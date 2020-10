LIVESTREAM: Standard brengt zichzelf in problemen met strafschop

45+1' eerste helft, minuut 46. Met een corner krijgt Standard nog een kans om zijn eerste helft toch nog wat kleur te geven, maar de hoekschop van Gavory is te laag. . Met een corner krijgt Standard nog een kans om zijn eerste helft toch nog wat kleur te geven, maar de hoekschop van Gavory is te laag.

44' eerste helft, minuut 44. De onzichtbare Barisic voor de zichtbare Bassey. De linksachter kan Morelos net niet bereiken met een voorzet.

44' eerste helft, minuut 44. Vervanging bij Rangers, Calvin Bassey erin, Borna Barišic eruit wissel Borna Barišic Calvin Bassey

43' eerste helft, minuut 43. De 250e Europese wedstrijd van Standard blijft toch een mager beestje. Peter Vandenbempt.

43' eerste helft, minuut 43. Vroege wissel. Borna Barisic heeft zich amper laten zien in de eerste helft en verdwijnt na 40 minuten van het toneel. De linksachter wordt al gewisseld voor Bassey.

40' eerste helft, minuut 40. Standard blijft moeite hebben om iets te puren uit stilstaande fases. Jackson Muleka kan zich niet laten gelden tussen de Schotse torens.

36' eerste helft, minuut 36. Standard had op het halfuur even het momentum, maar is weer overgeschakeld op cruise control. Wie duwt het gaspedaal nog eens in?

33' eerste helft, minuut 33. Een indraaiende corner van Gavory verdrinkt in de Schotse zee. Standard zal het toch van de snelle prikken moeten hebben.

32' eerste helft, minuut 32. Rangers verprutsen kans. Rangers FC laat een uitstekende kans door de vingers glippen. Morelos heeft genoeg ruimte om te schieten, maar geeft de kans terug aan Arfield. De verkeerde keuze: kans verkeken.

29' eerste helft, minuut 29. Muleka (Standard) kopt van dichtbij op de lat. Muleka (Standard) kopt van dichtbij op de lat

29' eerste helft, minuut 29. Standard voelt dat het Rangers even klem heeft en voert het tempo op. Goldson gaat snoeihard door op Muleka, maar Kehlet laat begaan.

28' Muleka kopt op de lat. Standard krijgt eindelijk wat vuur in de Vurige Stede. Jackson Muleka duikt goed op aan de eerste paal, maar kopt op de lat. eerste helft, minuut 28.

27' eerste helft, minuut 27. Door een te lage balcirculatie blijven de Rangers gemakkelijk in positie. Peter Vandenbempt.

27' eerste helft, minuut 27. Scheidsrechter Kehlet laat geen armbeweging onbestraft. Amallah moet zijn aanval afblazen omdat hij de bal met zijn schouder heeft gecontroleerd.

27' Gele kaart voor Ianis Hagi van Rangers tijdens eerste helft, minuut 27 Ianis Hagi Rangers

25' eerste helft, minuut 25. Eindelijk Luikse aanval. Sclessin ziet dan toch eens een pittige, snelle aanval op de grasmat van de thuisploeg. Gavory komt net te laat aansluiten in het strafschopgebied om de bal goed mee te nemen.

23' eerste helft, minuut 23. Rangers heeft zich nu toch al twee keer voorgesteld aan Arnaud Bodart, maar op een ontmoeting aan de overzijde is het nog wachten. McGregor heeft nog geen bal moeten pakken van Standard.

22' eerste helft, minuut 22. Schicht van Hagi gaat niet ver naast. Schicht van Hagi gaat niet ver naast

22' eerste helft, minuut 22. Verrassende uithaal Hagi. Met de voorsprong in de broekzak kan Ianis Hagi zich een afstandsschot veroorloven. Een aardige poging van de Roemeen, Bodart ziet het schot maar net naast zijn winkelhaak gaan.

20' eerste helft, minuut 20. Rangers komen op 0-1 tegen Standard vanaf de stip. Rangers komen op 0-1 tegen Standard vanaf de stip

20' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 20 door James Tavernier van Rangers. 0, 1. penalty Standard Rangers 45+1' 0 1

19' eerste helft, minuut 19. Rangers hebben voorsprong beet. In een kansarme eerste helft komt Rangers FC op voorsprong. Bodart zit in de juiste hoek, maar kan niet meer doen dan de bal met zijn vingers strelen.

