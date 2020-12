LIVESTREAM: Lestienne brengt Standard al vroeg op voorsprong

35' eerste helft, minuut 35.

33' eerste helft, minuut 33. Morelos haalt op de rand van de zestien verrassend uit in de draai. Maar Bodart laat zich niet verrassen en gaat goed plat. De eerste dreiging van de thuisploeg. . Morelos haalt op de rand van de zestien verrassend uit in de draai. Maar Bodart laat zich niet verrassen en gaat goed plat. De eerste dreiging van de thuisploeg.

31' eerste helft, minuut 31. Kent snijdt vanaf links naar binnen en haalt van buiten de zestien uit. Maar naar het spelbeeld van Rangers gaat zijn schot ver naast. . Kent snijdt vanaf links naar binnen en haalt van buiten de zestien uit. Maar naar het spelbeeld van Rangers gaat zijn schot ver naast.

30' eerste helft, minuut 30. Tapsoba waagt zijn kans met een verre knal, maar doet dat te overhaast. McGregor ziet het ongevaarlijke schot naast gaan. . Tapsoba waagt zijn kans met een verre knal, maar doet dat te overhaast. McGregor ziet het ongevaarlijke schot naast gaan.

29' eerste helft, minuut 29. Het zijn Schotten zonder schotkracht en dat ligt aan het uitstekende spel van het team van Montanier. Filip Joos. Het zijn Schotten zonder schotkracht en dat ligt aan het uitstekende spel van het team van Montanier. Filip Joos

27' eerste helft, minuut 27. Na ruim 26 minuten noteren we de eerste hoekschop van de wedstrijd. Weinig verrassend is die voor Standard, maar een nieuwe kans voor de Luikenaars levert het niet op. . Na ruim 26 minuten noteren we de eerste hoekschop van de wedstrijd. Weinig verrassend is die voor Standard, maar een nieuwe kans voor de Luikenaars levert het niet op.

21' eerste helft, minuut 21. Het blijft éénrichtingsverkeer in Ibrox Stadium. Jans haalt nog eens de achterlijn, maar zijn voorzet mist vervolgens kwaliteit. In de andere groepswedstrijd tussen Benfica en Lech Poznan staat het na 20 minuten nog steeds 0-0. . Het blijft éénrichtingsverkeer in Ibrox Stadium. Jans haalt nog eens de achterlijn, maar zijn voorzet mist vervolgens kwaliteit. In de andere groepswedstrijd tussen Benfica en Lech Poznan staat het na 20 minuten nog steeds 0-0.

18' eerste helft, minuut 18. Het zit goed in elkaar bij Standard. Ze voetballen vrijer dan afgelopen zondag in Anderlecht. Filip Joos. Het zit goed in elkaar bij Standard. Ze voetballen vrijer dan afgelopen zondag in Anderlecht. Filip Joos

17' eerste helft, minuut 17. Cop blijft voor gevaar zorgen op de linkerflank. Hij schudt alweer een lage voorzet uit zijn sloffen, maar Tapsoba kan die dit keer niet verzilveren. De bezoekers blijven baas. . Cop blijft voor gevaar zorgen op de linkerflank. Hij schudt alweer een lage voorzet uit zijn sloffen, maar Tapsoba kan die dit keer niet verzilveren. De bezoekers blijven baas.

13' eerste helft, minuut 13. Standard wint 80 procent van de duels. Dan kan je en moet je zelfs een wedstrijd winnen. Filip Joos. Standard wint 80 procent van de duels. Dan kan je en moet je zelfs een wedstrijd winnen. Filip Joos

12' eerste helft, minuut 12. Standard gaat gewoon door op zijn elan. De voorsprong is meer dan verdiend. Rangers komt nog niet in het stuk voor. . Standard gaat gewoon door op zijn elan. De voorsprong is meer dan verdiend. Rangers komt nog niet in het stuk voor.

