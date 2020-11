LIVESTREAM: Kijk naar Lech Poznan-Standard in de Europa League

"We zouden ons zorgen kunnen maken over de vele afwezigen, maar dat is niet de optie waarvoor we opteren", zegt Philippe Montanier. "We hebben gemotiveerde spelers en we zijn klaar om de strijd aan te gaan."





"We bevinden ons in dezelfde situatie als onze tegenstanders. We begonnen allebei met twee nederlagen, dus het is inderdaad een cruciale wedstrijd voor beide ploegen. We willen morgen de meest competitieve ploeg opstellen om onze eerste punten te pakken in deze competitie."