test voor een probleem. Roef is out en Sinan Bolat is Europees geschorst. Omdat 3e doelman Colin Coosemans niet op de Europese lijst staat, lijkt het erop dat de 17-jarige Owen Jochmans tussen de palen zal staan tegen Rode Ster Belgrado. Het positieve nieuws bij Gent is dat de club Botaka, Plastun en Hanche-Olsen recupereert. Zij waren eerder besmet met het coronavirus, maar testten vandaag negatief. .