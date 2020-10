"Goeie kans voor Standard om te reageren op de 2-0 in Sint-Truiden"

07:42 vooraf, 07 uur 42. Live op alle Sporza-kanalen! De match van Standard is vanavond live te volgen op alle kanalen van Sporza. Op Canvas is de match vanaf 21u live te bekijken, en uiteraard ook in dit artikel. Als u liever naar de radio luistert, is Radio 1 uw bestemming. . Live op alle Sporza-kanalen! De match van Standard is vanavond live te volgen op alle kanalen van Sporza. Op Canvas is de match vanaf 21u live te bekijken, en uiteraard ook in dit artikel. Als u liever naar de radio luistert, is Radio 1 uw bestemming.

Machtig decor. Woensdagavond hebben de spelers van Standard getraind in het prachtige Estadio da Luz. Voor Mehdi Carcela is dat bekend terrein, want de Belgische Marokkaan speelde in 2015-2016 nog voor Benfica.

Deze match is een goeie kans voor mijn ploeg om te reageren op de 2-0-nederlaag van zondag in Sint-Truiden. We presteerden daar slecht. Natuurlijk is Benfica een zware tegenstander, maar we zullen het beste van onszelf geven. Standard-coach Montanier.

Muleka is 4 tot 6 weken out met hamstringletsel. Standard-aanvaller Jackson Muleka staat 4 tot 6 weken aan de kant met een scheur in de hamstrings van zijn rechterbeen. Dat meldt Standard. De Congolese aanvaller van 21 ging vorige week in de Europa League bij de rust naar de kant tegen Rangers, maar speelde zondag tegen STVV opnieuw 71 minuten. Zijn blessure is een domper voor coach Philippe Montanier, die offensief moeilijkheden ondervindt. Muleka kwam afgelopen zomer over van TP Mazembe en speelde sindsdien acht wedstrijden voor Standard. Eind september maakte hij tegen Zulte Waregem zijn eerste en voorlopig enige doelpunt.

Ook zonder coronagevallen. Naast Muleka kan Standard-coach Philippe Montanier niet rekenen op Maxime Lestienne, Eden Shamir, Abdoul Fessal Tapsoba, Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha en Moussa Sissako. Zij legden eerder een positieve coronatest af. Standard staat zo voor een zware opdracht bij Benfica, dat de competitie in Portugal met een 15 op 15 gestart is en vorige week in de Europa League met 2-4 ging winnen bij Lech Poznan.



