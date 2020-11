LIVESTREAM: Standard met z'n tienen na uitsluiting Oulare

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. We zijn er opnieuw aan begonnen op Sclessin. Bij Standard zijn 2 wissels doorgevoerd: Boljevic en Tapsoba zijn in de ploeg gekomen voor Lestienne en Bokadi. . 2e helft We zijn er opnieuw aan begonnen op Sclessin. Bij Standard zijn 2 wissels doorgevoerd: Boljevic en Tapsoba zijn in de ploeg gekomen voor Lestienne en Bokadi.

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Standard, Aleksandar Boljevic erin, Maxime Lestienne eruit wissel Maxime Lestienne Aleksandar Boljevic

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Standard, Abdoul Tapsoba erin, Merveille Bokadi eruit wissel Merveille Bokadi Abdoul Tapsoba

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. 0-0 op Sclessin na de eerste helft. Standard was de betere ploeg, maar miste efficiëntie en botste op een sterke Bednarek. Kort voor de rust volgde een anticlimax met de uitsluiting van Oulare. . Rust 0-0 op Sclessin na de eerste helft. Standard was de betere ploeg, maar miste efficiëntie en botste op een sterke Bednarek. Kort voor de rust volgde een anticlimax met de uitsluiting van Oulare.

45+4' Tweede gele kaart voor Obbi Oulare van Standard tijdens eerste helft, minuut 49 Obbi Oulare Standard

45+4' Gele kaart voor Nicolas Raskin van Standard tijdens eerste helft, minuut 49 Nicolas Raskin Standard

45+2' eerste helft, minuut 47. Standard verliest Oulare net voor de rust na 2 (lichte) gele kaarten. Standard verliest Oulare net voor de rust na 2 (lichte) gele kaarten

45+2' eerste helft, minuut 47. Rood voor Oulare! Wat een domper voor Standard kort voor de rust! Oulare maakt zich te breed in een luchtduel en loopt zo tegen zijn tweede gele kaart aan. Standard met z'n tienen. . Rood voor Oulare! Wat een domper voor Standard kort voor de rust! Oulare maakt zich te breed in een luchtduel en loopt zo tegen zijn tweede gele kaart aan. Standard met z'n tienen.

45+2' eerste helft, minuut 47. Kort voor de rust da toch eens een prik van Lech Poznan. Ishak kan centraal oprukken en uithalen van net buiten de zestien. Zijn schot gaat nog best ver naast. . Kort voor de rust da toch eens een prik van Lech Poznan. Ishak kan centraal oprukken en uithalen van net buiten de zestien. Zijn schot gaat nog best ver naast.

44' Gele kaart voor Bohdan Butko van Lech Poznan tijdens eerste helft, minuut 44 Bohdan Butko Lech Poznan

43' eerste helft, minuut 43. De gele kaarten blijven vlot vallen. Nu komt ook Butko in het boekje van scheidsrechter Ardeleanu. . De gele kaarten blijven vlot vallen. Nu komt ook Butko in het boekje van scheidsrechter Ardeleanu.

41' eerste helft, minuut 41. Bednarek laat zich niet verrassen. Bednarek blijft de grote boeman voor Standard. Lestienne komt net te laat inlopen op een indraaiende voorzet van Gavory en raakt de bal niet. Als doelman kan je dan wel eens verrast worden, maar Bednarek is bij de pinken en werkt de bal weg. . Bednarek laat zich niet verrassen Bednarek blijft de grote boeman voor Standard. Lestienne komt net te laat inlopen op een indraaiende voorzet van Gavory en raakt de bal niet. Als doelman kan je dan wel eens verrast worden, maar Bednarek is bij de pinken en werkt de bal weg.

37' eerste helft, minuut 37. Ook Balikwisha krijgt geel, al is het toch vooral Tiba zelf die tegen de voet van de Standard-speler aantrapt. Het doet in elk geval pijn, Tiba moet even bekomen. . Ook Balikwisha krijgt geel, al is het toch vooral Tiba zelf die tegen de voet van de Standard-speler aantrapt. Het doet in elk geval pijn, Tiba moet even bekomen.