8' eerste helft, minuut 8. Lestienne devieert van dichtbij de 0-1 in doel. Lestienne devieert van dichtbij de 0-1 in doel

7' eerste helft, minuut 7. Meteen raak voor Standard! Wat een start voor Standard! Cop zet Goldson vlot in de wind op links en brengt de bal laag voor doel. Lestienne opent daar aan de eerste paal in één tijd al meteen de score. . Meteen raak voor Standard! Wat een start voor Standard! Cop zet Goldson vlot in de wind op links en brengt de bal laag voor doel. Lestienne opent daar aan de eerste paal in één tijd al meteen de score.



4' eerste helft, minuut 4. Het is nog wat aftasten bij beide ploegen. Standard probeert wel het initiatief te nemen. . Het is nog wat aftasten bij beide ploegen. Standard probeert wel het initiatief te nemen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Glasgow Rangers brengt de wedstrijd op gang. Grijpt Standard zijn laatste kans op Europese overwintering? . Aftrap Glasgow Rangers brengt de wedstrijd op gang. Grijpt Standard zijn laatste kans op Europese overwintering?

20:57 vooraf, 20 uur 57. Als Standard vandaag wint en volgende week tegen Benfica, dan is overwinteren nog mogelijk. Ze hebben een strohalm en moeten die vastgrijpen. Filip Joos. Als Standard vandaag wint en volgende week tegen Benfica, dan is overwinteren nog mogelijk. Ze hebben een strohalm en moeten die vastgrijpen. Filip Joos

20:46 vooraf, 20 uur 46. In eigen land is Glasgow Rangers heer en meester. Na 15 speeldagen staan ze ongeslagen op kop met 41 punten. Dat zijn er ruim 11 meer dan eerste achtervolger Celtic, dat wel 2 matchen minder gespeeld heeft. . In eigen land is Glasgow Rangers heer en meester. Na 15 speeldagen staan ze ongeslagen op kop met 41 punten. Dat zijn er ruim 11 meer dan eerste achtervolger Celtic, dat wel 2 matchen minder gespeeld heeft.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Rangers gaat als groepsleider de voorlaatste speeldag in, met evenveel punten als Benfica. Als de Schotten vanavond de punten thuis houden, dan zijn ze zeker van hun plaats in de 1/16 e finales van de Europa League. . Rangers gaat als groepsleider de voorlaatste speeldag in, met evenveel punten als Benfica. Als de Schotten vanavond de punten thuis houden, dan zijn ze zeker van hun plaats in de 1/16 e finales van de Europa League.

20:34 vooraf, 20 uur 34. Revanche voor heenwedstrijd? Standard gaat vanavond in Ibrox Stadium op zoek naar revanche voor de nederlaag op de openingsspeeldag tegen Rangers. De Schotse topclub won toen met 0-2 op Sclessin, met onder meer een wereldgoal van ex-Anderlechtspits Kemar Roofe. Alleen met een overwinning behouden de Luikenaars een waterkansje op een Europese lente. . Revanche voor heenwedstrijd? Standard gaat vanavond in Ibrox Stadium op zoek naar revanche voor de nederlaag op de openingsspeeldag tegen Rangers. De Schotse topclub won toen met 0-2 op Sclessin, met onder meer een wereldgoal van ex-Anderlechtspits Kemar Roofe. Alleen met een overwinning behouden de Luikenaars een waterkansje op een Europese lente.

20:20 vooraf, 20 uur 20. 4 wissels bij Standard. Flink wat wijzigingen bij Standard t.o.v. de competitiewedstrijd tegen Anderlecht van afgelopen zondag. Naast de geblesseerde Cimirot verdwijnen ook Gavory, Raskin en Balikwisha uit de basis. Zij worden vervangen door Jans, Shamir, Cop en Tapsoba. . 4 wissels bij Standard Flink wat wijzigingen bij Standard t.o.v. de competitiewedstrijd tegen Anderlecht van afgelopen zondag. Naast de geblesseerde Cimirot verdwijnen ook Gavory, Raskin en Balikwisha uit de basis. Zij worden vervangen door Jans, Shamir, Cop en Tapsoba.

15:35 vooraf, 15 uur 35. Veel afwezigen bij Standard. Kapitein Zinho Vanheusden staat nog een hele tijd aan de kant met een knieblessure en verder zijn in Glasgow ook middenvelders Selim Amallah (knie) en Gjoko Cimirot (hamstring) en aanvallers Obbi Oulare (geschorst), Jackson Muleka (hamstring), Aleksandar Boljevic (rug) en Mehdi Carcela (herstellende na een coronabesmetting) er niet bij. . Veel afwezigen bij Standard Kapitein Zinho Vanheusden staat nog een hele tijd aan de kant met een knieblessure en verder zijn in Glasgow ook middenvelders Selim Amallah (knie) en Gjoko Cimirot (hamstring) en aanvallers Obbi Oulare (geschorst), Jackson Muleka (hamstring), Aleksandar Boljevic (rug) en Mehdi Carcela (herstellende na een coronabesmetting) er niet bij.

15:32 vooraf, 15 uur 32. We moeten de inspanningen opdrijven en dan mogen we er nog in geloven. Ik hoop echt dat we iets kunnen neerzetten. We zijn gekomen om positief voetbal te spelen, dus ik denk niet dat het heel verdedigend zal worden van onze kant. . Standard-middenvelder Merveille Bokadi . We moeten de inspanningen opdrijven en dan mogen we er nog in geloven. Ik hoop echt dat we iets kunnen neerzetten. We zijn gekomen om positief voetbal te spelen, dus ik denk niet dat het heel verdedigend zal worden van onze kant. Standard-middenvelder Merveille Bokadi

15:30 vooraf, 15 uur 30. Het is een stevige uitdaging. Winnen in Glasgow zou een stunt zijn. Ze hebben in eigen huis nog niet verloren dit seizoen. We zullen een goeie match op elk gebied nodig hebben. We zullen defensief scherp moeten zijn, want hun aanvallende sterkte is bekend, maar ook technisch, tactisch en fysiek moeten we top zijn. Philippe Montanier (coach Standard). Het is een stevige uitdaging. Winnen in Glasgow zou een stunt zijn. Ze hebben in eigen huis nog niet verloren dit seizoen. We zullen een goeie match op elk gebied nodig hebben. We zullen defensief scherp moeten zijn, want hun aanvallende sterkte is bekend, maar ook technisch, tactisch en fysiek moeten we top zijn. Philippe Montanier (coach Standard)

15:22 vooraf, 15 uur 22. Waterkansje . Met de ene na de andere nederlaag in Europa leek het Europese verhaal van Standard dan ook al snel geschreven. Maar vorige speeldag grepen de Rouches hun laatste strohalm richting Europese lente met een late overwinning tegen Lech Poznan. Om nog kans te maken op de 1/16e finales moet het vandaag ook winnen op het veld van Rangers. Dan zal alles uitgevochten worden op de slotspeeldag. Dan treft Standard Benfica. Rangers-Standard is live te volgen met tekst en livestream op sporza.be, in onze app, Canvas en Radio 1. . Waterkansje Met de ene na de andere nederlaag in Europa leek het Europese verhaal van Standard dan ook al snel geschreven. Maar vorige speeldag grepen de Rouches hun laatste strohalm richting Europese lente met een late overwinning tegen Lech Poznan.

Opstelling Rangers. Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun, Borna Barišic, Glen Kamara, Steven Davis, Scott Arfield, Kemar Roofe, Alfredo Morelos, Ryan Kent Opstelling Rangers Ryan Kent, Alfredo Morelos, Kemar Roofe, Scott Arfield, Steven Davis, Glen Kamara, Borna Barišic, Leon Balogun, Connor Goldson, James Tavernier, Allan McGregor

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Kostas Laifis, Collins Fai, Laurent Jans, Eden Shamir, Samuel Bastien, Maxime Lestienne, Duje Cop, Abdoul Tapsoba Opstelling Standard Abdoul Tapsoba, Duje Cop, Maxime Lestienne, Samuel Bastien, Eden Shamir, Laurent Jans, Collins Fai, Kostas Laifis, Merveille Bokadi, Noe Dussenne, Arnaud Bodart