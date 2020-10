"Ik hoop dat AA Gent de kentering kan inzetten tegen Hoffenheim"

07:18 vooraf, 07 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

We starten met heel veel respect voor onze tegenstander. Dat doen we altijd. AA Gent is een club met veel kwaliteiten en goede spelers. Sommigen zijn ze zelfs in Duitsland komen halen. Hun resultaten vallen de laatste tijd wat tegen, maar wellicht zitten ze in een mindere periode en moeten ze zichzelf nog wat vinden. Maar het potentieel is er wel, wees maar gerust. Onderschat dit team niet. Sebastian Höness, coach van Hoffenheim.

"Ik kan wel wat schuiven". Hoffenheim heeft niet getraind in de Ghelamco Arena. Het verkoos om zo lang mogelijk in Duitsland te blijven alvorens af te reizen naar België. Coach Sebastian Höness zakte woensdagavond wel af naar het stadion voor de traditionele persconferentie op de vooravond van de wedstrijd. "Andrej Kramaric en Kasim Adams Nuhu zijn er niet bij, om coronaredenen", zei Höness. "Ik hoop dat ze zo snel mogelijk uit quarantaine komen. Natuurlijk had ik hen er heel graag bij gehad, maar het is nu eenmaal zo. We hoeven daar niet over te klagen of te zeuren. Ik beschik over een brede kern, dus kan ik wel wat schuiven."



Coach Sebastian Höness zakte woensdagavond wel af naar het stadion voor de traditionele persconferentie op de vooravond van de wedstrijd.



"Andrej Kramaric en Kasim Adams Nuhu zijn er niet bij, om coronaredenen", zei Höness. "Ik hoop dat ze zo snel mogelijk uit quarantaine komen. Natuurlijk had ik hen er heel graag bij gehad, maar het is nu eenmaal zo. We hoeven daar niet over te klagen of te zeuren. Ik beschik over een brede kern, dus kan ik wel wat schuiven."



Live op radio en website. Volg de wedstrijd van Gent vanavond op Radio 1 en/of met live-tekstupdates in dit artikel. De wedstrijd gaat van start om 18.55u. Beelden van de match krijgt u in de loop van de avond tijdens de uitzending van Antwerp-Tottenham en Benfica-Standard op Canvas en Ketnet.

Zonder Depoitre. Laurent Depoitre viel maandag uit tegen Genk, Vadis Odjidja van zijn kant lijkt stilaan klaar om weer voluit ingezet te worden. "Het nieuws over Depoitre is minder goed", zegt Wim De Decker. "Hij liep een spierscheuring op en is dus voor langere tijd niet inzetbaar." "Vadis Odjidja viel op het einde van de match met Racing Genk in. Voor hem gaat het dus de goede kant op. Of hij donderdagavond zal starten, is een andere vraag. Hij heeft alvast weinig reactie na de minuten die hij al heeft gemaakt. Dat is een goed gegeven."



"Het nieuws over Depoitre is minder goed", zegt Wim De Decker. "Hij liep een spierscheuring op en is dus voor langere tijd niet inzetbaar."



"Vadis Odjidja viel op het einde van de match met Racing Genk in. Voor hem gaat het dus de goede kant op. Of hij donderdagavond zal starten, is een andere vraag. Hij heeft alvast weinig reactie na de minuten die hij al heeft gemaakt. Dat is een goed gegeven."



Sterkste opponent. Hoffenheim is zonder enige twijfel het sterkste team in de groep. De Decker: "Ik gebruik die stelling om mijn spelers extra te motiveren. Let wel, zij weten ook wel waar ze mee bezig zijn en kennen hun opponenten perfect. Aan ons om onze voet naast Hoffenheim te zetten."



Ik hoop dat we de kentering kunnen inzetten. Die komt er heus wel. Er zijn al voldoende signalen dat het de goede richting uitgaat. In de kleedkamer zie je dat, tijdens de dagelijkse werking en noem maar op. Spijtig genoeg resulteert dat nog niet in punten. Komt die ommekeer er, dan zijn we vertrokken. Wim De Decker.

