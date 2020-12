LIVESTREAM: Grijpt Antwerp de groepswinst op het veld van Tottenham?

29' eerste helft, minuut 29. Hele grote kansen hebben we hier vanavond nog niet genoteerd. Beide ploegen gaan ervoor, maar de doelmannen hebben nog maar weinig werk gehad. . Hele grote kansen hebben we hier vanavond nog niet genoteerd. Beide ploegen gaan ervoor, maar de doelmannen hebben nog maar weinig werk gehad.

27' eerste helft, minuut 27. Twijfelende Beiranvand. Beiranvand straalt weinig zekerheid uit op de hoge ballen, ook nu niet bij de hoekschop voor Tottenham. De thuisploeg krijgt zo een tweede hoekschop, maar die levert niks door een duwfout van Doherty op Beiranvand. . Twijfelende Beiranvand Beiranvand straalt weinig zekerheid uit op de hoge ballen, ook nu niet bij de hoekschop voor Tottenham. De thuisploeg krijgt zo een tweede hoekschop, maar die levert niks door een duwfout van Doherty op Beiranvand.

26' eerste helft, minuut 26. Lo Celso krijgt wel erg veel ruimte in de zestien. Met een knappe beweging kapt hij Hongla simpel uit, maar zijn schot wordt in hoekschop gedevieerd. . Lo Celso krijgt wel erg veel ruimte in de zestien. Met een knappe beweging kapt hij Hongla simpel uit, maar zijn schot wordt in hoekschop gedevieerd.

26' Gele kaart voor Abdoulaye Seck van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 26 Abdoulaye Seck Antwerp

25' eerste helft, minuut 25. Seck laat zich verrassen door de snelheid van Moura en gaat dan aan zijn arm hangen. Het komt hem op een terechte gele kaart te staan. De eerste van de wedstrijd. . Seck laat zich verrassen door de snelheid van Moura en gaat dan aan zijn arm hangen. Het komt hem op een terechte gele kaart te staan. De eerste van de wedstrijd.

23' eerste helft, minuut 23. 50% balbezit voor Tottenham, 50% voor Antwerp. Halfweg de eerste helft houden beide ploegen elkaar in evenwicht, zowel in het spel als op het scorebord. Antwerp heeft de groepswinst dus nog steeds in handen. Zelfs het balbezit is precies gelijk verdeeld. . 50% balbezit voor Tottenham, 50% voor Antwerp Halfweg de eerste helft houden beide ploegen elkaar in evenwicht, zowel in het spel als op het scorebord. Antwerp heeft de groepswinst dus nog steeds in handen. Zelfs het balbezit is precies gelijk verdeeld.

22' eerste helft, minuut 22. Moura lanceert Vinicius met een doorsteekpass. De Braziliaan kan alleen doorgaan richting doel, maar wordt al snel teruggefloten voor buitenspel. . Moura lanceert Vinicius met een doorsteekpass. De Braziliaan kan alleen doorgaan richting doel, maar wordt al snel teruggefloten voor buitenspel.

20' eerste helft, minuut 20. Het zijn dit soort wedstrijden waarin Bale moet bewijzen aan Mourinho dat hij en niet Bergwijn moet starten. Filip Joos. Het zijn dit soort wedstrijden waarin Bale moet bewijzen aan Mourinho dat hij en niet Bergwijn moet starten. Filip Joos

19' eerste helft, minuut 19. Vinicius kapt naar zijn linker en haalt uit, maar zijn afstandsschot vormt geen probleem voor Beiranvand. Het blijft goed heen en weer gaan. . Vinicius kapt naar zijn linker en haalt uit, maar zijn afstandsschot vormt geen probleem voor Beiranvand. Het blijft goed heen en weer gaan.

19' eerste helft, minuut 19. Het lijkt dan toch mee te vallen bij Tanganga. Hij neemt opnieuw zijn positie in. . Het lijkt dan toch mee te vallen bij Tanganga. Hij neemt opnieuw zijn positie in.

