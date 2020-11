LIVE: Antwerp gaat met Mbokani op de bank op zoek naar revanche bij LASK

39' eerste helft, minuut 39. Seck moet alle zeilen bijzetten om Eggestein van een schietkans te houden. De beer achterin bij Antwerp keilt de bal ver weg. . Seck moet alle zeilen bijzetten om Eggestein van een schietkans te houden. De beer achterin bij Antwerp keilt de bal ver weg.

39' eerste helft, minuut 39. De rust komt stilaan in zicht. LASK zet nog een slotoffensiefje op, voorlopig zonder veel gif. . De rust komt stilaan in zicht. LASK zet nog een slotoffensiefje op, voorlopig zonder veel gif.

38' eerste helft, minuut 38.

36' eerste helft, minuut 36. De Laet rukt op, verspeelt de bal en loopt dus helemaal uit positie. De Oostenrijkers proberen die ruimte op de flank te benutten, maar slagen daar maar half in. De Laet spurt terug en werkt de bal in hoekschop. . De Laet rukt op, verspeelt de bal en loopt dus helemaal uit positie. De Oostenrijkers proberen die ruimte op de flank te benutten, maar slagen daar maar half in. De Laet spurt terug en werkt de bal in hoekschop.

32' eerste helft, minuut 32. De Laet kopt maar centimeters naast. De Laet kopt maar centimeters naast

32' eerste helft, minuut 32. De Laet kopt net naast. Refaelov trapt een hoekschop scherp naar de eerste paal. De Laet zet er zijn hoofd tegen en mist het doel maar op een haar na. De wedstrijd is in evenwicht, maar Antwerp krijgt wel de beste kansen. . De Laet kopt net naast Refaelov trapt een hoekschop scherp naar de eerste paal. De Laet zet er zijn hoofd tegen en mist het doel maar op een haar na. De wedstrijd is in evenwicht, maar Antwerp krijgt wel de beste kansen.

31' eerste helft, minuut 31. Refaelov snijdt een vrije trap goed aan, Trauner ziet het gevaar in en kopt voor alle zekerheid het leer over de eigen achterlijn. . Refaelov snijdt een vrije trap goed aan, Trauner ziet het gevaar in en kopt voor alle zekerheid het leer over de eigen achterlijn.

29' Gele kaart voor Martin Hongla van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 29 Martin Hongla Antwerp

28' eerste helft, minuut 28.

27' eerste helft, minuut 27. Hongla gaat op de voet van Wiesinger staan en krijgt geel. . Hongla gaat op de voet van Wiesinger staan en krijgt geel.

25' eerste helft, minuut 25. Foutje komt Butez bijna duur te staan. Foutje komt Butez bijna duur te staan

25' eerste helft, minuut 25. Refaelov vindt opnieuw Gerkens tussen de lijnen, maar de inspeelpass van de Israëliër is net niet hard genoeg, waardoor Renner er nog een teen kan tussensteken. . Refaelov vindt opnieuw Gerkens tussen de lijnen, maar de inspeelpass van de Israëliër is net niet hard genoeg, waardoor Renner er nog een teen kan tussensteken.

23' eerste helft, minuut 23. Butez geeft bijna een doelpunt weg. Butez gaat gruwelijk in de fout en trapt de bal pardoes in de voeten van Ranftl, die gelukkig voor Antwerp zijn schot helemaal mist en naast besluit. . Butez geeft bijna een doelpunt weg Butez gaat gruwelijk in de fout en trapt de bal pardoes in de voeten van Ranftl, die gelukkig voor Antwerp zijn schot helemaal mist en naast besluit.

21' eerste helft, minuut 21. Refaelov maakt zich breed in balbezit en tikt daarbij het gezicht van Ranftl aan. Niet opzettelijk, maar Refaelov komt goed weg zonder geel. . Refaelov maakt zich breed in balbezit en tikt daarbij het gezicht van Ranftl aan. Niet opzettelijk, maar Refaelov komt goed weg zonder geel.