19' Gele kaart voor Noe Dussenne van Standard tijdens eerste helft, minuut 19 Noe Dussenne Standard

18' eerste helft, minuut 18. Strafschop. Gavory beroert de bal met zijn arm in het strafschopgebied. Hoogst ongelukkig, maar de bal gaat op de stip.

16' eerste helft, minuut 16. Standard heeft het moeilijk om aanvallen in elkaar te boksen in het openingskwartier, dat geruisloos voorbijgaat. Amallah vraagt betere passes aan Fai.

13' eerste helft, minuut 13. Morelos gaat gretig over het hangende been van Vanheusden, scheidsrechter Kehlet geeft een vrije trap.

11' eerste helft, minuut 11. Gevaarlijk standje in Luiks strafschopgebied. Een voorzet waait over de Luikse defensie en belandt op de slof van James Tavernier. Gelukkig voor Standard trapt de Brit over de bal. Cimirot kan met de nodige moeite wegwerken.

9' Buitenspel. Morelos zet een stevige spurt in richting Bodart, maar de lijnrechter wuift de aanvaller terug. eerste helft, minuut 9.

9' eerste helft, minuut 9. Dit duel komt niet op gang in de eerste 9 minuten, met twee ploegen die elkaar beloeren. Peter Vandenbempt.

8' eerste helft, minuut 8. Foute voorzet van Fai belandt op het dak van het doel. Foute voorzet van Fai belandt op het dak van het doel

7' eerste helft, minuut 7. Onbesuisd wegwerken in de Schotse achterhoede levert bijna een uitstekende steekbal op. Bokadi moet zich breed maken om de aanval te ontzenuwen.

5' eerste helft, minuut 5. Standard kan een eerste keer opbouwen, maar Collins Fai heeft minder geduld. De Kameroener dropt een voorzet op het dak van het doel van McGregor, het ervaren sluitstuk van de Schotten.

2' eerste helft, minuut 2. Steven Gerrard kijkt met een strenge blik toe naar de openingsminuten van zijn team. Zijn ogen hoeven voorlopig niet af te wijken van het middenveld.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:56 eerste helft, 18 uur 56. Aftrap. Standard begint aan zijn Europese avontuur tegen de Glasgow Rangers. Kan het meteen indruk maken in Luik?

18:23 vooraf, 18 uur 23. Als de Rangers enthousiast aan de wedstrijd beginnen, kan het een leuke pot voetbal worden. Gert Verheyen.

18:21 vooraf, 18 uur 21. De Rangers hebben net de Old Firm tegen Celtic gewonnen met 0-2. Ze gaan door op hun goede elan van vorig jaar. Een leuke, aantrekkelijke ploeg. Gert Verheyen.

18:19 vooraf, 18 uur 19. Mag Standard dromen van groepswinst? "Standard zit in een moeilijke groep, dus eerste worden is moeilijk", schat analist Gert Verheyen. "Het zou sterk zijn als ze erin slagen. Een goede start kan in elk geval helpen, zoals Club Brugge in de Champions League."

17:59 vooraf, 17 uur 59. Montanier kiest voor Muleka. Philippe Montanier gooit ook een jonge naam in zijn voorhoede. Jackson Muleka, de beloftevolle Congolees, krijgt een kans in de Europa League. Carcela zit op de bank. Noë Dussenne vormt opnieuw een duo met Vanheusden in de achterhoede.

17:53 vooraf, 17 uur 53. Gerrard geeft Ianis Hagi een kans. Ianis Hagi (ex-Genk) kleurt de voorhoede van de Rangers tegen Standard. De Roemeen vormt een aanvalstrio met Kent en Morelos. Kemar Roofe zit op de bank. Ook Ryan Jack en Leon Balogun zijn nieuwe namen in de opstelling.

21:36 vooraf, 21 uur 36. Gerrard herinnert zich zijn passage op Sclessin als speler nog goed. Als speler heeft Steven Gerrard mooie herinneringen aan de twee duels met Liverpool in augustus 2008 voor de kwalificatie in de Champions League, waarvan één op Sclessin. "Het was een fantastisch stadion met heel veel sfeer", wist Gerrard nog. "Steven Defour speelde die wedstrijd geweldig." Gerrard hoopt te kunnen profiteren van een positieve spiraal in zijn team, dat vorig week de derby tegen Celtic won. "Het klopt dat we het momenteel zeer goed doen. We spelen onze eigen spel en willen de drie punten."