37' eerste helft, minuut 37. Lestienne vergeet de bal binnen te tikken. Lestienne vergeet de bal binnen te tikken

35' eerste helft, minuut 35. Oulare weegt op de Poznan-verdediging met omhaal en kopbal. Oulare weegt op de Poznan-verdediging met omhaal en kopbal

33' eerste helft, minuut 33. Oulare probeert het met een omhaal, maar zijn poging is niet gekadreerd. De druk van Standard blijft nu wel aanhouden. . Oulare probeert het met een omhaal, maar zijn poging is niet gekadreerd. De druk van Standard blijft nu wel aanhouden.

33' Gele kaart voor Michel Ange Balikwisha van Standard tijdens eerste helft, minuut 33 Michel Ange Balikwisha Standard

31' eerste helft, minuut 31. Standard moet zichzelf wel gaan belonen voor het overwicht, de goede wil en het doelgevaar. Peter Vandenbempt. Standard moet zichzelf wel gaan belonen voor het overwicht, de goede wil en het doelgevaar. Peter Vandenbempt

30' eerste helft, minuut 30. Lestienne net niet! Standard verdient toch stilaan een doelpunt. Dit keer is het Gavory die de bal laag voor doel brengt. Zijn voorzet mist net wat kromming, zodat de inlopende Lestienne net niet bij de bal kan. Hier komen de bezoekers goed weg. . Lestienne net niet! Standard verdient toch stilaan een doelpunt. Dit keer is het Gavory die de bal laag voor doel brengt. Zijn voorzet mist net wat kromming, zodat de inlopende Lestienne net niet bij de bal kan. Hier komen de bezoekers goed weg.

27' eerste helft, minuut 27. Bednarek houdt Oulare van de 1-0. Standard zorgt een tweede keer voor dreiging en weer ligt Lestienne aan de basis. Hij brengt de bal goed voor doel en daar verlengt Oulare de voorzet in één tijd. Bednarek heeft een prima redding nodig om de 1-0 te voorkomen. . Bednarek houdt Oulare van de 1-0 Standard zorgt een tweede keer voor dreiging en weer ligt Lestienne aan de basis. Hij brengt de bal goed voor doel en daar verlengt Oulare de voorzet in één tijd. Bednarek heeft een prima redding nodig om de 1-0 te voorkomen.

27' Gele kaart voor Obbi Oulare van Standard tijdens eerste helft, minuut 27 Obbi Oulare Standard

26' eerste helft, minuut 26. Ook bij Standard hebben ze nu een gele kaart te pakken. Oulare plant zijn hand in het gezicht van Tiba en wordt daarvoor bestraft. . Ook bij Standard hebben ze nu een gele kaart te pakken. Oulare plant zijn hand in het gezicht van Tiba en wordt daarvoor bestraft.

25' eerste helft, minuut 25. Ook Oulare is dicht bij de 1-0, maar stuit op de doelman. Ook Oulare is dicht bij de 1-0, maar stuit op de doelman

21' Gele kaart voor Djordje Crnomarkovic van Lech Poznan tijdens eerste helft, minuut 21 Djordje Crnomarkovic Lech Poznan

20' eerste helft, minuut 20. Na de eerste kans krijgen we nu ook de eerste gele kaart. Crnomarkovic wordt bestraft voor een overtreding op Raskin. . Na de eerste kans krijgen we nu ook de eerste gele kaart. Crnomarkovic wordt bestraft voor een overtreding op Raskin.

20' eerste helft, minuut 20. Poznan-doelman houdt Fai van het openingsdoelpunt. Poznan-doelman houdt Fai van het openingsdoelpunt

16' eerste helft, minuut 16. Fai besluit op Bednarek! We hebben er ruim een kwartier op moeten wachten, maar daar is de eerste kans van de wedstrijd. Lestienne geeft de bal perfect mee aan Fai. Die haalt van dichtbij in één tijd uit, maar Bednarek kan de bal nog over doel tillen. De hoekschop levert niks op. . Fai besluit op Bednarek! We hebben er ruim een kwartier op moeten wachten, maar daar is de eerste kans van de wedstrijd. Lestienne geeft de bal perfect mee aan Fai. Die haalt van dichtbij in één tijd uit, maar Bednarek kan de bal nog over doel tillen. De hoekschop levert niks op.

15' eerste helft, minuut 15. Een gekraakt en ongevaarlijk schotje van Oulare. Daar moeten we het voorlopig mee doen. Standard heeft het veldoverwicht, maar mist precisie in de zone van de waarheid. . Een gekraakt en ongevaarlijk schotje van Oulare. Daar moeten we het voorlopig mee doen. Standard heeft het veldoverwicht, maar mist precisie in de zone van de waarheid.

