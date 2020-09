LIVE: Bereikt Standard de laatste voorronde van de Europa League?

20:47 rust, 20 uur 47. Rust. Standard zal in de tweede helft het verschil moeten maken tegen Vojvodina. Na een twijfelachtige start herpakte de thuisploeg zich. Onder leiding van Amallah, Carcela en Vanheusden ging Standard op zoek naar de openingsgoal, maar de afwerking ontbrak. . Rust Standard zal in de tweede helft het verschil moeten maken tegen Vojvodina. Na een twijfelachtige start herpakte de thuisploeg zich. Onder leiding van Amallah, Carcela en Vanheusden ging Standard op zoek naar de openingsgoal, maar de afwerking ontbrak.

42' eerste helft eerste helft, minuut 42 match afgelopen

39' eerste helft, minuut 39. Standard heeft de match nu onder controle. Kunnen ze nog scoren voor de rust? . Standard heeft de match nu onder controle. Kunnen ze nog scoren voor de rust?

37' eerste helft, minuut 37. Vanheusden met links. Vanheusden en Fai zetten een aanval op langs rechts. Na enkele tussenstations belandt de bal weer bij de centrale verdediger. Hij twijfelt niet en haalt uit met links, maar zijn schot komt niet in de buurt van het kader. . Vanheusden met links Vanheusden en Fai zetten een aanval op langs rechts. Na enkele tussenstations belandt de bal weer bij de centrale verdediger. Hij twijfelt niet en haalt uit met links, maar zijn schot komt niet in de buurt van het kader.

35' Gele kaart voor Sinisa Sanicanin van Vojvodina Novi Sad tijdens eerste helft, minuut 35 Sinisa Sanicanin Vojvodina Novi Sad

33' eerste helft, minuut 33. Pegel van Laifis. Na een overtreding op Carcela mag Standard een vrije trap nemen op een interessante plek. Laifis haalt uit, maar de bal waait hoog over. . Pegel van Laifis Na een overtreding op Carcela mag Standard een vrije trap nemen op een interessante plek. Laifis haalt uit, maar de bal waait hoog over.

28' eerste helft, minuut 28. De thuisploeg probeert de druk op te voeren. Onder impuls van Carcela en Amallah wordt het doel van Vuklis almaar vaker bestookt. Zonder succes. . De thuisploeg probeert de druk op te voeren. Onder impuls van Carcela en Amallah wordt het doel van Vuklis almaar vaker bestookt. Zonder succes.

26' eerste helft, minuut 26. Zinho Vanheusden is erg aanwezig in de wedstrijd. Hij duikt als centrale verdediger geregeld op aan de baklijn van de tegenstander. . Zinho Vanheusden is erg aanwezig in de wedstrijd. Hij duikt als centrale verdediger geregeld op aan de baklijn van de tegenstander.

26' Gele kaart voor Felipe Avenatti van Standard tijdens eerste helft, minuut 26 Felipe Avenatti Standard

18' eerste helft, minuut 18. Standard lijkt de bovenhand te nemen in de partij. Echt grote kansen levert het de thuisploeg nog niet op. . Standard lijkt de bovenhand te nemen in de partij. Echt grote kansen levert het de thuisploeg nog niet op.

16' eerste helft, minuut 16. Standard probeert zich in de wedstrijd te knokken. Amallah versnelt op het middenveld en steekt de bal naar Fai. Die trapt de bal naast de kooi van de bezoekers. . Standard probeert zich in de wedstrijd te knokken. Amallah versnelt op het middenveld en steekt de bal naar Fai. Die trapt de bal naast de kooi van de bezoekers.

11' eerste helft, minuut 11. Een vrije trap van Vojvodina landt voor de voeten van Bralic. De verdediger is te verrast om Bodart te verontrusten. . Een vrije trap van Vojvodina landt voor de voeten van Bralic. De verdediger is te verrast om Bodart te verontrusten.

