Blijft Charleroi ook foutloos in Europa?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:59 eerste helft, 18 uur 59. Vroege aftrap. De referee fluit de wedstrijd al op gang. Charleroi-aanvaller Rezaei gaat snel neer. Hij grijpt even naar zijn neus, maar zonder erg. Van een wissel is nog geen sprake. . Vroege aftrap De referee fluit de wedstrijd al op gang. Charleroi-aanvaller Rezaei gaat snel neer. Hij grijpt even naar zijn neus, maar zonder erg. Van een wissel is nog geen sprake.

18:57 vooraf, 18 uur 57. De scheidsrechter komt uit Schotland: Bobby Madden. . De scheidsrechter komt uit Schotland: Bobby Madden.

18:56 vooraf, 18 uur 56. Zonder publiek. De spelers staan klaar om het terrein te betreden. Dat doen ze in een leeg stadion. In de voorrondes van de Europa en de Champions League zijn dit seizoen geen toeschouwers toegelaten. . Zonder publiek De spelers staan klaar om het terrein te betreden. Dat doen ze in een leeg stadion. In de voorrondes van de Europa en de Champions League zijn dit seizoen geen toeschouwers toegelaten.

18:46 Charleroi-coach Belohocine behoudt zijn elftal dat vorig weekend Beerschot over de knie legde (3-1). vooraf, 18 uur 46. Charleroi-coach Belohocine behoudt zijn elftal dat vorig weekend Beerschot over de knie legde (3-1). Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:27 vooraf, 18 uur 27. Live in Sporza op Radio 1. Op deze pagina bieden we u een tekst- en fotoverslag aan. Als u naar de wedstrijd wil luisteren, schakelt u Radio 1 in. . Live in Sporza op Radio 1 Op deze pagina bieden we u een tekst- en fotoverslag aan. Als u naar de wedstrijd wil luisteren, schakelt u Radio 1 in.

18:24 Partizan begint aan de match met twee oude bekenden: Uros Vitas en Lazar Markovic. vooraf, 18 uur 24. Partizan begint aan de match met twee oude bekenden: Uros Vitas en Lazar Markovic. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:22 vooraf, 18 uur 22. Bij Partizan speelt een oude bekende: Uros Vitas (ex-KV Mechelen en -AA Gent).

18:21 vooraf, 18 uur 21. Ook Lazar Markovic (ex-Anderlecht) kent u nog uit de Belgische competitie.

18:10 vooraf, 18 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24-09-2020 24-09-2020.

18:44 vooraf, 18 uur 44. Ik ben zelf heel trots een Europese wedstrijd te mogen spelen voor deze club en deze stad. We voelen de opwinding, maar proberen ons op het sportieve te concentreren. We willen meer van dit soort wedstrijden spelen in de toekomst. Dat moeten we morgen tonen. Charleroi-aanvoerder Dorian Dessoleil. Ik ben zelf heel trots een Europese wedstrijd te mogen spelen voor deze club en deze stad. We voelen de opwinding, maar proberen ons op het sportieve te concentreren. We willen meer van dit soort wedstrijden spelen in de toekomst. Dat moeten we morgen tonen. Charleroi-aanvoerder Dorian Dessoleil

18:43 vooraf, 18 uur 43. Charleroi-coach Karim Belhocine op de persconferentie.

18:41 vooraf, 18 uur 41. We zullen deze match voorbereiden zoals het hoort. Dat betekent heel geconcentreerd, met veel bescheidenheid, maar vooral ook met de wil om er volledig voor te gaan. We mogen nergens spijt van hebben. Partizan is een ploeg die het gewoon is om Europees te spelen. Karim Belhocine. We zullen deze match voorbereiden zoals het hoort. Dat betekent heel geconcentreerd, met veel bescheidenheid, maar vooral ook met de wil om er volledig voor te gaan. We mogen nergens spijt van hebben. Partizan is een ploeg die het gewoon is om Europees te spelen. Karim Belhocine

18:40 vooraf, 18 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:38 vooraf, 18 uur 38. Net als Standard treft Charleroi een Servische tegenstander in de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League. Volg de match tegen Partizan live met tekst vanaf 19u en luister naar Radio 1. . Net als Standard treft Charleroi een Servische tegenstander in de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League. Volg de match tegen Partizan live met tekst vanaf 19u en luister naar Radio 1.

18:38 - Vooraf Vooraf, 18 uur 38

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Mamadou Fall, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Shamar Nicholson, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Shamar Nicholson, Ali Gholizadeh, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Maxime Busi, Mamadou Fall, Nicolas Penneteau

Opstelling Partizan Belgrado. Vladimir Stojkovic, Aleksandar Miljkovic, Uros Vitas, Macky Bagnack, Slobodan Uroševic, Takuma Asano, Sasa Zdjelar, Lazar Markovic, Bibras Natcho, Filip Stevanovic, Umar Sadiq Opstelling Partizan Belgrado Umar Sadiq, Filip Stevanovic, Bibras Natcho, Lazar Markovic, Sasa Zdjelar, Takuma Asano, Slobodan Uroševic, Macky Bagnack, Uros Vitas, Aleksandar Miljkovic, Vladimir Stojkovic