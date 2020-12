Sociedad bibbert naar kwalificatie in Napels, AZ is kind van de rekening

Op de laatste speeldag in de groepsfase moest Real Sociedad op bezoek bij Napoli ook Rijeka-AZ in de gaten houden. Met een beter resultaat dan Sociedad zouden de Nederlanders immers het tweede ticket pakken in groep F.

Dat Zielinski er tien minuten voor de rust 1-0 van maakte terwijl Rijeka-AZ nog in balans was, betekende dus de virtuele uitschakeling voor de Basken.

Na de koffie kwam er even goed nieuws uit Kroatië, waar Rijeka op voorsprong gekomen was. Maar Wijndal maakte al vlug gelijk voor AZ, dat zo weer virtueel in de 1/16e finales stond.

Maar het venijn zat in de staart voor de club uit Alkmaar. Diep in de extra tijd maakte Willian José voor Sociedad de 1-1 in Napels. Ongeveer op hetzelfde moment slikte AZ in Rijeka de 2-1. Exit AZ dus, Real Sociedad en Adnan Januzaj zitten maandag in de trommel bij de loting voor de 1/16e finales.