9' eerste helft, minuut 9. De druk van de bezoekers neemt toe, maar daar kunnen ze vooralsnog niet van profiteren. De tweede hoekschop van de match wordt voorlangs gekopt. . De druk van de bezoekers neemt toe, maar daar kunnen ze vooralsnog niet van profiteren. De tweede hoekschop van de match wordt voorlangs gekopt.

4' eerste helft, minuut 4. Daar zijn de Serviërs voor het eerst. Na een vlotte aanval moet Vanheusden vol in de tackle. Hoekschop voor de bezoekers. . Daar zijn de Serviërs voor het eerst. Na een vlotte aanval moet Vanheusden vol in de tackle. Hoekschop voor de bezoekers.

3' eerste helft, minuut 3. Redding. Carcela test voor het eerst de keeper van Vojvodina. Hij neemt een snelle vrije trap, Vuklis aarzelt niet en duwt de bal weg. Ook in de herneming staat de doelman pal. . Redding Carcela test voor het eerst de keeper van Vojvodina. Hij neemt een snelle vrije trap, Vuklis aarzelt niet en duwt de bal weg. Ook in de herneming staat de doelman pal.

1' eerste helft, minuut 1. De Servische ploeg neemt in de openingsminuten het initiatief. Standard kan de bal moeilijk in de ploeg houden. . De Servische ploeg neemt in de openingsminuten het initiatief. Standard kan de bal moeilijk in de ploeg houden.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:02 eerste helft, 20 uur 02. Aftrap. Vojvodina brengt de bal aan het rollen in Sclessin. . Aftrap Vojvodina brengt de bal aan het rollen in Sclessin.

18:50 vooraf, 18 uur 50. 2 wissels in de basiself van Standard. Montanier wijzigt zijn elftal op 2 plekken. Pavlovic verhuist naar de bank, Oularé is geblesseerd. Avenatti en Gavory nemen hun posities over. . 2 wissels in de basiself van Standard Montanier wijzigt zijn elftal op 2 plekken. Pavlovic verhuist naar de bank, Oularé is geblesseerd. Avenatti en Gavory nemen hun posities over.

Coach Vojvodina heeft vertrouwen in zijn ploeg. FK Vojvodina is een stugge ploeg met veel fysieke kwaliteiten. Dat weet trainer Nenad Lalatovic ook. Hij is er dan ook van overtuigd dat zijn ploeg kan winnen in Luik. "Ook al is Standard de favoriet donderdag, ben ik ervan overtuigd dat we kunnen winnen. Mijn spelers hebben niets te verliezen en we zullen niet zomaar een figurantenrol spelen." De Servische coach wil voortbouwen op de bekerwinst en derde plaats in de competitie van vorig seizoen. Lalatovic heeft tegen Standard een extra troef: "Ik heb veel bijgeleerd over deze club en dat vooral door mijn vriend Milan Jovanovic, met wie ik nog gespeeld heb." .

De Servische coach wil voortbouwen op de bekerwinst en derde plaats in de competitie van vorig seizoen. Lalatovic heeft tegen Standard een extra troef: "Ik heb veel bijgeleerd over deze club en dat vooral door mijn vriend Milan Jovanovic, met wie ik nog gespeeld heb."

17:26 vooraf, 17 uur 26. "Ik ben ik ervan overtuigd dat we kunnen winnen. Mijn spelers hebben niets te verliezen en we zullen niet zomaar een figurantenrol spelen.". Nenad Lalatovic. "Ik ben ik ervan overtuigd dat we kunnen winnen. Mijn spelers hebben niets te verliezen en we zullen niet zomaar een figurantenrol spelen." Nenad Lalatovic

