LIVE: Charleroi heeft verlengingen nodig tegen Partizan Belgrado

91' eerste verlenging, minuut 91. Het mag vooruitgaan. Hier is het eerste extra kwartier van de avond.

91' eerste verlenging eerste verlenging, minuut 91 match begonnen

90+2' tweede helft, minuut 92. Op naar de verlengingen. Na 90 minuten staat het 1-1. Charleroi scoorde vroeg in de eerste, Partizan vroeg in de tweede helft. Omdat we vanavond een winnaar nodig hebben, spelen we een halfuur verlengingen.

Omdat we vanavond een winnaar nodig hebben, spelen we een halfuur verlengingen.

88' tweede helft, minuut 88. Plukbal Stojkovic. Een hoekschop van Charleroi gaat richting Nicholson. Zijn kopbal verliest snelheid via een tegenstander. Zo wordt het een makkelijke plukbal voor Stojkovic.

87' tweede helft, minuut 87. Dessoleil knikt naast. Met een lange drop bereikt Morioka Dessoleil. De aanvoerder kopt de bal naast. Met nog enkele minuten te spelen, blijft het 1-1.

86' tweede helft, minuut 86. Wie nu scoort, stoot door naar de play-offs, zo simpel is het. Bert Sterckx (in Sporza op Radio 1). Wie nu scoort, stoot door naar de play-offs, zo simpel is het. Bert Sterckx (in Sporza op Radio 1)

85' tweede helft, minuut 85. Partizan dringt aan, maar faalt net voor doel. Eerst komt de laatste pass er niet uit, daarna schiet Soumah onbesuisd over.

78' tweede helft, minuut 78. Busi voorlangs. Was het een voorzet of een poging? Hoe dan ook, de jonge verdediger schiet de bal voorlangs. Charleroi heeft nog een dikke 10 minuten om verlengingen te ontlopen. De spanning neemt toe in Henegouwen.

Charleroi heeft nog een dikke 10 minuten om verlengingen te ontlopen. De spanning neemt toe in Henegouwen.

76' tweede helft, minuut 76. Weer Penneteau. Een stilstaande fase levert niks op voor Charleroi, wel voor Partizan. Gelukkig voor de thuisploeg keept Penneteau een puike match. Hij maakt net op tijd een einde aan de tegenaanval van de bezoekers.

75' tweede helft, minuut 75. Bijna 1-2. Charleroi komt goed weg. Sadiq speelt Soumah goed aan, maar een tweede doelpunt maakt hij niet. De bal belandt in het zijnet.

70' tweede helft, minuut 70. Fall trapt in de buitenspelval. Fall legt de bal klaar om af te drukken. Dat doet hij ook, maar de actie telt niet. De flankaanvaller staat buitenspel.

70' tweede helft, minuut 70. Nog 20 minuten op de klok: de match is in evenwicht, het gaat goed op en neer. Wie scoort, stoot door lijkt ons.

68' tweede helft, minuut 68. Penneteau in twee keer. Daar is die dekselse Soumah nog een keer. Centraal voor doel vuurt uit hij een botsbal af. Penneteau controleert in twee keer.

65' tweede helft, minuut 65. Pogingen Charleroi. Gholizadeh knijpt naar binnen en mikt naar de korte hoek. Iets te scherp, want zijn poging vliegt net naast. In ieder geval een betere poging dan die van Nicholson. De poging van de Jamaicaanse spits gaat een flink stuk over.

In ieder geval een betere poging dan die van Nicholson. De poging van de Jamaicaanse spits gaat een flink stuk over.

59' tweede helft, minuut 59. Charleroi antwoordt met een knal van Fall. Urosevic heeft het plannetje door en blokt de bal af.

58' tweede helft, minuut 58. Partizan komt op gelijke hoogte.

55' tweede helft, minuut 55. Gaat Charleroi het nu anders aanpakken? Bert Sterckx (in Sporza op Radio 1). Gaat Charleroi het nu anders aanpakken? Bert Sterckx (in Sporza op Radio 1)

55' Gele kaart voor Lazar Markovic van Partizan Belgrado tijdens tweede helft, minuut 55 Lazar Markovic Partizan Belgrado

54' tweede helft, minuut 54. 1-1: invaller scoort voor Partizan. Soumah moest voor iets extra's zorgen en dat doet hij ook. De invaller van Partizan wordt uit het oog verloren en maakt er van dichtbij 1-1 van. Een tegenvaller voor Charleroi dat opnieuw moet beginnen.

54' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 54 door Seydouba Soumah van Partizan Belgrado. 1, 1. goal Charleroi Partizan Belgrado 1 1

50' tweede helft, minuut 50. Bij Partizan laat invaller Soumah zich snel zien. De speler uit Guinee komt meteen gevaarlijker uit de hoek dan zijn jonge voorganger Stevanovic.

46' tweede helft, minuut 46. Daar gaan we weer. Plaatst Charleroi zich in 90 minuten voor de laatste voorronde? Vanavond moet er alleszins een winnaar uit de bus komen, een terugmatch staat niet op het programma in deze fase van de Europa League.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:57 rust, 19 uur 57. Ook Standard neemt het vanavond op tegen een Servisch team. Over enkele minuten begint het team aan een ontmoeting met Vojvodina.

19:46 rust, 19 uur 46. Vervanging bij Partizan Belgrado, Seydouba Soumah erin, Filip Stevanovic eruit wissel Filip Stevanovic Seydouba Soumah

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust: 1-0. Charleroi zoekt met een voorsprong de kleedkamers op. De eerste en enige kans in de eerste helft was ook raak. Na een hoekschop van Morioka trapte Rezaei op de doelman, in de rebound schoot Dessoleil de bal overhoeks binnen. Na het vroege doelpunt zette Charleroi een stevige organisatie op poten om Partizan in de val te lokken. Dat gebeurde nog niet, maar echt gevaarlijk waren de Serviërs evenmin. Geen enkele Partizan-speler kreeg al een bal gekadreerd.

Na het vroege doelpunt zette Charleroi een stevige organisatie op poten om Partizan in de val te lokken. Dat gebeurde nog niet, maar echt gevaarlijk waren de Serviërs evenmin. Geen enkele Partizan-speler kreeg al een bal gekadreerd.

43' eerste helft, minuut 43. Eerste keer Penneteau. Net voor de rust moet Penneteau toch een keer actie ondernemen. Op het natte gras glijdt hij een steekpass uit de voeten van Sadiq. Prima timing van de doelman.

40' eerste helft, minuut 40. Bij Charleroi verloopt alles naar wens, ook in Europa.

39' eerste helft, minuut 39. Terug naar de 10e minuut: Morioka trapt de hoekschop die tot het doelpunt leidt.

38' eerste helft, minuut 38. Afzwaaier Asano. Asano neemt een afgeweken hoekschop in een tijd op de slof. Ook nu hoeft Charleroi-doelman Penneteau zich niet in te spannen. De poging van de Partizan-speler vliegt hoog over.

36' eerste helft, minuut 36. Nog iets minder dan 9 minuten op de klok in deze eerste helft. Charleroi gaat niet te overhaast te werk. De Belgische competitieleider staat goed georganiseerd en wacht een fout van Partizan af.

34' eerste helft, minuut 34. Naast Vitas (AA Gent en KV Mechelen) en Markovic (Anderlecht) staat vanavond nog een oude bekende tussen de lijnen. Urosevic heeft een kort verleden bij Oud-Heverlee Leuven.

30' eerste helft, minuut 30. Winnaar speelt tegen Lech Poznan. Deze ontmoeting in de voorlaatste voorronde van de Europa League wordt in één wedstrijd gespeeld. De winnaar van vanavond mag het volgende week donderdag tegen de Poolse club Lech Poznan opnemen.

26' eerste helft, minuut 26. Charleroi eist de bal op. Gholizadeh baant zich een weg door de Servische verdediging op zoek naar ruimte om te trappen. Die vindt hij uiteindelijk niet.

25' eerste helft, minuut 25. Partizan Belgrado komt er voorlopig niet meer uit. Bert Sterckx (in Sporza op Radio 1). Partizan Belgrado komt er voorlopig niet meer uit. Bert Sterckx (in Sporza op Radio 1)

19' eerste helft, minuut 19. Bedrijvige Dessoleil. Charleroi-aanvoerder Dessoleil is alomtegenwoordig. De doelpuntenmaker knapt ook prima zijn defensieve taken op. Met een prima tackle voorkomt hij dat de Japanner Asano kan afdrukken voor Partizan.

18' eerste helft, minuut 18. Net als gisteren in Gent begint het stevig te regenen. Dat wordt een droog shirt tijdens de rust.

14' eerste helft, minuut 14. Madden is geen penaltyfluiter. Eerst hoopte Partizan op een strafschop, daarna Charleroi. De Schotse scheidsrechter is niet overtuigd en laat voortspelen.

12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Dorian Dessoleil van Charleroi. 1, 0. goal Charleroi Partizan Belgrado 1 0

11' eerste helft, minuut 11. Dessoleil heeft de score geopend na 10 minuten.