13' eerste helft, minuut 13. Aan goede wil geen gebrek bij Standard, maar voorlopig is het allemaal net iets te onzorgvuldig. Lech Poznan komt niet in de problemen. . Aan goede wil geen gebrek bij Standard, maar voorlopig is het allemaal net iets te onzorgvuldig. Lech Poznan komt niet in de problemen.

9' eerste helft, minuut 9. De Polen lijken alle tijd van de wereld te hebben, terwijl zij toch ook de 3 punten moeten pakken om in het spoor te blijven van Rangers en Benfica. Peter Vandenbempt. De Polen lijken alle tijd van de wereld te hebben, terwijl zij toch ook de 3 punten moeten pakken om in het spoor te blijven van Rangers en Benfica. Peter Vandenbempt

9' eerste helft, minuut 9. Schot van Raskin zoeft niet zo ver naast. Schot van Raskin zoeft niet zo ver naast

8' eerste helft, minuut 8. Geknoei achteraan bij Lech Poznan, waar ze de bal zomaar over de zijlijn knallen. De bezoekers lijken er niet erg veel zin in te hebben. . Geknoei achteraan bij Lech Poznan, waar ze de bal zomaar over de zijlijn knallen. De bezoekers lijken er niet erg veel zin in te hebben.

7' eerste helft, minuut 7. Raskin laat zich een eerste keer zien met een verre knal. Geen onaardige poging, maar wel naast het doel van Bednarek. Standard probeert wel het initiatief te nemen. . Raskin laat zich een eerste keer zien met een verre knal. Geen onaardige poging, maar wel naast het doel van Bednarek. Standard probeert wel het initiatief te nemen.



4' eerste helft, minuut 4. Standard begint behoedzaam aan deze wedstrijd. Peter Vandenbempt. Standard begint behoedzaam aan deze wedstrijd. Peter Vandenbempt

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Lech Poznan brengt de bal aan het rollen. Kan Standard zijn blazoen wat oppoetsen of wordt het een nieuwe ontgoocheling in Europa? . Aftrap Lech Poznan brengt de bal aan het rollen. Kan Standard zijn blazoen wat oppoetsen of wordt het een nieuwe ontgoocheling in Europa?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:59 vooraf, 20 uur 59. Minuut stilte voor Maradona. Ook op Sclessin wordt er even stil gestaan bij het heengaan van Diego Maradona. De Argentijnse voetballegende wordt geëerd met 1 minuut stilte. . Minuut stilte voor Maradona Ook op Sclessin wordt er even stil gestaan bij het heengaan van Diego Maradona. De Argentijnse voetballegende wordt geëerd met 1 minuut stilte.

20:56 vooraf, 20 uur 56. Poznan won de heenwedstrijd. Standard heeft iets recht te zetten na de 3-1-nederlaag uit de heenwedstrijd. Vooral de manier waarop was pijnlijk. Door defensief geklungel van Gavory keek Standard toen al snel tegen een 2-0-achterstand aan. Lestienne gaf de bezoekers nog even hoop, maar de tweede goal van Ishak kort na de rust deed Standard de das om. . Poznan won de heenwedstrijd Standard heeft iets recht te zetten na de 3-1-nederlaag uit de heenwedstrijd. Vooral de manier waarop was pijnlijk. Door defensief geklungel van Gavory keek Standard toen al snel tegen een 2-0-achterstand aan. Lestienne gaf de bezoekers nog even hoop, maar de tweede goal van Ishak kort na de rust deed Standard de das om.

20:34 vooraf, 20 uur 34. Winnen is vanavond een must als Standard nog een waterkans wil behouden om door te stoten in de Europa League. Bij verlies is Standard sowieso uitgeschakeld en resten nog 2 overbodige wedstrijden uit bij Rangers en thuis tegen Benfica. . Winnen is vanavond een must als Standard nog een waterkans wil behouden om door te stoten in de Europa League. Bij verlies is Standard sowieso uitgeschakeld en resten nog 2 overbodige wedstrijden uit bij Rangers en thuis tegen Benfica.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Zwalpend Standard. Standard is de laatste weken een zwalpende ploeg. Vorige maand sprokkelde het nog 4 op 6 tegen Charleroi en Club Brugge, maar sindsdien is de neergang ingezet. In de Europa League ging Standard 3 keer onderuit en in de eigen competitie kon het enkel nog winnen van KV Oostende. . Zwalpend Standard Standard is de laatste weken een zwalpende ploeg. Vorige maand sprokkelde het nog 4 op 6 tegen Charleroi en Club Brugge, maar sindsdien is de neergang ingezet. In de Europa League ging Standard 3 keer onderuit en in de eigen competitie kon het enkel nog winnen van KV Oostende.

