Jan Vertonghen voor Standard-Benfica: "Speciaal om in België te spelen"

Benfica pakte nog nooit de eindzege in de Europa League. Drie keer ging het mis in de finale. In 1983 bleek Anderlecht te sterk in de eindstrijd van de UEFA Cup. In 2013 verloor Benfica in de finale van Chelsea en in 2014 na strafschoppen van Sevilla.





"De Europa League is een doel voor ons", zegt Jan Vertonghen. "We gaan er alles aan doen om zo ver mogelijk door te stoten. We hebben een goede ploeg. We willen kampioen worden en de beker winnen. Maar er zijn veel favorieten in de Europa League. Er zitten al goede teams in, en dan komen er nog de opgeviste teams uit de Champions League bij."