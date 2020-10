VIDEO: Geplaagd AZ stunt bij Napoli, gepruts in defensie van Arsenal

Maar de Italianen hadden weinig zin in de Europese opdracht en lieten AZ ongemoeid in de eerste helft. Napoli schoot pas laat wakker: het doelpunt van Osimhen werd afgekeurd voor buitenspel, Rode Duivel Dries Mertens miste zijn kans.

AZ worstelt met zijn vertrouwen in de Nederlandse competitie. Tot overmaat van ramp had het coronavirus de Alkmaarders in zijn greep. De kaarten lagen dan ook gunstig voor Napoli.

Götze opent de score, Granada wint

Arsenal wint, ondanks gepruts in defensie

Arsenal is met de schrik vrijgekomen in zijn eerste Europese wedstrijd tegen Rapid Wien. De Engelse topclub wordt tot een van de favorieten gerekend, maar ging pijnlijk in de fout in de tweede helft. Doelman Bernd Leno zal nog even wakker liggen van zijn blunder.

Gelukkig voor het sluitstuk konden David Luiz en Aubameyang toch nog een driepunter in het Engelse mandje leggen.