Gerrard hoopt te kunnen profiteren van een positieve spiraal in zijn team, dat vorig week de derby tegen Celtic won. "Het klopt dat we het momenteel zeer goed doen. We spelen onze eigen spel en willen de drie punten."

21:34 vooraf, 21 uur 34. Ik heb 5 of 6 wedstrijden van Standard gezien de laatste dagen. Het is niet voor niets dat ze de voorrondes van de Europa League hebben overleefd. Ze hebben ook enkele offensieve interessante spelers. Ik vraag me wel af of ze met 5 of 4 verdedigers zullen spelen. Steven Gerrard.

21:32 vooraf, 21 uur 32. Standard heeft een uitstekend team en een goede trainer. Thuis zijn ze moeilijk te passeren. Hier winnen zou een enorme zege zijn. Steven Gerrard.

15:41 vooraf, 15 uur 41. De Rangers zijn een historische, mythische ploeg. Het is leuk zulke wedstrijden op topniveau opnieuw mee te maken. Philippe Montanier.

15:33 vooraf, 15 uur 33. Montanier put goeie moed uit prestatie van Club Brugge. "Statistisch gezien is dit een van de beste ploegen van Europa", blikte Montanier vooruit op de persconferentie. "Het wordt een zware match, maar we hebben er allemaal zin in. De Rangers hebben een complete ploeg, in elke linie. Ze verdedigen samen en vallen samen aan. Ze spelen technisch en snel, helemaal niet zoals het traditionele Schotse spel." Voor de Fransman wordt het donderdag zijn eerste duel in de groepsfase van de Europa League. En hij zal meteen moeten puzzelen want hij kan niet rekenen op Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin en Moussa Sissako. Ze zijn besmet met COVID-19. "Dat is natuurlijk spijtig, maar ik ben ervan overtuigd dat de rest van de groep hun afwezigheid zal kunnen opvangen." De Franse coach keek gisteren naar Zenit-Club Brugge en dat gaf hem goeie moed. "Ik ben positief ingesteld. We hebben afgelopen zaterdag goed gespeeld tegen Club Brugge en zij toonden zich gisteren in de Champions League. Dat betekent dat wij ook tegen grote ploegen ons niveau zouden moeten kunnen optrekken. We blijven voorzichtig, maar hebben ook vertrouwen na onze prestaties de voorbije weken."

Voor de Fransman wordt het donderdag zijn eerste duel in de groepsfase van de Europa League. En hij zal meteen moeten puzzelen want hij kan niet rekenen op Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin en Moussa Sissako. Ze zijn besmet met COVID-19. "Dat is natuurlijk spijtig, maar ik ben ervan overtuigd dat de rest van de groep hun afwezigheid zal kunnen opvangen."

De Franse coach keek gisteren naar Zenit-Club Brugge en dat gaf hem goeie moed. "Ik ben positief ingesteld. We hebben afgelopen zaterdag goed gespeeld tegen Club Brugge en zij toonden zich gisteren in de Champions League. Dat betekent dat wij ook tegen grote ploegen ons niveau zouden moeten kunnen optrekken. We blijven voorzichtig, maar hebben ook vertrouwen na onze prestaties de voorbije weken."

15:33 vooraf, 15 uur 33. Jupiler Pro League 3 Standard-spelers en keeperstrainer besmet met coronavirus

15:33 - Vooraf Vooraf, 15 uur 33

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Zinho Vanheusden, Noe Dussenne, Nicolas Gavory, Maxime Lestienne, Gojko Cimirot, Merveille Bokadi, Samuel Bastien, Selim Amallah, Jackson Muleka Opstelling Standard Jackson Muleka, Selim Amallah, Samuel Bastien, Merveille Bokadi, Gojko Cimirot, Maxime Lestienne, Nicolas Gavory, Noe Dussenne, Zinho Vanheusden, Collins Fai, Arnaud Bodart

Opstelling Rangers. Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun, Borna Barišic, Scott Arfield, Ianis Hagi, Glen Kamara, Ryan Jack, Alfredo Morelos, Ryan Kent Opstelling Rangers Ryan Kent, Alfredo Morelos, Ryan Jack, Glen Kamara, Ianis Hagi, Scott Arfield, Borna Barišic, Leon Balogun, Connor Goldson, James Tavernier, Allan McGregor