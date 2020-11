VIDEO: Vardy schiet Leicester in bewogen slotfase naar volgende ronde

Dennis Praet was de enige Belg aan de aftrap bij Leicester City, Youri Tielemans zou later nog invallen. Ze zagen hoe hun team telkens op achterstand bij Braga. De treffer van Fransergio in de 92e minuut leek de doodsteek voor Leicester.

Maar dat was buiten de waard gerekend en die heette zoals wel vaker bij Leicester Jamie Vardy. De scheidsrechter gaf de bezoekers nog wat extra tijd in de extra tijd en dat volstond voor Vardy om de cross van Albrighton in doel te werken.

Door de zege van Zorja Loegansk had Leicester aan een gelijkspel genoeg om zich nu al te plaatsen voor de 1/16e finales.