17:25 vooraf, 17 uur 25. Trainer Lalatovic op de persconferentie

17:24 vooraf, 17 uur 24. Kapitein Drincic: "Men onderschat Vojvodina". Nikola Drincic ziet kansen voor Vojvodina tegen Standard. De 36-jarige kapitein zal zijn Champions League-ervaring gebruiken om zijn team aan te sturen. "Het is een belangrijke match die we absoluut willen winnen, als dat niet zo was dan had het geen zin om helemaal naar Luik te komen. Ik heb de indruk dat men Vojvodina onderschat." Extra druk wil Drincic zijn ploeg niet opleggen: "Deze wedstrijd is in ieder geval belangrijker voor Standard dan voor ons." . Kapitein Drincic: "Men onderschat Vojvodina" Nikola Drincic ziet kansen voor Vojvodina tegen Standard. De 36-jarige kapitein zal zijn Champions League-ervaring gebruiken om zijn team aan te sturen. "Het is een belangrijke match die we absoluut willen winnen, als dat niet zo was dan had het geen zin om helemaal naar Luik te komen. Ik heb de indruk dat men Vojvodina onderschat." Extra druk wil Drincic zijn ploeg niet opleggen: "Deze wedstrijd is in ieder geval belangrijker voor Standard dan voor ons."



Met 2 of met 3 centrale verdedigers? Zondag tegen Kortrijk koos Standard-coach Philippe Montanier niet voor zijn vertrouwde 4-3-3, maar voor een 3-4-3. Merveille Bokadi nam centraal achterin plaats tussen Zinho Vanheusden en Kostas Laifis. Collins Fai en debutant Damjan Pavlovic stonden op de flanken. "Zo'n verdediging met drie centraal ligt me wel", vindt Vanheusden. "Het geeft me meer offensieve vrijheid. Ik kan voorin voor een mannetje meer zorgen." .



Collins Fai en debutant Damjan Pavlovic stonden op de flanken. "Zo'n verdediging met drie centraal ligt me wel", vindt Vanheusden. "Het geeft me meer offensieve vrijheid. Ik kan voorin voor een mannetje meer zorgen."

18:18 vooraf, 18 uur 18. We hebben beelden gezien en daarin leken ze een heel stevig team. Ze hebben heel grote spelers, we zullen dus moeten opletten bij stilstaande fases. Zinho Vanheusden. We hebben beelden gezien en daarin leken ze een heel stevig team. Ze hebben heel grote spelers, we zullen dus moeten opletten bij stilstaande fases. Zinho Vanheusden

18:12 vooraf, 18 uur 12. Standard moet nog 2 hordes overwinnen om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Tegenstander in de derde voorronde is Vojvodina Novi Sad uit Servië. U kunt de match hier met live tekst volgen en op Radio 1. . Standard moet nog 2 hordes overwinnen om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Tegenstander in de derde voorronde is Vojvodina Novi Sad uit Servië. U kunt de match hier met live tekst volgen en op Radio 1.

18:12 - Vooraf Vooraf, 18 uur 12

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Zinho Vanheusden, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Mehdi Carcela-González, Gojko Cimirot, Merveille Bokadi, Nicolas Raskin, Selim Amallah, Felipe Avenatti Opstelling Standard Felipe Avenatti, Selim Amallah, Nicolas Raskin, Merveille Bokadi, Gojko Cimirot, Mehdi Carcela-González, Nicolas Gavory, Kostas Laifis, Zinho Vanheusden, Collins Fai, Arnaud Bodart

Opstelling Vojvodina Novi Sad. Goran Vuklis, Nikola Andric, Slavko Bralic, Sinisa Sanicanin, Stefan Dordevic, Nikola Drincic, Arandjel Stojkovic, Nemanja Covic, Petar Bojic, Momcilo Mrkaic, Miljan Vukadinovic Opstelling Vojvodina Novi Sad Miljan Vukadinovic, Momcilo Mrkaic, Petar Bojic, Nemanja Covic, Arandjel Stojkovic, Nikola Drincic, Stefan Dordevic, Sinisa Sanicanin, Slavko Bralic, Nikola Andric, Goran Vuklis