Rangers duwen verdienstelijk Standard over de rand van de uitschakeling

Rangers - Standard in een notendop:

Standard wordt karig beloond voor uitstekende eerste helft

Dankzij de late winning goal van Laifis tegen Lech Poznan had Standard nog een waterkans op een Europese lente. De foutenmarge was wel nihil: enkel winst volstond in Ibrox Stadium. Veel afwezigen bij Standard, maar zij die op het veld stonden, gingen er wel meteen voluit voor.

Na amper 7 minuten werd de sterke start van Standard al beloond. Cop zette Goldson simpel in de wind en bracht de bal laag voor doel. Aan de eerste paal prikte Lestienne in één tijd de 0-1 in doel.

Standard domineerde ook nadien de wedstrijd, de Schotten bleven zonder schotkracht. Een verre knal van Kent ging meters naast en Bodart liet zich niet verrassen toen Morelos in de draai uithaalde. Veel meer had de thuisploeg niet te bieden.

Vijf minuten voor de rust kwamen de Rangers tóch langszij na een vermijdbare hoekschop. Goldson werd moederziel alleen gelaten en kopte raak. Meteen daarna riskeerde Cop lijf en leden om Standard opnieuw op voorsprong te brengen. Hij verlengde een voorzet van Fai aan de tweede paal in doel, maar knalde dan zelf hard tegen de paal.

Vieren zat er dus niet in voor Cop en nog voor de rust werd zijn treffer alweer tenietgedaan. Na hands van Lestienne ging de bal op de stip. Een klus voor Tavernier en die bracht de Rangers voor de tweede keer weer op gelijke hoogte.