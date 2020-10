LIVESTREAM: Kan Standard iets rapen bij het Benfica van Vertonghen?

27' eerste helft, minuut 27.

26' eerste helft, minuut 26. Eénrichtingsverkeer. Het blijft afzien voor Standard en vooral hopen dat de 1-0 uitblijft. Gevaarlijk counteren of de bal even in de ploeg houden, het zit er voorlopig niet in voor Standard. . Eénrichtingsverkeer Het blijft afzien voor Standard en vooral hopen dat de 1-0 uitblijft. Gevaarlijk counteren of de bal even in de ploeg houden, het zit er voorlopig niet in voor Standard.

25' eerste helft, minuut 25. Vanheusden heeft zijn handen vol vanavond, maar laat zich voorlopig op geen foutjes betrappen. Met een prima tackle ontfutselt hij Nunez de bal en haalt zo de angel uit een gevaarlijke aanval. . Vanheusden heeft zijn handen vol vanavond, maar laat zich voorlopig op geen foutjes betrappen. Met een prima tackle ontfutselt hij Nunez de bal en haalt zo de angel uit een gevaarlijke aanval.

20' eerste helft, minuut 20. De thuisploeg schakelt snel om na balverlies van Amallah. Nunez wordt meteen gezocht, maar Bodart is sneller op de bal. Het blijft vooruitgaan in deze wedstrijd. . De thuisploeg schakelt snel om na balverlies van Amallah. Nunez wordt meteen gezocht, maar Bodart is sneller op de bal. Het blijft vooruitgaan in deze wedstrijd.

20' eerste helft, minuut 20. Nunez vergeet op de bal te trappen. Nunez vergeet op de bal te trappen

18' eerste helft, minuut 18. Nunez mist de 1-0 op een haar na. De druk van Benfica houdt aan. Tavares zet zich door op links en brengt de bal hard en gevaarlijk voor. Nunez kan net niet op doel besluiten. Standard ontsnapt hier aan de 1-0. . Nunez mist de 1-0 op een haar na De druk van Benfica houdt aan. Tavares zet zich door op links en brengt de bal hard en gevaarlijk voor. Nunez kan net niet op doel besluiten. Standard ontsnapt hier aan de 1-0.

16' eerste helft, minuut 16. Everton niet voorbij Bodart. Bodart pakt uit met een uitstekende redding op een knap afstandsschot van Everton. Standard moet bij de les blijven. . Everton niet voorbij Bodart Bodart pakt uit met een uitstekende redding op een knap afstandsschot van Everton. Standard moet bij de les blijven.

16' eerste helft, minuut 16. Bodart gaat goed plat op schot van Everton. Bodart gaat goed plat op schot van Everton

15' eerste helft, minuut 15. Vlachodimos moet een eerste keer in actie komen en het is meteen broodnodig. Hij komt gevat uit op een diepe pass van Carcela op Amallah. De pass was net iets te hard, hier was meer mee te doen. . Vlachodimos moet een eerste keer in actie komen en het is meteen broodnodig. Hij komt gevat uit op een diepe pass van Carcela op Amallah. De pass was net iets te hard, hier was meer mee te doen.

15' eerste helft, minuut 15. Daar is Benfica nog eens. Pedrinho probeert het met een verre knal, maar hij raakt de bal niet goed. Bodart heeft geen problemen met het lage schot. . Daar is Benfica nog eens. Pedrinho probeert het met een verre knal, maar hij raakt de bal niet goed. Bodart heeft geen problemen met het lage schot.

14' eerste helft, minuut 14.

11' eerste helft, minuut 11. Het eerste stormpje lijkt een beetje overgewaaid en Standard heeft het overleefd. Er zijn ook geen kansen uit voortgekomen. Peter Vandenbempt. Het eerste stormpje lijkt een beetje overgewaaid en Standard heeft het overleefd. Er zijn ook geen kansen uit voortgekomen. Peter Vandenbempt

10' eerste helft, minuut 10. Nunez maakt oorlog in de zestien en dan is het opletten voor Standard. Het wonderkind zet zich door aan de achterlijn, maar Bodart kan de bal onderscheppen. . Nunez maakt oorlog in de zestien en dan is het opletten voor Standard. Het wonderkind zet zich door aan de achterlijn, maar Bodart kan de bal onderscheppen.

