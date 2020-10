LIVE: Gent is baas tegen Liberec, maar morst met de kansen

"Dit is een andere competitie", vertelt Gent-manager Louwagie voor vertrek naar Tsjechië. "We hebben gisteren met de spelers gesproken en we willen meer vechtlust zien. Dat was er niet afgelopen weekend. Voor de match tegen Cercle Brugge leek het beter te gaan, maar dan kwam die klap. We willen donderdag toch wel revanche nemen. Topsport is reageren en dat moeten we nu doen."





Waar hoopt Louwagie op? "Een goed resultaat. Dat is niet verliezen. Ons doel is nog altijd om te overwinteren in Europa."