Solskjaer: "Druk? Wie voor United tekent, weet dat we om de prijzen spelen"

Fase per fase

Unicum voor Villarreal. Terwijl Manchester United al decennialang meedoet voor de prijzen is de prijzenkast van Villarreal nog nagenoeg leeg. "We hebben al heel wat grenzen verlegd en dat willen we blijven doen", zegt coach Unai Emery. die de Europa League al 3 keer won met Sevilla.

Ik zei maanden geleden al dat Manchester United de favoriet is voor de Europa League, maar zodra de match van start gaat is dat niet meer van tel. We moeten ervoor zorgen dat ze individueel niet kunnen uitblinken. Unai Emery (coach Villarreal).

Wellicht geen Maguire. Aanvoerder Harry Maguire is met de ploeg mee naar Gdansk gevlogen, maar de kans dat hij United effectief een dienst kan bewijzen in de finale lijkt klein. Ook op de laatste training voor de wedstrijd moest de verdediger verstek laten gaan. Maguire sukkelt al een tijdje met zijn enkel.

Anthony Martial zal er sowieso niet bij zijn. De Franse winger heeft al 2 maanden last van een knieblessure.

4e seizoen zonder trofee voor United? Manchester United mag het seizoen in de Premier League dan wel op een verdienstelijke tweede plaats hebben afgesloten, toch staat er wat druk op de ketel morgenavond. Als United de finale niet wint, sluit United het seizoen voor de 4e keer op een rij af zonder trofee. De League Cup in 2017 is nog altijd de meest recente beker in de rijkgevulde prijzenkast van de club.

Je moet de druk bij een club als Manchester United omarmen. Als je voor United tekent, dan is het om mee te doen voor de prijzen. Dan wil je je meten met de allerbesten. Ole Gunnar Solskjaer (coach Manchester United).

Opstelling Villarreal CF. Sergio Asenjo, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza, Yéremi Pino, Étienne Capoue, Daniel Parejo, Manu Trigueros, Gerard, Carlos Bacca

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Paul Pogba, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Marcus Rashford, Edinson Cavani