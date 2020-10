Leko voor duel met Tottenham: "Als je bang bent, is voetbal niks voor jou"

07:29 vooraf, 07 uur 29. Live op alle Sporza-kanalen! Bekijk Antwerp-Tottenham vanavond vanaf 18.40u op Canvas en het kanaal van Ketnet. In dit artikel bieden we een livestream aan. Ook Radio 1 brengt live verslag uit van dit toptreffen. . Live op alle Sporza-kanalen! Bekijk Antwerp-Tottenham vanavond vanaf 18.40u op Canvas en het kanaal van Ketnet. In dit artikel bieden we een livestream aan. Ook Radio 1 brengt live verslag uit van dit toptreffen.

Tottenham heeft een geweldige kern. Niet voor niets strijdt het team om de eerste plaatsen in de Premier League. Maar voetbal blijft voetbal. Ik heb al vaak gezien dat de op papier beste ploeg niet wint. Nerveus voor de wedstrijd ben ik niet, wel enthousiast en gemotiveerd. Je speelt niet elke dag tegen een team van dat kaliber. We gaan er alles aan doen om de partij te winnen. Antwerp-coach Ivan Leko.

Belgische nummer 1 tegen Engelse nummer 5. Antwerp krijgt vanavond Tottenham over de vloer. Stamnummer 1 heeft de wind in de zeilen. Het klom afgelopen weekend naar de leiding van de Jupiler Pro League na een zege in de derby tegen Beerschot (3-2).



Antwerp begon de EL-groepsfase vorige week ook uitstekend, met een 1-2-zege bij de Bulgaren van Loedogorets.



Tottenham hield op de openingsspeeldag in poule J de punten vlot thuis tegen het Oostenrijkse LASK Linz (3-0). In de Premier League staan de Spurs, met Rode Duivel en Antwerpenaar Toby Alderweireld in de gelederen, na 6 speeldagen op de 5e plaats.

Refaelov: "Minstens een punt pakken". Lior Refaelov heeft het duel tegen Tottenham met stip aangeduid. "Ik zie het als een erg fijne ervaring om tegen de Spurs te voetballen", aldus de 34-jarige voetballer. "Het team heeft enkele serieuze kleppers in de gelederen en speelt elk weekend in de beste competitie ter wereld." "Het zal voor ons belangrijk zijn om onze taken op het veld goed uit te voeren. We zitten in een prima periode, dat geeft vertrouwen. Hopelijk pakken we minstens een punt."

17:30 vooraf, 17 uur 30. Lior Refaelov is de man in vorm bij Antwerp.

De Laet: "Zware taak om Son en Kane af te stoppen". "Het wordt een heel belangrijke wedstrijd voor de club", bilkt Antwerp-verdediger Ritchie De Laet vooruit op een persmoment. "We treffen een bijzonder sterk team, dat recent nog de finale van de Champions League speelde, maar we zitten in een goede flow." "We zijn het vind ik aan onszelf verplicht om een resultaat neer te zetten. De tegenstander mag dan wel Tottenham heten, we starten om te winnen of op zijn minst niet te verliezen. Tegelijkertijd is het ook het soort wedstrijd waarvan we moeten genieten." De 31-jarige verdediger voetbalde lange tijd over het Kanaal en kent de kwaliteiten van de Spurs. "Op alle posities hebben ze toppers rondlopen, in het bijzonder vooraan met goalgetters als Harry Kane en Son Heung-min. Het wordt een zware taak hen af te stoppen, niet alleen voor de defensie maar voor heel de ploeg. We hebben echter vertrouwen en zijn klaar voor de strijd."

17:25 vooraf, 17 uur 25. Welk plannetje heeft Antwerp-coach Ivan Leko bedacht?

Antwerp ontvangt Engelse topclub op speeldag 2. Voor het eerst sinds 1997 speelt Antwerp een Europese match in het Bosuilstadion. Ter gelegenheid komt de Engelse topclub Tottenham Hotspur naar Deurne-Noord afgezakt. Donderdagavond werken de teams er hun match op de 2e speeldag van de Europa League af. Die wedstrijd kunt u van begin tot einde volgen op Sporza: op deze pagina, op Radio 1 en op Canvas en Ketnet. Filip Joos verzorgt het commentaar.

16:41 vooraf, 16 uur 41. Opvallend VIDEO: Antwerp geeft iconische tribune likje verf voor komst van Tottenham