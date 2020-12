LIVESTREAM: Hongla zet Antwerp met een vlam op rozen

30' eerste helft, minuut 30. Antwerp speelt met groot vertrouwen. Peter Vandenbempt op Canvas. Antwerp speelt met groot vertrouwen Peter Vandenbempt op Canvas

27' eerste helft, minuut 27. Opnieuw is Miyoshi levensgevaarlijk met een voorzet vanaf de rechterflank. Refaelov staat aan de tweede paal klaar om in te koppen, maar Verdon geeft de bal nog net een aai met de kale knikker. Genoeg om het leer van richting te doen veranderen.

26' eerste helft, minuut 26.

25' eerste helft, minuut 25. Benavente laat de 2-0 liggen. Wat een onwaarschijnlijke misser van Benavente! Na een knappe combinatie legt Miyoshi panklaar voor de vervanger van Mbokani, maar van binnen de kleine baklijn trapt die nog over!

25' eerste helft, minuut 25.

23' eerste helft, minuut 23. Antwerp zit nog wat comfortabeler in de zetel. Peter Vandenbempt op Canvas.

21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Martin Hongla van Antwerp. 1, 0. goal Antwerp Loedogorets 30' 1 0

19' eerste helft, minuut 19. Antwerp op rozen! Antwerp beloont zichzelf voor een ijzersterk wedstrijdbegin. Hongla trapt het leer van ver buiten de zestien erg knap in de hoek: 1-0!

18' eerste helft, minuut 18. Miyoshi wordt vaak vrijgelaten op de rechterkant. Hij legt de bal voor zijn linker en draait een voorzet naar de tweede paal, waar Benavente net te kort komt.

18' eerste helft, minuut 18. De voorzet van Refaelov vormt een oefenballetje voor Stoyanov, die plukt.

17' eerste helft, minuut 17. Ikoko trapt Juklerod aan en Benavente incasseert meteen daarna een tik van Anicet. Antwerp krijgt een vrije trap links van de grote rechthoek.

15' eerste helft, minuut 15.

14' eerste helft, minuut 14. Miyoshi snijdt naar binnen en viseert de korte hoek met zijn linker, maar moet zijn vizier nog wat scherpstellen.

11' eerste helft, minuut 11. Antwerp combineert vlot langs de zijlijn, maar de precisie in de laatste pass ontbreekt. Loedogorets voetbalt knap uit.

8' eerste helft, minuut 8. Loedogorets herstelt het evenwicht en dreigt een eerste keer van op afstand. Het schot van Nedyalkov gaat een meter of twee voorlangs.

7' eerste helft, minuut 7.

6' eerste helft, minuut 6. De Laet moet meters goedmaken, maar doet dat in zijn gekende stijl en haalt er een gevaarlijke voorzet van Despodov nog uit.

3' eerste helft, minuut 3. De thuisploeg gaat van bij het begin op zoek naar een doelpunt. De Laet kopt een hoekschop hoog over en naast.

2' eerste helft, minuut 2. Gerkens dicht bij 1-0. Pieter Gerkens is erg dicht bij zijn derde Europese doelpunt. Miyoshi krijgt op rechts zeeën van ruimte en brengt laag voor, Gerkens kan aan de eerste paal net niet binnen het kader mikken.

2' eerste helft, minuut 2. Antwerp neemt de beginfase voor zijn rekening. Loedogorets raakt voorlopig geen bal.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Antwerp kan zich vanavond voor het eerst in 28 jaar nog eens verzekeren van Europees voetbal na Nieuwjaar. Leko kiest opnieuw voor Benavente voorin en zet Mbokani op de bank. Haroun is speelklaar geraakt en start.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:52 vooraf, 18 uur 52. De kaarten liggen ongelofelijk gunstig voor Antwerp. Vanavond kan het zich belonen voor de uitstekende prestaties. Peter Vandenbempt op Canvas.

18:48 vooraf, 18 uur 48. Wat er ook mag gebeuren vanavond, het leven gaat gewoon verder. . Ivan Leko, coach Antwerp.

18:38 vooraf, 18 uur 38. De scheidsrechter zo dadelijk in het Bosuilstadion is Pavel Orel, een Tsjech.

18:26 vooraf, 18 uur 26. We weten hoe zij spelen en zullen hen met respect opvangen, maar we geloven in onszelf en we zijn goed. Ik verwacht een andere wedstrijd dan in de heenmatch, waar ze ons volgens mij wat hebben onderschat. Ivan Leko, coach Antwerp.

18:15 vooraf, 18 uur 15. Opstelling Loedogorets. De bezoekers uit Bulgarije gingen vorige week kansloos onderuit in Londen bij Tottenham (4-0). Dat kost doelman Iliev zijn basisplaats. Hij wordt vervangen door Stoyanov. Op het middenveld komt Souza in de ploeg voor Moti en voorin krijgt Tchibota de voorkeur op Yankov.

17:46 vooraf, 17 uur 46. Opnieuw geen Mbokani in Leko's basiself, Haroun start wel. Net als vorige week in Linz kiest Leko opnieuw voor Benavente voorin. Mbokani zit ondanks zijn doelpunt van maandag tegen OHL terug op de bank. Haroun, die onzeker was, is speelklaar geraakt en start aan de partij. Batubinsika verliest zijn basisstek aan Gélin.

15:25 vooraf, 15 uur 25. Livestream! Antwerp-Loedogorets is live te volgen met tekst en livestream op sporza.be, in onze app, Canvas/Ketnet en Radio 1.

14:13 vooraf, 14 uur 13. We willen de nul nog van de tabellen vegen. We kennen dus de kwaliteiten van Antwerp. Het team speelt al lang samen en kan teren op heel wat automatismen. Vooral de aanvalslinie van Antwerp is te duchten, hun spitsen hebben weinig nodig om te scoren. We zullen heel hard moeten opletten voor hen." . Stanislav Genchev (coach Loedogorets).

14:12 vooraf, 14 uur 12. We zijn blij dat we opnieuw een topwedstrijd kunnen spelen. Het is een bewijs dat we goed bezig zijn. We dienen voor deze belangrijke Europese afspraak kalm te blijven en niet te veel bezig te zijn met geschiedenis schrijven. We moeten de wedstrijd aanpakken zoals altijd en voetballen voor de winst. . Ivan Leko.

14:11 vooraf, 14 uur 11. Antwerp - Loedogorets. Antwerp presteert dit seizoen sterk in Europa en staat, samen met Tottenham Hotspur, aan kop in poule J met negen punten. LASK Linz volgt met zes punten, een puntenloos Ludogorets sluit de rij en is zeker van de uitschakeling. Als het stamnummer 1 tegen Ludogorets de drie punten pakt en LASK, dat Tottenham ontvangt, niet wint, is het ticket voor de zestiende finales altijd binnen. Bij verlies van LASK is de Antwerpse kwalificatie ook sowieso een feit, ongeacht het resultaat van Antwerp. The Great Old blijft het team uit Linz in geval van een gelijk puntenaantal na zes speeldagen immers voor, wegens een voordeliger onderling resultaat.

14:10 - Vooraf Vooraf, 14 uur 10

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Koji Miyoshi, Abdoulaye Seck, Jérémy Gelin, Ritchie De Laet, Simen Juklerød, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Martin Hongla, Lior Refaelov, Cristian Benavente

Opstelling Loedogorets. Vladislav Stoyanov, Jordan Ikoko, Olivier Verdon, Dragos Grigore, Anton Nedyalkov, Kiril Despodov, Stéphane Badji, Cauly Oliveira Souza, Anicet, Mavis Tchibota, Claudiu Keserü