9' eerste helft, minuut 9.

7' eerste helft, minuut 7. Standard kan de bal nu toch even in de ploeg houden, maar Benfica zet meteen hoog druk. De bezoekers raken amper over de middellijn. . Standard kan de bal nu toch even in de ploeg houden, maar Benfica zet meteen hoog druk. De bezoekers raken amper over de middellijn.

5' eerste helft, minuut 5. Standard heeft nood aan wat balbezit, want het is afzien in deze openingsfase. Peter Vandenbempt. Standard heeft nood aan wat balbezit, want het is afzien in deze openingsfase. Peter Vandenbempt

5' eerste helft, minuut 5.

5' eerste helft, minuut 5. Benfica neemt het heft meteen in handen en ontwikkelt een hoog tempo. De Portugese ploeg wil duidelijk zo snel mogelijk het verschil maken. . Benfica neemt het heft meteen in handen en ontwikkelt een hoog tempo. De Portugese ploeg wil duidelijk zo snel mogelijk het verschil maken.

4' eerste helft, minuut 4. Een eerste keer alle hens aan dek bij Standard wanneer Tavares zich kan doorzetten in de zestien. Vanheusden kan de bal nog in hoekschop werken. Die levert niks op. . Een eerste keer alle hens aan dek bij Standard wanneer Tavares zich kan doorzetten in de zestien. Vanheusden kan de bal nog in hoekschop werken. Die levert niks op.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter François Letexier heeft het duel tussen Benfica en Standard op gang gefloten. Kan Standard net als Antwerp voor een stunt zorgen in de Europa League? . Aftrap Scheidsrechter François Letexier heeft het duel tussen Benfica en Standard op gang gefloten. Kan Standard net als Antwerp voor een stunt zorgen in de Europa League?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:48 vooraf, 20 uur 48. Zet Benfica zegereeks voort? Benfica zit in de winning mood. Sinds de uitschakeling door PAOK in de derde kwalificatieronde van de Champions League heeft Benfica al zijn wedstrijden gewonnen. Goed voor 15 op 15 in de eigen competitie en een prima start van de Europa League tegen Lech Poznan. . Zet Benfica zegereeks voort? Benfica zit in de winning mood. Sinds de uitschakeling door PAOK in de derde kwalificatieronde van de Champions League heeft Benfica al zijn wedstrijden gewonnen. Goed voor 15 op 15 in de eigen competitie en een prima start van de Europa League tegen Lech Poznan.

20:32 vooraf, 20 uur 32. Opletten voor Nunez. Bij Standard kunnen ze vanavond maar beter Darwin Nunez in de gaten houden. De 21-jarige Uruguayaan loodste Benfica vorige week met een hattrick voorbij Lech Poznan (2-4). Ook in de Portugese Primeira Liga trof hij afgelopen maandag raak tegen Belenenses. . Opletten voor Nunez Bij Standard kunnen ze vanavond maar beter Darwin Nunez in de gaten houden. De 21-jarige Uruguayaan loodste Benfica vorige week met een hattrick voorbij Lech Poznan (2-4). Ook in de Portugese Primeira Liga trof hij afgelopen maandag raak tegen Belenenses.