20' eerste helft, minuut 20.

18' eerste helft, minuut 18. Gerkens komt net iets te laat om de bal binnen te tikken. Gerkens komt net iets te laat om de bal binnen te tikken

17' eerste helft, minuut 17. Batubinsika krijgt de volle laag van De Laet na een slechte breedtepass. LASK wil profiteren, maar Hongla neutraliseert het gevaar in de Antwerpse zestien. . Batubinsika krijgt de volle laag van De Laet na een slechte breedtepass. LASK wil profiteren, maar Hongla neutraliseert het gevaar in de Antwerpse zestien.

16' eerste helft, minuut 16. Nu is Antwerp weer aan zet. Het Oostenrijkse stormpje is gaan liggen, de bezoekers proberen zich een weg naar de overzijde te combineren. . Nu is Antwerp weer aan zet. Het Oostenrijkse stormpje is gaan liggen, de bezoekers proberen zich een weg naar de overzijde te combineren.

14' eerste helft, minuut 14. Gerkens rondt splijtende pass van Refaelov niet af. In de veertiende minuut krijgt Antwerp een torenhoge kans om zichzelf op rozen te zetten, maar Gerkens laat op wondermooi aangeven van Refaelov het openingsdoelpunt liggen. . Gerkens rondt splijtende pass van Refaelov niet af In de veertiende minuut krijgt Antwerp een torenhoge kans om zichzelf op rozen te zetten, maar Gerkens laat op wondermooi aangeven van Refaelov het openingsdoelpunt liggen.

13' eerste helft, minuut 13. Een vluchtschot van Ranftl na een hoekschop van de Oostenrijkers zoeft maar net naast de paal van Butez. LASK heeft de wedstrijd in handen genomen. . Een vluchtschot van Ranftl na een hoekschop van de Oostenrijkers zoeft maar net naast de paal van Butez. LASK heeft de wedstrijd in handen genomen.

11' eerste helft, minuut 11. Juklerod verspeelt knullig de bal aan de eigen zestien en brengt zijn ploegmakkers in de problemen. Batubinsika helpt een handje en ruimt op. . Juklerod verspeelt knullig de bal aan de eigen zestien en brengt zijn ploegmakkers in de problemen. Batubinsika helpt een handje en ruimt op.

10' eerste helft, minuut 10. Butez laat zich niet verrassen op strakke vrije trap. Butez laat zich niet verrassen op strakke vrije trap

9' eerste helft, minuut 9. Een voorzet van Gruber is net te ver voor Eggestein. Na een paar goede openingsminuten van Antwerp kent LASK nu een beter moment. . Een voorzet van Gruber is net te ver voor Eggestein. Na een paar goede openingsminuten van Antwerp kent LASK nu een beter moment.

8' eerste helft, minuut 8. Michorl kiest voor de kortste weg naar doel, maar mikt zijn hare vrije trap op de vuisten van Butez. . Michorl kiest voor de kortste weg naar doel, maar mikt zijn hare vrije trap op de vuisten van Butez.

7' eerste helft, minuut 7. Gruber kruist De Laet en gaat net binnen de box liggen na een vermeend tikje. De lijnrechter tuimelt erin en geeft gelukkig voor Antwerp geen strafschop maar een vrije trap net buiten de rechthoek. . Gruber kruist De Laet en gaat net binnen de box liggen na een vermeend tikje. De lijnrechter tuimelt erin en geeft gelukkig voor Antwerp geen strafschop maar een vrije trap net buiten de rechthoek.

5' eerste helft, minuut 5.

5' eerste helft, minuut 5. Goed begin van Antwerp. Meteen na het balletje op de lat van Juklerod heeft ook Gerkens een eerste kansje beet. Hij kopt op aangeven van Refaelov flauw over, maar de start van Antwerp is wel goed. . Goed begin van Antwerp Meteen na het balletje op de lat van Juklerod heeft ook Gerkens een eerste kansje beet. Hij kopt op aangeven van Refaelov flauw over, maar de start van Antwerp is wel goed.

