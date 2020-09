Coach Vojvodina: "Leerde veel bij over Standard door mijn vriend Milan Jovanovic"

vooraf, 18 uur 50. 2 wissels in de basiself van Standard. Montanier wijzigt zijn elftal op 2 plekken. Oularé en Pavlocic verhuizen naar de bank. Avenatti en Gavory nemen hun posities over. .

vooraf, 17 uur 27. Coach Vojvodina heeft vertrouwen in zijn ploeg. FK Vojvodina is een stugge ploeg met veel fysieke kwaliteiten. Dat weet trainer Nenad Lalatovic ook. Hij is er dan ook van overtuigd dat zijn ploeg kan winnen in Luik. "Ook al is Standard de favoriet donderdag, ben ik ervan overtuigd dat we kunnen winnen. Mijn spelers hebben niets te verliezen en we zullen niet zomaar een figurantenrol spelen." De Servische coach wil voortbouwen op de bekerwinst en derde plaats in de competitie van vorig seizoen. Lalatovic heeft tegen Standard een extra troef: "Ik heb veel bijgeleerd over deze club en dat vooral door mijn vriend Milan Jovanovic, met wie ik nog gespeeld heb." .