20:27 vooraf, 20 uur 27. Vorig seizoen mocht Benfica nog aantreden in de groepsfase van de Champions League. In een poule met Red Bull Leipzig, Lyon en Zenit Sint-Petersburg werd het Portugese team derde. In de 1/16 e finales van de Europa League werd Benfica vervolgens uitgeschakeld door Sjachtar Donetsk. . Vorig seizoen mocht Benfica nog aantreden in de groepsfase van de Champions League. In een poule met Red Bull Leipzig, Lyon en Zenit Sint-Petersburg werd het Portugese team derde. In de 1/16e finales van de Europa League werd Benfica vervolgens uitgeschakeld door Sjachtar Donetsk.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Standard had ook vorig seizoen met Vitoria Guimarães een Portugese opponent in de groepsfase van de Europa League. De Luikenaars wonnen toen thuis en pakten in Portugal een punt. Standard strandde uiteindelijk wel op de 3 e plaats in hun poule en werd dus uitgeschakeld. . Standard had ook vorig seizoen met Vitoria Guimarães een Portugese opponent in de groepsfase van de Europa League. De Luikenaars wonnen toen thuis en pakten in Portugal een punt. Standard strandde uiteindelijk wel op de 3e plaats in hun poule en werd dus uitgeschakeld.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Carcela tegen ex-ploeg. Voor Mehdi Carcela wordt het een bijzondere wedstrijd in het prachtige Estadio da Luz. In het seizoen 2015-2016 speelde hij er zelf voor de Portugese topclub. . Carcela tegen ex-ploeg Voor Mehdi Carcela wordt het een bijzondere wedstrijd in het prachtige Estadio da Luz. In het seizoen 2015-2016 speelde hij er zelf voor de Portugese topclub.

20:08 vooraf, 20 uur 08. 4 wissels bij Standard. Toch flink wat wijzigingen bij Standard in vergelijking met de competitiewedstrijd tegen STVV. Naast de geblesseerde Muleka verdwijnen ook Jans, Sylvestre en Cop uit de basisploeg. Hun plaatsen worden ingenomen door Fai, Dussenne, Oulare en Carcela. . 4 wissels bij Standard Toch flink wat wijzigingen bij Standard in vergelijking met de competitiewedstrijd tegen STVV. Naast de geblesseerde Muleka verdwijnen ook Jans, Sylvestre en Cop uit de basisploeg. Hun plaatsen worden ingenomen door Fai, Dussenne, Oulare en Carcela.

07:42 vooraf, 07 uur 42. Live op alle Sporza-kanalen! De match van Standard is vanavond live te volgen op alle kanalen van Sporza. Op Canvas is de match vanaf 21u live te bekijken, en uiteraard ook in dit artikel. Als u liever naar de radio luistert, is Radio 1 uw bestemming. . Live op alle Sporza-kanalen! De match van Standard is vanavond live te volgen op alle kanalen van Sporza. Op Canvas is de match vanaf 21u live te bekijken, en uiteraard ook in dit artikel. Als u liever naar de radio luistert, is Radio 1 uw bestemming.

07:40 vooraf, 07 uur 40. Machtig decor. Woensdagavond hebben de spelers van Standard getraind in het prachtige Estadio da Luz. Voor Mehdi Carcela is dat bekend terrein, want de Belgische Marokkaan speelde in 2015-2016 nog voor Benfica. . Machtig decor Woensdagavond hebben de spelers van Standard getraind in het prachtige Estadio da Luz. Voor Mehdi Carcela is dat bekend terrein, want de Belgische Marokkaan speelde in 2015-2016 nog voor Benfica.

07:37 vooraf, 07 uur 37. Deze match is een goeie kans voor mijn ploeg om te reageren op de 2-0-nederlaag van zondag in Sint-Truiden. We presteerden daar slecht. Natuurlijk is Benfica een zware tegenstander, maar we zullen het beste van onszelf geven. Standard-coach Montanier. Deze match is een goeie kans voor mijn ploeg om te reageren op de 2-0-nederlaag van zondag in Sint-Truiden. We presteerden daar slecht. Natuurlijk is Benfica een zware tegenstander, maar we zullen het beste van onszelf geven. Standard-coach Montanier

22:13 vooraf, 22 uur 13. Muleka is 4 tot 6 weken out met hamstringletsel. Standard-aanvaller Jackson Muleka staat 4 tot 6 weken aan de kant met een scheur in de hamstrings van zijn rechterbeen. Dat meldt Standard. De Congolese aanvaller van 21 ging vorige week in de Europa League bij de rust naar de kant tegen Rangers, maar speelde zondag tegen STVV opnieuw 71 minuten. Zijn blessure is een domper voor coach Philippe Montanier, die offensief moeilijkheden ondervindt. Muleka kwam afgelopen zomer over van TP Mazembe en speelde sindsdien acht wedstrijden voor Standard. Eind september maakte hij tegen Zulte Waregem zijn eerste en voorlopig enige doelpunt. . Muleka is 4 tot 6 weken out met hamstringletsel Standard-aanvaller Jackson Muleka staat 4 tot 6 weken aan de kant met een scheur in de hamstrings van zijn rechterbeen. Dat meldt Standard.