10' eerste helft, minuut 10. 1-0: Dessoleil in de herneming. Een hoekschop voor Charleroi levert meteen een doelpunt op. Rezaei krijgt Stojkovic niet gevloerd, Dessoleil in de rebound wel. De verdediger trapt de bal hard binnen.

6' eerste helft, minuut 6. Charleroi en Partizan beginnen snedig aan de wedstrijd. Met dit tempo moeten zuivere doelkansen snel volgen.

5' eerste helft, minuut 5. Publiek is er niet in Charleroi, voetballers gelukkig wel.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:59 eerste helft, 18 uur 59. Vroege aftrap. De referee fluit de wedstrijd al op gang. Charleroi-aanvaller Rezaei gaat snel neer. Hij grijpt even naar zijn neus, maar zonder erg. Van een wissel is nog geen sprake.

18:57 vooraf, 18 uur 57. De scheidsrechter komt uit Schotland: Bobby Madden.

18:56 vooraf, 18 uur 56. Zonder publiek. De spelers staan klaar om het terrein te betreden. Dat doen ze in een leeg stadion. In de voorrondes van de Europa en de Champions League zijn dit seizoen geen toeschouwers toegelaten.

18:46 vooraf, 18 uur 46. Charleroi-coach Belohocine behoudt zijn elftal dat vorig weekend Beerschot over de knie legde (3-1).

18:27 vooraf, 18 uur 27. Live in Sporza op Radio 1. Op deze pagina bieden we u een tekst- en fotoverslag aan. Als u naar de wedstrijd wil luisteren, schakelt u Radio 1 in.

18:24 vooraf, 18 uur 24. Partizan begint aan de match met twee oude bekenden: Uros Vitas en Lazar Markovic.

18:22 vooraf, 18 uur 22. Bij Partizan speelt een oude bekende: Uros Vitas (ex-KV Mechelen en -AA Gent).

18:21 vooraf, 18 uur 21. Ook Lazar Markovic (ex-Anderlecht) kent u nog uit de Belgische competitie.

24-09-2020 24-09-2020.

18:44 vooraf, 18 uur 44. Ik ben zelf heel trots een Europese wedstrijd te mogen spelen voor deze club en deze stad. We voelen de opwinding, maar proberen ons op het sportieve te concentreren. We willen meer van dit soort wedstrijden spelen in de toekomst. Dat moeten we morgen tonen. Charleroi-aanvoerder Dorian Dessoleil. Ik ben zelf heel trots een Europese wedstrijd te mogen spelen voor deze club en deze stad. We voelen de opwinding, maar proberen ons op het sportieve te concentreren. We willen meer van dit soort wedstrijden spelen in de toekomst. Dat moeten we morgen tonen. Charleroi-aanvoerder Dorian Dessoleil

18:43 vooraf, 18 uur 43. Charleroi-coach Karim Belhocine op de persconferentie.

18:41 vooraf, 18 uur 41. We zullen deze match voorbereiden zoals het hoort. Dat betekent heel geconcentreerd, met veel bescheidenheid, maar vooral ook met de wil om er volledig voor te gaan. We mogen nergens spijt van hebben. Partizan is een ploeg die het gewoon is om Europees te spelen. Karim Belhocine. We zullen deze match voorbereiden zoals het hoort. Dat betekent heel geconcentreerd, met veel bescheidenheid, maar vooral ook met de wil om er volledig voor te gaan. We mogen nergens spijt van hebben. Partizan is een ploeg die het gewoon is om Europees te spelen. Karim Belhocine

18:38 vooraf, 18 uur 38. Net als Standard treft Charleroi een Servische tegenstander in de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League. Volg de match tegen Partizan live met tekst vanaf 19u en luister naar Radio 1.

18:38 - Vooraf Vooraf, 18 uur 38

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Mamadou Fall, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Shamar Nicholson, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Shamar Nicholson, Ali Gholizadeh, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Maxime Busi, Mamadou Fall, Nicolas Penneteau

Opstelling Partizan Belgrado. Vladimir Stojkovic, Aleksandar Miljkovic, Uros Vitas, Macky Bagnack, Slobodan Uroševic, Takuma Asano, Sasa Zdjelar, Lazar Markovic, Bibras Natcho, Filip Stevanovic, Umar Sadiq Opstelling Partizan Belgrado Umar Sadiq, Filip Stevanovic, Bibras Natcho, Lazar Markovic, Sasa Zdjelar, Takuma Asano, Slobodan Uroševic, Macky Bagnack, Uros Vitas, Aleksandar Miljkovic, Vladimir Stojkovic