17' eerste helft, minuut 17. Exit Tanganga? Tanganga komt slecht neer op zijn rechterschouder na een duel met Refaelov. Het ziet er bijzonder pijnlijk uit, het is maar de vraag of hij zijn wedstrijd kan voortzetten. . Exit Tanganga? Tanganga komt slecht neer op zijn rechterschouder na een duel met Refaelov. Het ziet er bijzonder pijnlijk uit, het is maar de vraag of hij zijn wedstrijd kan voortzetten.

14' eerste helft, minuut 14.

13' eerste helft, minuut 13. Gelin laat zich aftroeven op een diepe pass naar Vinicius. Gelukkig voor Antwerp is Beiranvand wél bij de les. Hij gooit zich op de bal en voorkomt zo een mogelijkheid voor de thuisploeg. . Gelin laat zich aftroeven op een diepe pass naar Vinicius. Gelukkig voor Antwerp is Beiranvand wél bij de les. Hij gooit zich op de bal en voorkomt zo een mogelijkheid voor de thuisploeg.

10' eerste helft, minuut 10. Moura rukt op door het centrum en haalt van net buiten de zestien stevig uit. Zijn schot wijkt af op Bale, maar die staat buitenspel en dus wordt de fase afgefloten. . Moura rukt op door het centrum en haalt van net buiten de zestien stevig uit. Zijn schot wijkt af op Bale, maar die staat buitenspel en dus wordt de fase afgefloten.

9' eerste helft, minuut 9. Kopkans voor Bale, ook Antwerp versiert een eerste kansje. Kopkans voor Bale, ook Antwerp versiert een eerste kansje

7' eerste helft, minuut 7. Knappe aanval van Antwerp. Lukaku kan zich doorzetten op links, maar zijn voorzet raakt net niet tot bij Benson. Goed verdedigend werk bij de thuisploeg. . Knappe aanval van Antwerp. Lukaku kan zich doorzetten op links, maar zijn voorzet raakt net niet tot bij Benson. Goed verdedigend werk bij de thuisploeg.

6' eerste helft, minuut 6. Weer geen lekkere uittrap van Beiranvand. Hij lijkt toch een beetje nerveus. Filip Joos. Weer geen lekkere uittrap van Beiranvand. Hij lijkt toch een beetje nerveus. Filip Joos

5' eerste helft, minuut 5. Kopbal Bale. Tottenham komt een eerste keer piepen op een hoekschop. Bale kan koppen, maar zijn poging gaat toch nog een eind naast. . Kopbal Bale Tottenham komt een eerste keer piepen op een hoekschop. Bale kan koppen, maar zijn poging gaat toch nog een eind naast.

3' eerste helft, minuut 3. Antwerp is duidelijk niet van plan om zich in te graven en kiest meteen voor de aanval. Buta wordt bijna gelanceerd op rechts, maar wordt terecht teruggefloten voor buitenspel. . Antwerp is duidelijk niet van plan om zich in te graven en kiest meteen voor de aanval. Buta wordt bijna gelanceerd op rechts, maar wordt terecht teruggefloten voor buitenspel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Antwerp brengt de bal aan het rollen in het prachtige Tottenham Hotspur Stadium. Kunnen de bezoekers hun leidersplaats in Groep J behouden? . Aftrap Antwerp brengt de bal aan het rollen in het prachtige Tottenham Hotspur Stadium. Kunnen de bezoekers hun leidersplaats in Groep J behouden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:00 vooraf, 21 uur . 1 minuut stilte voor Rossi. Voor de aftrap wordt er nog even stilgestaan bij het overlijden van de Italiaanse voetballegende Paolo Rossi. . 1 minuut stilte voor Rossi Voor de aftrap wordt er nog even stilgestaan bij het overlijden van de Italiaanse voetballegende Paolo Rossi.