De Congolese aanvaller van 21 ging vorige week in de Europa League bij de rust naar de kant tegen Rangers, maar speelde zondag tegen STVV opnieuw 71 minuten. Zijn blessure is een domper voor coach Philippe Montanier, die offensief moeilijkheden ondervindt.

Muleka kwam afgelopen zomer over van TP Mazembe en speelde sindsdien acht wedstrijden voor Standard. Eind september maakte hij tegen Zulte Waregem zijn eerste en voorlopig enige doelpunt.

11:36 vooraf, 11 uur 36. Ook zonder coronagevallen. Naast Muleka kan Standard-coach Philippe Montanier niet rekenen op Maxime Lestienne, Eden Shamir, Abdoul Fessal Tapsoba, Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha en Moussa Sissako. Zij legden eerder een positieve coronatest af. Standard staat zo voor een zware opdracht bij Benfica, dat de competitie in Portugal met een 15 op 15 gestart is en vorige week in de Europa League met 2-4 ging winnen bij Lech Poznan. . Ook zonder coronagevallen Naast Muleka kan Standard-coach Philippe Montanier niet rekenen op Maxime Lestienne, Eden Shamir, Abdoul Fessal Tapsoba, Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha en Moussa Sissako. Zij legden eerder een positieve coronatest af.



Standard staat zo voor een zware opdracht bij Benfica, dat de competitie in Portugal met een 15 op 15 gestart is en vorige week in de Europa League met 2-4 ging winnen bij Lech Poznan.

11:35 vooraf, 11 uur 35. Zonder Muleka. Jackson Muleka is niet meegevlogen naar Portugal. De 21-jarige Congolees zou een blessure hebben opgelopen. Zondag kwam Muleka nog 71 minuten in actie in het met 2-0 verloren competitieduel op het veld van STVV. Voor Standard was dat al de tweede nederlaag op een rij, na de 0-2 van vorige week tegen de Rangers op de openingsspeeldag van de Europa League. . Zonder Muleka Jackson Muleka is niet meegevlogen naar Portugal. De 21-jarige Congolees zou een blessure hebben opgelopen. Zondag kwam Muleka nog 71 minuten in actie in het met 2-0 verloren competitieduel op het veld van STVV. Voor Standard was dat al de tweede nederlaag op een rij, na de 0-2 van vorige week tegen de Rangers op de openingsspeeldag van de Europa League.

11:34 vooraf, 11 uur 34. Wat kan Standard bij Benfica? Donderdagavond zoekt Standard in zijn tweede groepswedstrijd zijn eerste punten in deze Europa League. Volg de aanloop naar het duel tussen de werkgever van Jan Vertonghen en de Luikenaars in dit artikel. . Wat kan Standard bij Benfica? Donderdagavond zoekt Standard in zijn tweede groepswedstrijd zijn eerste punten in deze Europa League. Volg de aanloop naar het duel tussen de werkgever van Jan Vertonghen en de Luikenaars in dit artikel.

Opstelling Benfica. Odisseas Vlachodimos, Diogo Gonçalves, Nicolás Otamendi, Jan Vertonghen, Nuno Tavares, Pizzi, Gabriel, Pedrinho, Everton, Luca Waldschmidt, Darwin Núñez Opstelling Benfica Darwin Núñez, Luca Waldschmidt, Everton, Pedrinho, Gabriel, Pizzi, Nuno Tavares, Jan Vertonghen, Nicolás Otamendi, Diogo Gonçalves, Odisseas Vlachodimos

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Zinho Vanheusden, Noe Dussenne, Nicolas Gavory, Gojko Cimirot, Merveille Bokadi, Samuel Bastien, Selim Amallah, Obbi Oulare, Mehdi Carcela-González Opstelling Standard Mehdi Carcela-González, Obbi Oulare, Selim Amallah, Samuel Bastien, Merveille Bokadi, Gojko Cimirot, Nicolas Gavory, Noe Dussenne, Zinho Vanheusden, Collins Fai, Arnaud Bodart