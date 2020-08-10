FK Ordabasy FC Botosani einde
12
- 45+3' - Geel - Joao Paulo
- 44' - Geel - Marcel Holzmann
- 39' - Geel - Abdoulaye Diakhate
- 34' - