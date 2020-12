Ritchie De Laet: "Wat Tottenham ook doet, wij zullen klaar zijn"

"Dit is een groot moment voor de club en de spelers. We spelen tegen de leider in de Premier League", zegt Antwerp-coach Ivan Leko op de vooravond van de wedstrijd tegen Tottenham. "We hebben respect voor hen, maar willen resultaat halen en wie weet opnieuw verrassen."





Een belangrijk thema bij Antwerp is of bepaalde spelers rust zullen krijgen met het oog op het belangrijke competitieduel dit weekend tegen Club Brugge.



Leko: "Maar een paar clubs kunnen kunnen rekenen en kiezen wie ze opstellen. Real Madrid, Barcelona, Man. City, dat soort ploegen kunnen dat doen. Wij niet, maar we zijn ook niet dom."





"We weten dat we gekwalificeerd zijn en dat zondag een belangrijke match is, maar we moeten hier ook respect tonen. We hebben al geschiedenis geschreven, maar hier winnen is bijzonder."





"Niemand krijgt zomaar rust, maar we houden wel rekening met de paraatheid van elke speler. In Europa zijn er gelukkig 5 wissels mogelijk en dus spelen we met 16. Wie ook start morgen: de opdracht is om je best te doen, alles te geven en resultaat te halen. Ik weet nu nog niet wie zal spelen, daarvoor wacht ik de laatste training af."