20:52 vooraf, 20 uur 52. Kan Antwerp wél scoren in Londen? Tottenham liet buitenshuis wat van zijn pluimen in deze campagne. Het verloor bij Antwerp en op bezoek bij LASK Linz kwam het niet verder dan een 3-3-gelijkspel. Op eigen veld is het een ander verhaal, zowel LASK Linz (3-0) als Loedogorets (4-0) kregen in Londen een stevige nederlaag aangesmeerd. . Kan Antwerp wél scoren in Londen? Tottenham liet buitenshuis wat van zijn pluimen in deze campagne. Het verloor bij Antwerp en op bezoek bij LASK Linz kwam het niet verder dan een 3-3-gelijkspel. Op eigen veld is het een ander verhaal, zowel LASK Linz (3-0) als Loedogorets (4-0) kregen in Londen een stevige nederlaag aangesmeerd.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Opvallend, Antwerp won in deze campagne beide uitwedstrijden tegen Loedogorets en LASK Linz. Het liet in 5 groepswedstrijden bovendien maar één keer punten liggen, bij de thuisnederlaag tegen LASK Linz. Wordt Tottenham de tweede ploeg die Antwerp punten kan afsnoepen of bevestigt het team van Leko zijn sterke uitreputatie? . Opvallend, Antwerp won in deze campagne beide uitwedstrijden tegen Loedogorets en LASK Linz. Het liet in 5 groepswedstrijden bovendien maar één keer punten liggen, bij de thuisnederlaag tegen LASK Linz. Wordt Tottenham de tweede ploeg die Antwerp punten kan afsnoepen of bevestigt het team van Leko zijn sterke uitreputatie?

Geen Kane of Son, maar Bale is wel van de partij bij Tottenham. vooraf, 20 uur 41. Geen Kane of Son, maar Bale is wel van de partij bij Tottenham.

20:39 vooraf, 20 uur 39. Antwerp trof al 8 keer raak in deze groepsfase. Refaelov is topschutter met 3 goals, Gerkens zit aan 2 stuks. De overige treffers werden vorige week tegen Loedogorets gemaakt door Hongla, De Laet en Benson. . Antwerp trof al 8 keer raak in deze groepsfase. Refaelov is topschutter met 3 goals, Gerkens zit aan 2 stuks. De overige treffers werden vorige week tegen Loedogorets gemaakt door Hongla, De Laet en Benson.

Er zijn minder mooie stadions om je debuut te maken. vooraf, 20 uur 34. Er zijn minder mooie stadions om je debuut te maken.

20:25 vooraf, 20 uur 25. B-ploeg bij Tottenham. Zeggen dat Tottenham vanavond niet met zijn beste ploeg aan de aftrap verschijnt, is een understatement. Onder meer Alderweireld, Kane, Son, Dier en Sissoko, zondag allen nog in de basis tegen Arsenal, beginnen op de bank. . B-ploeg bij Tottenham Zeggen dat Tottenham vanavond niet met zijn beste ploeg aan de aftrap verschijnt, is een understatement. Onder meer Alderweireld, Kane, Son, Dier en Sissoko, zondag allen nog in de basis tegen Arsenal, beginnen op de bank.

20:17 vooraf, 20 uur 17. Mbokani start op de bank. Toch een aantal veranderingen bij Antwerp. In doel krijgt Beiranvand de voorkeur op Butez. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Racing Genk verdwijnen ook De Laet, Miyoshi, B. Verstraete, Juklerod en Mbokani uit de basis. Daardoor komen Buta, Batubinsika, Lukaku, Manuel Benson en Haroun aan de aftrap. . Mbokani start op de bank Toch een aantal veranderingen bij Antwerp. In doel krijgt Beiranvand de voorkeur op Butez. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Racing Genk verdwijnen ook De Laet, Miyoshi, B. Verstraete, Juklerod en Mbokani uit de basis. Daardoor komen Buta, Batubinsika, Lukaku, Manuel Benson en Haroun aan de aftrap.

