Villarreal verovert Europa League na penaltythriller tegen Manchester United

Villarreal heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een grote trofee gewonnen. 120 minuten lang lag het in de balans met Manchester United en ook in de strafschoppenreeks was er nauwelijks een verschil. Pas bij de 22e penalty ging doelman De Gea de mist in. Voor coach Unai Emery is het zijn 4e eindzege in de Europa League, een unicum.

Villarreal - Manchester United in een notendop:

Meer dan 120 minuten voetbal brachten geen uitsluitsel in deze finale en dus moest een strafschoppenreeks de winnaar aanduiden. Ook daarin hielden beide ploegen lang gelijke tred, tot United-doelman De Gea de bal op zijn collega Rulli mikte. Man van de match: Geronimo Rulli heeft zich in zijn 1e seizoen bij Villarreal meteen al een onsterfelijke status aangemeten. In een ware penaltythriller bezweek de 29-jarige doelman niet onder de druk. Hij zette zijn strafschop feilloos om en voerde een beslissende redding uit op de penalty van De Gea.





Mechelen, waar vandaag 87.000 mensen wonen, is niet langer de kleinste stad ooit die een Europese beker pakte. Die eretitel kreeg het na de triomf van KV Mechelen in Europacup II in 1988. Villarreal doet nu nog straffer, want de gemeente Vila-real telt amper 50.000 inwoners. Opvallende statistiek: De Europa League bestaat nu al 12 seizoenen in zijn huidige vorm en maar liefst 8 keer ging een Spaanse club met de eindzege lopen. Sevilla is de grote slokop met 4 zeges, Atletico Madrid won 3 keer en nu heeft dus ook Villarreal de beker te pakken. Unai Emery won maar liefst 4 van die 8 Europa League-bekers, geen enkele coach doet beter.

Gerard Moreno doet Villarreal dromen

Villarreal kon voor het eerst in zijn bestaan een grote trofee pakken en dat zorgde toch voor wat nervositeit bij de Spaanse ploeg. Maar die podiumvrees ebde al snel weer weg, Villarreal focuste zich op verdedigen en deed dat secuur. United kwam niet verder dan wat afstandsschoten. De verhouding tussen favoriet en underdog vertaalde zich in het balbezit. Het leeuwendeel was voor United, maar veel leverde dat niet op. Villarreal gokte op de counter en stilstaande fases. Die aanpak rendeerde op het halfuur, toen Cavani met een onnodige fout een vrije trap weggaf. Parejo legde de bal perfect neer voor Gerard Moreno en die gaf De Gea van dichtbij het nakijken: 1-0. Een droomscenario voor Villarreal en een kleine nachtmerrie voor United. Want de Spaanse muur vertoonde ook na de openingsgoal geen barsten. Kort voor de rust zorgde Greenwood wel nog even voor dreiging met een flinke rush op rechts, maar Albiol neutraliseerde de dreiging en werkte de voorzet in de handen van doelman Rulli.

De openingsgoal van Gerard Moreno

Cavani sleept verlengingen uit het vuur

Meteen na de rust kwam United met de schrik vrij toen Bacca de kans liet liggen om er meteen 2-0 van te maken. Een dure misser, want enkele minuten later kwam United langszij op een hoekschop. Na een knal van Rashford bleef de bal voor doel hangen en Cavani toonde zijn torinstinct: 1-1. United rook zijn kans en voerde de druk op, voor Villarreal was het puffen en blazen. Maar veel loepzuivere kansen kwamen er niet voort uit het overwicht van United. Cavani kopte de bal van dichtbij tegen Torres aan en in de slotfase ging een kopbal van Pogba dan weer over. Villarreal prikte in de extra tijd nog eens tegen met een actie van Torres, maar die mikte de laatste kans ook al over doel. Voor het eerst sinds 2014 kregen we zo verlengingen in de finale van de Europa League.

Goaltjesdief Cavani slaat toe

De Gea mist als enige in de strafschoppenreeks

Terwijl Manchester United domineerde in de reguliere speeltijd, trok Villarreal verrassend het laken naar zich toe in de verlengingen. Moreno en Alcacer dreigden, maar de afwerking stond niet op punt.

Ook na de eerste verlenging bleef het 1-1. Even schrikken bij United in de tweede verlenging na hands van Fred in de zestien, maar de bal ging terecht niet op de stip. Kansen kwamen er ook niet meer en dus moesten penalty’s voor de beslissing zorgen. En dat werd een ware thriller, waarin alle spelers foutloos bleven tot 10-10. Ook doelman Rulli zette zijn strafschop feilloos om en dus was de spanning te snijden toen het aan De Gea was. Rulli pareerde zijn elfmeter en schonk Villarreal zo winst in de Europa League.

Bekijk de bloedstollende penaltyreeks: