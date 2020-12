Kijk live om 21u: Standard moet winnen om Europese kansen gaaf te houden

15:35 vooraf, 15 uur 35. Veel afwezigen bij Standard. Kapitein Zinho Vanheusden staat nog een hele tijd aan de kant met een knieblessure en verder zijn in Glasgow ook middenvelders Selim Amallah (knie) en Gjoko Cimirot (hamstring) en aanvallers Obbi Oulare (geschorst), Jackson Muleka (hamstring), Aleksandar Boljevic (rug) en Mehdi Carcela (herstellende na een coronabesmetting) er niet bij. . Veel afwezigen bij Standard Kapitein Zinho Vanheusden staat nog een hele tijd aan de kant met een knieblessure en verder zijn in Glasgow ook middenvelders Selim Amallah (knie) en Gjoko Cimirot (hamstring) en aanvallers Obbi Oulare (geschorst), Jackson Muleka (hamstring), Aleksandar Boljevic (rug) en Mehdi Carcela (herstellende na een coronabesmetting) er niet bij.

15:32 vooraf, 15 uur 32. We moeten de inspanningen opdrijven en dan mogen we er nog in geloven. Ik hoop echt dat we iets kunnen neerzetten. We zijn gekomen om positief voetbal te spelen, dus ik denk niet dat het heel verdedigend zal worden van onze kant. . Standard-middenvelder Merveille Bokadi . We moeten de inspanningen opdrijven en dan mogen we er nog in geloven. Ik hoop echt dat we iets kunnen neerzetten. We zijn gekomen om positief voetbal te spelen, dus ik denk niet dat het heel verdedigend zal worden van onze kant. Standard-middenvelder Merveille Bokadi

15:30 vooraf, 15 uur 30. Het is een stevige uitdaging. Winnen in Glasgow zou een stunt zijn. Ze hebben in eigen huis nog niet verloren dit seizoen. We zullen een goeie match op elk gebied nodig hebben. We zullen defensief scherp moeten zijn, want hun aanvallende sterkte is bekend, maar ook technisch, tactisch en fysiek moeten we top zijn. Philippe Montanier (coach Standard). Het is een stevige uitdaging. Winnen in Glasgow zou een stunt zijn. Ze hebben in eigen huis nog niet verloren dit seizoen. We zullen een goeie match op elk gebied nodig hebben. We zullen defensief scherp moeten zijn, want hun aanvallende sterkte is bekend, maar ook technisch, tactisch en fysiek moeten we top zijn. Philippe Montanier (coach Standard)

15:22 vooraf, 15 uur 22. Waterkansje . Met de ene na de andere nederlaag in Europa leek het Europese verhaal van Standard dan ook al snel geschreven. Maar vorige speeldag grepen de Rouches hun laatste strohalm richting Europese lente met een late overwinning tegen Lech Poznan. Om nog kans te maken op de 1/16e finales moet het vandaag ook winnen op het veld van Rangers. Dan zal alles uitgevochten worden op de slotspeeldag. Dan treft Standard Benfica. Rangers-Standard is live te volgen met tekst en livestream op sporza.be, in onze app, Canvas en Radio 1. . Waterkansje Met de ene na de andere nederlaag in Europa leek het Europese verhaal van Standard dan ook al snel geschreven. Maar vorige speeldag grepen de Rouches hun laatste strohalm richting Europese lente met een late overwinning tegen Lech Poznan.

Om nog kans te maken op de 1/16e finales moet het vandaag ook winnen op het veld van Rangers. Dan zal alles uitgevochten worden op de slotspeeldag. Dan treft Standard Benfica.

Rangers-Standard is live te volgen met tekst en livestream op sporza.be, in onze app, Canvas en Radio 1.

Opstelling Rangers. Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun, Borna Barišic, Scott Arfield, Steven Davis, Glen Kamara, Kemar Roofe, Alfredo Morelos, Ryan Kent Opstelling Rangers Ryan Kent, Alfredo Morelos, Kemar Roofe, Glen Kamara, Steven Davis, Scott Arfield, Borna Barišic, Leon Balogun, Connor Goldson, James Tavernier, Allan McGregor