20:12 vooraf, 20 uur 12.

20:12 vooraf, 20 uur 12.

11:36 vooraf, 11 uur 36. Ik denk dat we een ander Tottenham zullen zien dan vorige keer. Ook voor hen is het een belangrijke wedstrijd, want het gaat om groepswinst. Ik verwacht dat ze met een ander elftal zullen starten. Maar wat ze ook zullen doen, wij zullen klaar zijn. Ritchie De Laet. Ik denk dat we een ander Tottenham zullen zien dan vorige keer. Ook voor hen is het een belangrijke wedstrijd, want het gaat om groepswinst. Ik verwacht dat ze met een ander elftal zullen starten. Maar wat ze ook zullen doen, wij zullen klaar zijn. Ritchie De Laet

11:35 vooraf, 11 uur 35. Sterkhouder De Laet terug op Engelse bodem. Voor Ritchie De Laet wordt het vanavond een terugkeer op vertrouwde grond. De Laet speelde van 2007 tot 2018 in Engeland en kent het Engelse voetbal dan ook door en door. . Sterkhouder De Laet terug op Engelse bodem Voor Ritchie De Laet wordt het vanavond een terugkeer op vertrouwde grond. De Laet speelde van 2007 tot 2018 in Engeland en kent het Engelse voetbal dan ook door en door.

11:34 vooraf, 11 uur 34. Het is niet dat we van zondag tot donderdag spelen. Er is genoeg tijd om te herstellen en klaar te zijn voor Tottenham. Maar zondag staat er wel al opnieuw een topmatch op de agenda. De coach zal wel de juiste keuzes maken, opdat we voor beide wedstrijden klaar zijn. Lior Refaelov. Het is niet dat we van zondag tot donderdag spelen. Er is genoeg tijd om te herstellen en klaar te zijn voor Tottenham. Maar zondag staat er wel al opnieuw een topmatch op de agenda. De coach zal wel de juiste keuzes maken, opdat we voor beide wedstrijden klaar zijn. Lior Refaelov

11:33 vooraf, 11 uur 33. Genk, Tottenham en Club Brugge. Afgelopen weekend verloor Antwerp de topper tegen competitieleider Genk met 4-2. Vandaag treft het Stamnummer 1 met Tottenham de competitieleider uit Engeland. Veel tijd om te rusten zal er na vandaag niet zijn, want met de wedstrijd tegen Club Brugge volgt er zondag alweer een topaffiche. . Genk, Tottenham en Club Brugge Afgelopen weekend verloor Antwerp de topper tegen competitieleider Genk met 4-2. Vandaag treft het Stamnummer 1 met Tottenham de competitieleider uit Engeland. Veel tijd om te rusten zal er na vandaag niet zijn, want met de wedstrijd tegen Club Brugge volgt er zondag alweer een topaffiche.

10-12-2020 10-12-2020.

20:37 vooraf, 20 uur 37. We zijn gekwalificeerd, maar tegen de leider in de Premier League moet je respect tonen. We willen hier resultaat halen. Ivan Leko. We zijn gekwalificeerd, maar tegen de leider in de Premier League moet je respect tonen. We willen hier resultaat halen. Ivan Leko

