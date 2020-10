Montanier: "Club was goed tegen Zenit en wij waren goed tegen Club, dus..."

15:33

vooraf, 15 uur 33. Montanier put goeie moed uit prestatie van Club Brugge. "Statistisch gezien is dit een van de beste ploegen van Europa", blikte Montanier vooruit op de persconferentie. "Het wordt een zware match, maar we hebben er allemaal zin in. De Rangers hebben een complete ploeg, in elke linie. Ze verdedigen samen en vallen samen aan. Ze spelen technisch en snel, helemaal niet zoals het traditionele Schotse spel." Voor de Fransman wordt het donderdag zijn eerste duel in de groepsfase van de Europa League. En hij zal meteen moeten puzzelen want hij kan niet rekenen op Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin en Moussa Sissako. Ze zijn besmet met COVID-19. "Dat is natuurlijk spijtig, maar ik ben ervan overtuigd dat de rest van de groep hun afwezigheid zal kunnen opvangen." De Franse coach keek gisteren naar Zenit-Club Brugge en dat gaf hem goeie moed. "Ik ben positief ingesteld. We hebben afgelopen zaterdag goed gespeeld tegen Club Brugge en zij toonden zich gisteren in de Champions League. Dat betekent dat wij ook tegen grote ploegen ons niveau zouden moeten kunnen optrekken. We blijven voorzichtig, maar hebben ook vertrouwen na onze prestaties de voorbije weken." .