Om 18.55u begint Standard aan de Europa League. Stel je vragen aan Gert Verheyen

Gerrard herinnert zich zijn passage op Sclessin als speler nog goed. Als speler heeft Steven Gerrard mooie herinneringen aan de twee duels met Liverpool in augustus 2008 voor de kwalificatie in de Champions League, waarvan één op Sclessin. "Het was een fantastisch stadion met heel veel sfeer", wist Gerrard nog. "Steven Defour speelde die wedstrijd geweldig." Gerrard hoopt te kunnen profiteren van een positieve spiraal in zijn team, dat vorig week de derby tegen Celtic won. "Het klopt dat we het momenteel zeer goed doen. We spelen onze eigen spel en willen de drie punten."

Ik heb 5 of 6 wedstrijden van Standard gezien de laatste dagen. Het is niet voor niets dat ze de voorrondes van de Europa League hebben overleefd. Ze hebben ook enkele offensieve interessante spelers. Ik vraag me wel af of ze met 5 of 4 verdedigers zullen spelen. Steven Gerrard.

Standard heeft een uitstekend team en een goede trainer. Thuis zijn ze moeilijk te passeren. Hier winnen zou een enorme zege zijn. Steven Gerrard.

De Rangers zijn een historische, mythische ploeg. Het is leuk zulke wedstrijden op topniveau opnieuw mee te maken. Philippe Montanier.

Montanier put goeie moed uit prestatie van Club Brugge. "Statistisch gezien is dit een van de beste ploegen van Europa", blikte Montanier vooruit op de persconferentie. "Het wordt een zware match, maar we hebben er allemaal zin in. De Rangers hebben een complete ploeg, in elke linie. Ze verdedigen samen en vallen samen aan. Ze spelen technisch en snel, helemaal niet zoals het traditionele Schotse spel." Voor de Fransman wordt het donderdag zijn eerste duel in de groepsfase van de Europa League. En hij zal meteen moeten puzzelen want hij kan niet rekenen op Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin en Moussa Sissako. Ze zijn besmet met COVID-19. "Dat is natuurlijk spijtig, maar ik ben ervan overtuigd dat de rest van de groep hun afwezigheid zal kunnen opvangen." De Franse coach keek gisteren naar Zenit-Club Brugge en dat gaf hem goeie moed. "Ik ben positief ingesteld. We hebben afgelopen zaterdag goed gespeeld tegen Club Brugge en zij toonden zich gisteren in de Champions League. Dat betekent dat wij ook tegen grote ploegen ons niveau zouden moeten kunnen optrekken. We blijven voorzichtig, maar hebben ook vertrouwen na onze prestaties de voorbije weken."

Voor de Fransman wordt het donderdag zijn eerste duel in de groepsfase van de Europa League. En hij zal meteen moeten puzzelen want hij kan niet rekenen op Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin en Moussa Sissako. Ze zijn besmet met COVID-19. "Dat is natuurlijk spijtig, maar ik ben ervan overtuigd dat de rest van de groep hun afwezigheid zal kunnen opvangen."

De Franse coach keek gisteren naar Zenit-Club Brugge en dat gaf hem goeie moed. "Ik ben positief ingesteld. We hebben afgelopen zaterdag goed gespeeld tegen Club Brugge en zij toonden zich gisteren in de Champions League. Dat betekent dat wij ook tegen grote ploegen ons niveau zouden moeten kunnen optrekken. We blijven voorzichtig, maar hebben ook vertrouwen na onze prestaties de voorbije weken."

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Zinho Vanheusden, Noe Dussenne, Nicolas Gavory, Nicolas Raskin, Merveille Bokadi, Samuel Bastien, Mehdi Carcela-González, Michel Ange Balikwisha, Maxime Lestienne

Opstelling Rangers. Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Filip Helander, Borna Barišic, Scott Arfield, Steven Davis, Glen Kamara, Brandon Barker, Alfredo Morelos, Ryan Kent