20:16 vooraf, 20 uur 16. Ivan Leko: "Gelukkig zijn er in Europa 5 wissels". "Dit is een groot moment voor de club en de spelers. We spelen tegen de leider in de Premier League", zegt Antwerp-coach Ivan Leko op de vooravond van de wedstrijd tegen Tottenham. "We hebben respect voor hen, maar willen resultaat halen en wie weet opnieuw verrassen." Een belangrijk thema bij Antwerp is of bepaalde spelers rust zullen krijgen met het oog op het belangrijke competitieduel dit weekend tegen Club Brugge. Leko: "Maar een paar clubs kunnen kunnen rekenen en kiezen wie ze opstellen. Real Madrid, Barcelona, Man. City, dat soort ploegen kunnen dat doen. Wij niet, maar we zijn ook niet dom." "We weten dat we gekwalificeerd zijn en dat zondag een belangrijke match is, maar we moeten hier ook respect tonen. We hebben al geschiedenis geschreven, maar hier winnen is bijzonder." "Niemand krijgt zomaar rust, maar we houden wel rekening met de paraatheid van elke speler. In Europa zijn er gelukkig 5 wissels mogelijk en dus spelen we met 16. Wie ook start morgen: de opdracht is om je best te doen, alles te geven en resultaat te halen. Ik weet nu nog niet wie zal spelen, daarvoor wacht ik de laatste training af." . Ivan Leko: "Gelukkig zijn er in Europa 5 wissels" "Dit is een groot moment voor de club en de spelers. We spelen tegen de leider in de Premier League", zegt Antwerp-coach Ivan Leko op de vooravond van de wedstrijd tegen Tottenham. "We hebben respect voor hen, maar willen resultaat halen en wie weet opnieuw verrassen."

Een belangrijk thema bij Antwerp is of bepaalde spelers rust zullen krijgen met het oog op het belangrijke competitieduel dit weekend tegen Club Brugge.

Leko: "Maar een paar clubs kunnen kunnen rekenen en kiezen wie ze opstellen. Real Madrid, Barcelona, Man. City, dat soort ploegen kunnen dat doen. Wij niet, maar we zijn ook niet dom."

"We weten dat we gekwalificeerd zijn en dat zondag een belangrijke match is, maar we moeten hier ook respect tonen. We hebben al geschiedenis geschreven, maar hier winnen is bijzonder."

"Niemand krijgt zomaar rust, maar we houden wel rekening met de paraatheid van elke speler. In Europa zijn er gelukkig 5 wissels mogelijk en dus spelen we met 16. Wie ook start morgen: de opdracht is om je best te doen, alles te geven en resultaat te halen. Ik weet nu nog niet wie zal spelen, daarvoor wacht ik de laatste training af."

15:41 vooraf, 15 uur 41. Haroun: "Gelijkspel voldoende? We willen winnen". Haroun: "Gelijkspel voldoende? We willen winnen"

15:34 vooraf, 15 uur 34. Antwerp zonder druk naar Londen. Voor Antwerp wordt het een ontspannen trip naar Londen. De ploeg van Ivan Leko pronkt met 12 punten aan kop in Groep J. In de heenwedstrijd wonnen de beresterke Antwerpenaren knap van Tottenham, donderdag hebben ze genoeg aan een gelijkspel om groepswinnaar te worden. . Antwerp zonder druk naar Londen Voor Antwerp wordt het een ontspannen trip naar Londen. De ploeg van Ivan Leko pronkt met 12 punten aan kop in Groep J. In de heenwedstrijd wonnen de beresterke Antwerpenaren knap van Tottenham, donderdag hebben ze genoeg aan een gelijkspel om groepswinnaar te worden.

15:32 vooraf, 15 uur 32. We vertrekken met een goed gevoel, want de kwalificatie is al binnen. Nu gaan we voor die eerste plaats. Dat een gelijkspel voldoende is voor groepswinst? We gaan niet rekenen, we willen winnen, maar het zal niet gemakkelijk worden. Vorige keer was Tottenham misschien verrast, nu zullen ze klaar zijn. Faris Haroun. We vertrekken met een goed gevoel, want de kwalificatie is al binnen. Nu gaan we voor die eerste plaats. Dat een gelijkspel voldoende is voor groepswinst? We gaan niet rekenen, we willen winnen, maar het zal niet gemakkelijk worden. Vorige keer was Tottenham misschien verrast, nu zullen ze klaar zijn. Faris Haroun

