Standard is zonder Muleka, Lestienne en co vertrokken naar Portugal

11:36 vooraf, 11 uur 36. Ook zonder coronagevallen. Naast Muleka kan Standard-coach Philippe Montanier niet rekenen op Maxime Lestienne, Eden Shamir, Abdoul Fessal Tapsoba, Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha en Moussa Sissako. Zij legden eerder een positieve coronatest af. Standard staat zo voor een zware opdracht bij Benfica, dat de competitie in Portugal met een 15 op 15 gestart is en vorige week in de Europa League met 2-4 ging winnen bij Lech Poznan.



Standard staat zo voor een zware opdracht bij Benfica, dat de competitie in Portugal met een 15 op 15 gestart is en vorige week in de Europa League met 2-4 ging winnen bij Lech Poznan.

11:35 vooraf, 11 uur 35. Zonder Muleka. Jackson Muleka is niet meegevlogen naar Portugal. De 21-jarige Congolees zou een blessure hebben opgelopen. Zondag kwam Muleka nog 71 minuten in actie in het met 2-0 verloren competitieduel op het veld van STVV. Voor Standard was dat al de tweede nederlaag op een rij, na de 0-2 van vorige week tegen de Rangers op de openingsspeeldag van de Europa League.

11:34 vooraf, 11 uur 34. Wat kan Standard bij Benfica? Donderdagavond zoekt Standard in zijn tweede groepswedstrijd zijn eerste punten in deze Europa League. Volg de aanloop naar het duel tussen de werkgever van Jan Vertonghen en de Luikenaars in dit artikel.