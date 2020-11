Rijsel leert Milan weer wat verliezen is, Yazici is de beul met hattrick

Het was al 242 dagen geleden dat Milan nog eens verloren had. Op 8 maart was Genoa met 1-2 te sterk en na 24 matchen zonder nederlaag is er met Rijsel dus een opvolger voor Genoa.

De aanvallende middenvelder Yusuf Yazici nam de 3 goals voor zijn rekening. Straffe kost, want de Turk had dat op de openingsspeeldag in de Europa League ook al geflikt tegen Sparta Praag.

Bij het openingsdoelpunt stopte doelman Donnarumma eerst nog de inzet van ex-Gent-spits David, maar bij de daaropvolgende corner ging Yazici neer in de zestien en hij benutte eigenhandig de penalty.

Na de pauze sloeg Rijsel kort voor het uur twee keer toe. Donnarumma schatte een knal van Yazici verkeerd in, David schotelde de uitblinker enkele minuten later zijn hattrick voor.

In de stand neemt Rijsel de leiding over met 7 op 9, Milan - zonder Alexis Saelemaekers op het wedstrijdblad - is de eerste achtervolger met 6 op 9.