LASK-coach: "Wordt moeilijke match tegen tactisch sterk Antwerp"

13:48 vooraf, 13 uur 48. Het wordt een moeilijke wedstrijd tegen een tactisch sterk Antwerp. In de heenmatch is het ons goed gelukt om niet in de problemen te komen. Dat moeten we nu opnieuw proberen. LASK-coach Dominik Thalhammer. Het wordt een moeilijke wedstrijd tegen een tactisch sterk Antwerp. In de heenmatch is het ons goed gelukt om niet in de problemen te komen. Dat moeten we nu opnieuw proberen. LASK-coach Dominik Thalhammer

13:39 vooraf, 13 uur 39. Door de punten die we thuis hebben laten liggen, is dit een belangrijke match als we willen overwinteren. We moeten eigenlijk winnen, want als we gelijk eindigen met LASK telt het onderlinge resultaat. Ritchie De Laet. Door de punten die we thuis hebben laten liggen, is dit een belangrijke match als we willen overwinteren. We moeten eigenlijk winnen, want als we gelijk eindigen met LASK telt het onderlinge resultaat. Ritchie De Laet

13:36 vooraf, 13 uur 36. De Laet: "We gaan om te winnen". De Laet: "We gaan om te winnen"

13:35 vooraf, 13 uur 35. Thuis tegen LASK hebben we te veel de lang bal naar Mbo (Mbokani) gespeeld. We moeten het opnieuw voetballend proberen. Dat is het voordeel van zo'n poule: je kunt snel de foutjes uit de vorige match rechtzetten. Ritchie De Laet. Thuis tegen LASK hebben we te veel de lang bal naar Mbo (Mbokani) gespeeld. We moeten het opnieuw voetballend proberen. Dat is het voordeel van zo'n poule: je kunt snel de foutjes uit de vorige match rechtzetten. Ritchie De Laet

Opstelling LASK. Alexander Schlager, Gernot Trauner, Petar Filipovic, Philipp Wiesinger, Rene Renner, Mads Emil Madsen, Peter Michorl, Reinhold Ranftl, Husein Balic, Johannes Eggestein, Andreas Gruber Opstelling LASK Andreas Gruber, Johannes Eggestein, Husein Balic, Reinhold Ranftl, Peter Michorl, Mads Emil Madsen, Rene Renner, Philipp Wiesinger, Petar Filipovic, Gernot Trauner, Alexander Schlager

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Martin Hongla, Simen Juklerød, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Louis Verstraete, Koji Miyoshi, Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani, Koji Miyoshi, Louis Verstraete, Faris Haroun, Pieter Gerkens, Simen Juklerød, Martin Hongla, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Jean Butez