4' eerste helft, minuut 4. Voorzet/schot van Juklerod waait tegen de lat. Voorzet/schot van Juklerod waait tegen de lat

3' eerste helft, minuut 3. Juklerod op de lat! Refaelov trapt de hoekschop laag naar Juklerod aan de rand van de zestien. De Noor zet met links in één tijd voor en raakt de deklat! . Juklerod op de lat! Refaelov trapt de hoekschop laag naar Juklerod aan de rand van de zestien. De Noor zet met links in één tijd voor en raakt de deklat!

2' eerste helft, minuut 2. Juklerod zet zich goed door op de linkerflank en trapt de bal tegen het been van Trauner. Meteen een hoekschop voor de bezoekers. . Juklerod zet zich goed door op de linkerflank en trapt de bal tegen het been van Trauner. Meteen een hoekschop voor de bezoekers.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Antwerp is met Mbokani op de bank aan zijn Europese sleutelmatch in Oostenrijk begonnen. Pakt The Great Old revanche voor de met 0-1 verloren thuiswedstrijd? . Aftrap! Antwerp is met Mbokani op de bank aan zijn Europese sleutelmatch in Oostenrijk begonnen. Pakt The Great Old revanche voor de met 0-1 verloren thuiswedstrijd?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:53 vooraf, 18 uur 53. Minuut stilte. Ook in Oostenrijk wordt er aan Diego Maradona gedacht. De spelers nemen een minuut stilte in acht. . Minuut stilte Ook in Oostenrijk wordt er aan Diego Maradona gedacht. De spelers nemen een minuut stilte in acht.

18:51 vooraf, 18 uur 51. De spelers betreden het veld onder leiding van Donatas Rumšas, de Litouwse scheidsrechter met dienst. . De spelers betreden het veld onder leiding van Donatas Rumšas, de Litouwse scheidsrechter met dienst.

18:46 vooraf, 18 uur 46. Ik wilde de best mogelijke ploeg tussen de lijnen brengen. De laatste weken vindt Mbokani de weg naar doel niet meer, terwijl Benavente erg goed aan het trainen is. Antwerp is niet alleen Mbokani. We hebben nog goede spelers en die moeten vandaag hun verantwoordelijkheid nemen. Ivan Leko, coach Antwerp. Ik wilde de best mogelijke ploeg tussen de lijnen brengen. De laatste weken vindt Mbokani de weg naar doel niet meer, terwijl Benavente erg goed aan het trainen is. Antwerp is niet alleen Mbokani. We hebben nog goede spelers en die moeten vandaag hun verantwoordelijkheid nemen. Ivan Leko, coach Antwerp

18:25 vooraf, 18 uur 25. 3 ploegen met 6 punten. Antwerp stond er voor de thuismatch tegen LASK riant voor, met als enige ploeg 6 op 6 in poule J. Die bonus speelde The Great Old in eigen huis kwijt door te verliezen van de Oostenrijkers, terwijl Tottenham met de drie punten aan de haal ging bij Loedogorets. Met drie ploegen die elk zes punten tellen is het razend spannend in de groep van Antwerp. . 3 ploegen met 6 punten Antwerp stond er voor de thuismatch tegen LASK riant voor, met als enige ploeg 6 op 6 in poule J. Die bonus speelde The Great Old in eigen huis kwijt door te verliezen van de Oostenrijkers, terwijl Tottenham met de drie punten aan de haal ging bij Loedogorets. Met drie ploegen die elk zes punten tellen is het razend spannend in de groep van Antwerp.

18:06 vooraf, 18 uur 06. 2 wissels bij de Oostenrijkers. In vergelijking met de heenmatch in Antwerpen drie weken geleden kiest LASK-coach Thalhammer voor twee nieuwe jongens aan de aftrap. Eggestein, die inviel op de Bosuil en het enige doelpunt maakte, start vanavond wel in de basis. Raguz is er niet bij. Holland pakte tegen Antwerp twee keer geel en is geschorst, zijn vervanger is Madsen. . 2 wissels bij de Oostenrijkers In vergelijking met de heenmatch in Antwerpen drie weken geleden kiest LASK-coach Thalhammer voor twee nieuwe jongens aan de aftrap. Eggestein, die inviel op de Bosuil en het enige doelpunt maakte, start vanavond wel in de basis. Raguz is er niet bij. Holland pakte tegen Antwerp twee keer geel en is geschorst, zijn vervanger is Madsen.

17:46 vooraf, 17 uur 46. Mbokani op de bank bij Antwerp. Ivan Leko heeft Dieumerci Mbokani geslachtofferd voor de cruciale match in Oostenrijk. De Congolees wist al meer dan een maand niet te scoren en moet nu zijn plaats afstaan aan Benavente. . Mbokani op de bank bij Antwerp Ivan Leko heeft Dieumerci Mbokani geslachtofferd voor de cruciale match in Oostenrijk. De Congolees wist al meer dan een maand niet te scoren en moet nu zijn plaats afstaan aan Benavente.

13:48 vooraf, 13 uur 48. Het wordt een moeilijke wedstrijd tegen een tactisch sterk Antwerp. In de heenmatch is het ons goed gelukt om niet in de problemen te komen. Dat moeten we nu opnieuw proberen. LASK-coach Dominik Thalhammer. Het wordt een moeilijke wedstrijd tegen een tactisch sterk Antwerp. In de heenmatch is het ons goed gelukt om niet in de problemen te komen. Dat moeten we nu opnieuw proberen. LASK-coach Dominik Thalhammer

13:39 vooraf, 13 uur 39. Door de punten die we thuis hebben laten liggen, is dit een belangrijke match als we willen overwinteren. We moeten eigenlijk winnen, want als we gelijk eindigen met LASK telt het onderlinge resultaat. Ritchie De Laet. Door de punten die we thuis hebben laten liggen, is dit een belangrijke match als we willen overwinteren. We moeten eigenlijk winnen, want als we gelijk eindigen met LASK telt het onderlinge resultaat. Ritchie De Laet

13:36 vooraf, 13 uur 36. De Laet: "We gaan om te winnen". De Laet: "We gaan om te winnen"

13:35 vooraf, 13 uur 35. Thuis tegen LASK hebben we te veel de lang bal naar Mbo (Mbokani) gespeeld. We moeten het opnieuw voetballend proberen. Dat is het voordeel van zo'n poule: je kunt snel de foutjes uit de vorige match rechtzetten. Ritchie De Laet. Thuis tegen LASK hebben we te veel de lang bal naar Mbo (Mbokani) gespeeld. We moeten het opnieuw voetballend proberen. Dat is het voordeel van zo'n poule: je kunt snel de foutjes uit de vorige match rechtzetten. Ritchie De Laet

13:34 vooraf, 13 uur 34. Europa League Antwerp vindt geen antwoord en verspeelt Tottenham-bonus tegen taaie Oostenrijkers

Opstelling LASK. Alexander Schlager, Philipp Wiesinger, Gernot Trauner, Petar Filipovic, Reinhold Ranftl, Mads Emil Madsen, Peter Michorl, Rene Renner, Andreas Gruber, Johannes Eggestein, Husein Balic Opstelling LASK Husein Balic, Johannes Eggestein, Andreas Gruber, Rene Renner, Peter Michorl, Mads Emil Madsen, Reinhold Ranftl, Petar Filipovic, Gernot Trauner, Philipp Wiesinger, Alexander Schlager

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Koji Miyoshi, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Simen Juklerød, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Martin Hongla, Lior Refaelov, Cristian Benavente Opstelling Antwerp Cristian Benavente, Lior Refaelov, Martin Hongla, Faris Haroun, Pieter Gerkens, Simen Juklerød, Ritchie De Laet, Dylan Batubinsika, Abdoulaye Seck, Koji Miyoshi, Jean Butez