20:18 vooraf, 20 uur 18. 2 wissels bij Standard. In vergelijking met de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Eupen zien we 2 wijzigingen bij Standard. Shamir en Bastien verhuizen naar de bank. Zij worden vervangen door Cimirot en Raskin. . 2 wissels bij Standard In vergelijking met de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Eupen zien we 2 wijzigingen bij Standard. Shamir en Bastien verhuizen naar de bank. Zij worden vervangen door Cimirot en Raskin.

Bij Standard komen deze elf aan de aftrap.

De basisploeg van Lech Poznan.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Vertrouwen tanken voor Standard. Europees overwinteren is na een 0 op 9 quasi onmogelijk voor Standard. Vanavond tegen Lech Poznan is het dus vooral zaak om het blazoen op te poetsen en vertrouwen te tanken voor het duel met Anderlecht nu zondag. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u. . Vertrouwen tanken voor Standard Europees overwinteren is na een 0 op 9 quasi onmogelijk voor Standard. Vanavond tegen Lech Poznan is het dus vooral zaak om het blazoen op te poetsen en vertrouwen te tanken voor het duel met Anderlecht nu zondag. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

14:16 vooraf, 14 uur 16. We zitten in een moeilijke periode en we hebben moeite om terug op volle kracht te komen. We hebben enkele spelers die een beetje onder hun niveau presteren, maar dat kan gebeuren en ik heb er goede hoop op dat dat terug zal komen. Standard-coach Philippe Montanier. We zitten in een moeilijke periode en we hebben moeite om terug op volle kracht te komen. We hebben enkele spelers die een beetje onder hun niveau presteren, maar dat kan gebeuren en ik heb er goede hoop op dat dat terug zal komen. Standard-coach Philippe Montanier



14:15 vooraf, 14 uur 15. Mijn spelers willen elke wedstrijd winnen en dat zal niet anders zijn tegen Standard. We komen het terrein op met het idee om goed te spelen en te winnen, zoals in de heenwedstrijd. Poznan-coach Dariusz Zuraw. Mijn spelers willen elke wedstrijd winnen en dat zal niet anders zijn tegen Standard. We komen het terrein op met het idee om goed te spelen en te winnen, zoals in de heenwedstrijd. Poznan-coach Dariusz Zuraw



14:12 vooraf, 14 uur 12. Kijk straks naar Standard-Lech Poznan. Standard gaat vanavond tegen Lech Poznan op zoek naar zijn eerste punten in de Europa League. Of dat lukt, kunt u straks op de voet volgen op deze pagina, mét livestream. . Kijk straks naar Standard-Lech Poznan Standard gaat vanavond tegen Lech Poznan op zoek naar zijn eerste punten in de Europa League. Of dat lukt, kunt u straks op de voet volgen op deze pagina, mét livestream.

14:12 - Vooraf Vooraf, 14 uur 12

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Noe Dussenne, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Merveille Bokadi, Michel Ange Balikwisha, Gojko Cimirot, Nicolas Raskin, Maxime Lestienne, Obbi Oulare Opstelling Standard Obbi Oulare, Maxime Lestienne, Nicolas Raskin, Gojko Cimirot, Michel Ange Balikwisha, Merveille Bokadi, Nicolas Gavory, Kostas Laifis, Noe Dussenne, Collins Fai, Arnaud Bodart

Opstelling Lech Poznan. Filip Bednarek, Bohdan Butko, Djordje Crnomarkovic, Thomas Rogne, Tymoteusz Puchacz, Michal Skóras, Pedro Tiba, Jakub Moder, Jan Sýkora, Daniel Ramírez, Mikael Ishak Opstelling Lech Poznan Mikael Ishak, Daniel Ramírez, Jan Sýkora, Jakub Moder, Pedro Tiba, Michal Skóras, Tymoteusz Puchacz, Thomas Rogne, Djordje Crnomarkovic, Bohdan Butko, Filip Bednarek