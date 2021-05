LIVESTREAM: Manchester United moet aan de bak na openingsgoal van Gerard

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Villarreal ligt aan de rust op koers om geschiedenis te schrijven. De Spaanse ploeg leidt met 1-0. Gerard Moreno opende op het halfuur de score op een vrije trap van Parejo. United kon amper voor gevaar zorgen. . Rust Villarreal ligt aan de rust op koers om geschiedenis te schrijven. De Spaanse ploeg leidt met 1-0. Gerard Moreno opende op het halfuur de score op een vrije trap van Parejo. United kon amper voor gevaar zorgen.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Albiol neutraliseert gevaarlijke voorzet. Kort voor de rust dan toch nog even alarmfase rood bij Villarreal. Greenwood zet zich rechts op snelheid door en brengt de bal gevaarlijk voor doel. Daar werkt Albiol de voorzet in de handen van zijn doelman Rulli.

45+1' eerste helft, minuut 46. Villarreal ontsnapt aan gelijkmaker na warrige fase voor doel.

45+1' eerste helft, minuut 46. Rashford tovert even. Heerlijke actie van Rashford, die even zijn technisch vermogen demonstreert. Hij zet Pedraza met een subliem hakje in de wind, maar zijn voorzet wordt vervolgens simpel afgeblokt.

42' Gerard Moreno is nu al een clublegende bij Villarreal. Hij trof in totaal al 82 keer raak voor de Spaanse ploeg, enkel Giuseppe Rossi deed even goed. eerste helft, minuut 42.

36' eerste helft, minuut 36. United staat toch voor een lastige klus. Bij Villarreal staat de organisatie op punt, er is voorlopig geen doorkomen aan voor United. Ook Cavani slaagt er niet in om zijn stempel te drukken. De Uruguayaan lag met een onnodige fout bovendien aan de basis van de 1-0.

34' eerste helft, minuut 34. Gerard Moreno verschalkt De Gea en zet Villarreal op 1-0.

30' eerste helft, minuut 30. Gerard opent de score voor Villarreal! Villarreal klimt op voorsprong op een vrije trap! Parejo legt de bal perfect neer voor Gerard en die geeft De Gea van dichtbij het nakijken. Werk aan de winkel voor United!



29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Gerard van Villarreal CF. 1, 0. goal Villarreal CF Manchester United rust 1 0

28' eerste helft, minuut 28. Het is een wedstrijd tussen een favoriet en een underdog en zo ontrolt de wedstrijd zich ook. Het leeuwendeel van het balbezit is voor United. Filip Joos.

26' eerste helft, minuut 26. Daar is Villarreal nog eens. Pino rukt op door het centrum en waagt zijn kans met een laag afstandsschot. Maar zijn poging is gekraakt, De Gea ziet de bal ruim naast gaan.

26' eerste helft, minuut 26. Cavani en Rashford blijven voor druk zorgen.

25' eerste helft, minuut 25. Geen probleem voor Rulli. Rulli mag een eerste keer zijn kunnen tonen op een verre knal van Rashford, maar echt onder de indruk lijkt de doelman niet. United slaagt er voorlopig niet in om concreet doelgevaar te creëren.

23' eerste helft, minuut 23. Knappe rabona van Bacca luidt eerste Spaanse kans in.

22' eerste helft, minuut 22. Bacca schittert met rabona. Ook aan de overkant wordt nu uitgehaald. Na een hoekschop valt de bal voor de voeten van Pino. Die ziet zijn afstandsschot via McTominay weer in hoekschop verdwijnen. Die leidt een knappe aanval van Villarreal in. Bacca brengt de bal met een rabona heerlijk voor doel, maar Torres kopt over.