15:22 vooraf, 15 uur 22. Ik heb met ongelofelijke spitsen gewerkt bij elke club waar ik heb gezeten, en sommigen van hen waren pure doelpuntenmakers. Maar wat Kane en Son voor het team doen is echt speciaal. José Mourinho. Ik heb met ongelofelijke spitsen gewerkt bij elke club waar ik heb gezeten, en sommigen van hen waren pure doelpuntenmakers. Maar wat Kane en Son voor het team doen is echt speciaal. José Mourinho

15:20 vooraf, 15 uur 20. Dodelijk spitsenduo. Met Harry Kane en Heung-Min Son heeft Mourinho wellicht het gevaarlijkste spitsenduo van het moment in zijn elftal staan. Samen waren de wereldaanvallers al goed voor 18 goals en 13 assists in 11 competitiewedstrijden. . Dodelijk spitsenduo Met Harry Kane en Heung-Min Son heeft Mourinho wellicht het gevaarlijkste spitsenduo van het moment in zijn elftal staan. Samen waren de wereldaanvallers al goed voor 18 goals en 13 assists in 11 competitiewedstrijden.

15:18 vooraf, 15 uur 18. We hebben onze job gedaan door ons te kwalificeren. Kon het spel soms beter? Ja, maar het kon ook slechter. We hebben nu één wedstrijd om groepswinnaar te worden, met 2000 fans achter ons. Groepswinst is niet fundamenteel, want wij hoeven van geen enkel team in de volgende ronde schrik te hebben. . José Mourinho. We hebben onze job gedaan door ons te kwalificeren. Kon het spel soms beter? Ja, maar het kon ook slechter. We hebben nu één wedstrijd om groepswinnaar te worden, met 2000 fans achter ons. Groepswinst is niet fundamenteel, want wij hoeven van geen enkel team in de volgende ronde schrik te hebben. José Mourinho

15:17 vooraf, 15 uur 17. Tottenham op zoek naar revanche. Thuisploeg Tottenham kan donderdag met winst tegen Antwerp alsnog groepswinnaar worden. In de heenwedstrijd lieten de spelers van coach Mourinho zich verrassen op de Bosuil, maar de trotste competitieleider in de Premier League lijkt niet van plan zich twee keer aan dezelfde steen te stoten. . Tottenham op zoek naar revanche Thuisploeg Tottenham kan donderdag met winst tegen Antwerp alsnog groepswinnaar worden. In de heenwedstrijd lieten de spelers van coach Mourinho zich verrassen op de Bosuil, maar de trotste competitieleider in de Premier League lijkt niet van plan zich twee keer aan dezelfde steen te stoten.

15:17 - Vooraf Vooraf, 15 uur 17

Opstelling Tottenham Hotspur. Joe Hart, Japhet Tanganga, Davinson Sánchez, Ben Davies, Matt Doherty, Harry Winks, Giovani Lo Celso, Sergio Reguilón, Gareth Bale, Carlos Vinícius, Lucas Moura Opstelling Tottenham Hotspur Lucas Moura, Carlos Vinícius, Gareth Bale, Sergio Reguilón, Giovani Lo Celso, Harry Winks, Matt Doherty, Ben Davies, Davinson Sánchez, Japhet Tanganga, Joe Hart

Opstelling Antwerp. Alireza Beiranvand, Aurélio Buta, Abdoulaye Seck, Jérémy Gelin, Dylan Batubinsika, Jordan Lukaku, Benson Manuel, Faris Haroun, Martin Hongla, Lior Refaelov, Cristian Benavente Opstelling Antwerp Cristian Benavente, Lior Refaelov, Martin Hongla, Faris Haroun, Benson Manuel, Jordan Lukaku, Dylan Batubinsika, Jérémy Gelin, Abdoulaye Seck, Aurélio Buta, Alireza Beiranvand