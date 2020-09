Zinho Vanheusden: "Tegen Vojvodina opletten voor stilstaande fases"

18:19

vooraf, 18 uur 19. Met 2 of met 3 centrale verdedigers? Zondag tegen Kortrijk koos Standard-coach Philippe Montanier niet voor zijn vertrouwde 4-3-3, maar voor een 3-4-3. Merveille Bokadi nam centraal achterin plaats tussen Zinho Vanheusden en Kostas Laifis. Collins Fai en debutant Damjan Pavlovic stonden op de flanken. "Zo'n verdediging met drie centraal ligt me wel", vindt Vanheusden. "Het geeft me meer offensieve vrijheid. Ik kan voorin voor een mannetje meer zorgen." .