Antwerp verliest in Londen en moet groepszege aan Tottenham laten

Tottenham Hotspur - Antwerp in een notendop:

Beiranvand voorkomt voorsprong voor Tottenham

Met de rust in zicht kwam Tottenham nog 2 keer gevaarlijk opzetten. Lo Celso mocht centraal te makkelijk oprukken, maar Beiranvand hield hem van de 1-0 met een knappe redding. Ook toen Vinicius op aangeven van Moura plots alleen voor hem opdook, had de Antwerp-doelman een prima reactie paraat.

De meeste dreiging kwam dus van Tottenham, al moest Antwerp qua balbezit amper onderdoen voor de thuisploeg. Kansen afdwingen was een ander verhaal, slechts één keer waren de bezoekers gevaarlijk. Iets voorbij het halfuur kreeg Benavente op aangeven van Haroun een uitgelezen kans, maar na een slechte balcontrole besloot hij in het zijnet.

Zo mocht doelman Beiranvand debuteren. De Iraniër begon wat onzeker, maar eiste al snel een belangrijke rol op. Na een foutje van Gelin gooide hij zich voor de neus van Vinicius op de bal en toen de Braziliaan even later zijn kans waagde met een afstandsshot stond de doelman opnieuw pal.

Antwerp kon in Londen de kroon zetten op een schitterende Europese campagne. De kwalificatie voor de 1/16e finales had het al op zak, met een punt in het Tottenham Hotspur Stadium was het ook groepswinnaar. De thuisploeg liet met Alderweireld, Kane en Son enkele topspelers op de bank, maar ook bij Antwerp koos Leko niet voor zijn sterkste elf.

Vrije trap van Bale beslist de wedstrijd

Antwerp bleef zo op koers voor groepswinst, maar na amper 10 minuten in de tweede helft werd die droom dan toch doorprikt. Beiranvand kon een schitterende vrije trap van Bale nog net uit zijn doel houden, maar Vinicius was goed gevolgd en trof van dichtbij simpel raak in de herneming.

Mourinho gooide meteen daarna koningskoppel Kane en Son in de strijd. Die laatste stelde Beiranvand al snel op de proef na een knappe dribbel in de zestien, maar de doelman bracht weer redding. Op de daaropvolgende hoekschop liet ook Kane zich gelden, zijn kopbal ging nipt naast.

Geen doelpunt voor Kane, maar even later wel een assist. Na balverlies bij Antwerp stuurde hij Lo Celso diep en die gaf Beiranvand met een gekruist schot het nakijken: 2-0. Daarmee was de wedstrijd beslist. In de slotfase kwam Kane al vallend zelfs nog dicht bij de 3-0.