Zorgt Antwerp straks voor eerste Europese lente in 28 jaar? "Kalm blijven"

14:13 vooraf, 14 uur 13. We willen de nul nog van de tabellen vegen. We kennen dus de kwaliteiten van Antwerp. Het team speelt al lang samen en kan teren op heel wat automatismen. Vooral de aanvalslinie van Antwerp is te duchten, hun spitsen hebben weinig nodig om te scoren. We zullen heel hard moeten opletten voor hen." . Stanislav Genchev (coach Loedogorets). We willen de nul nog van de tabellen vegen. We kennen dus de kwaliteiten van Antwerp. Het team speelt al lang samen en kan teren op heel wat automatismen. Vooral de aanvalslinie van Antwerp is te duchten, hun spitsen hebben weinig nodig om te scoren. We zullen heel hard moeten opletten voor hen." Stanislav Genchev (coach Loedogorets)

14:12 vooraf, 14 uur 12. We zijn blij dat we opnieuw een topwedstrijd kunnen spelen. Het is een bewijs dat we goed bezig zijn. We dienen voor deze belangrijke Europese afspraak kalm te blijven en niet te veel bezig te zijn met geschiedenis schrijven. We moeten de wedstrijd aanpakken zoals altijd en voetballen voor de winst. . Ivan Leko. We zijn blij dat we opnieuw een topwedstrijd kunnen spelen. Het is een bewijs dat we goed bezig zijn. We dienen voor deze belangrijke Europese afspraak kalm te blijven en niet te veel bezig te zijn met geschiedenis schrijven. We moeten de wedstrijd aanpakken zoals altijd en voetballen voor de winst. Ivan Leko

14:11 vooraf, 14 uur 11. Antwerp - Loedogorets. Antwerp presteert dit seizoen sterk in Europa en staat, samen met Tottenham Hotspur, aan kop in poule J met negen punten. LASK Linz volgt met zes punten, een puntenloos Ludogorets sluit de rij en is zeker van de uitschakeling. Als het stamnummer 1 tegen Ludogorets de drie punten pakt en LASK, dat Tottenham ontvangt, niet wint, is het ticket voor de zestiende finales altijd binnen. Bij verlies van LASK is de Antwerpse kwalificatie ook sowieso een feit, ongeacht het resultaat van Antwerp. The Great Old blijft het team uit Linz in geval van een gelijk puntenaantal na zes speeldagen immers voor, wegens een voordeliger onderling resultaat. . Antwerp - Loedogorets Antwerp presteert dit seizoen sterk in Europa en staat, samen met Tottenham Hotspur, aan kop in poule J met negen punten. LASK Linz volgt met zes punten, een puntenloos Ludogorets sluit de rij en is zeker van de uitschakeling.

Als het stamnummer 1 tegen Ludogorets de drie punten pakt en LASK, dat Tottenham ontvangt, niet wint, is het ticket voor de zestiende finales altijd binnen. Bij verlies van LASK is de Antwerpse kwalificatie ook sowieso een feit, ongeacht het resultaat van Antwerp.

The Great Old blijft het team uit Linz in geval van een gelijk puntenaantal na zes speeldagen immers voor, wegens een voordeliger onderling resultaat.



Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Koji Miyoshi, Martin Hongla, Faris Haroun, Jordan Lukaku, Lior Refaelov, Pieter Gerkens, Cristian Benavente Opstelling Antwerp Cristian Benavente, Pieter Gerkens, Lior Refaelov, Jordan Lukaku, Faris Haroun, Martin Hongla, Koji Miyoshi, Dylan Batubinsika, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Jean Butez

Opstelling Loedogorets. Plamen Iliev, Jordan Ikoko, Josué Sá, Olivier Verdon, Anton Nedyalkov, Anicet, Stéphane Badji, Dominik Yankov, Kiril Despodov, Claudiu Keserü, Elvis Manu Opstelling Loedogorets Elvis Manu, Claudiu Keserü, Kiril Despodov, Dominik Yankov, Stéphane Badji, Anicet, Anton Nedyalkov, Olivier Verdon, Josué Sá, Jordan Ikoko, Plamen Iliev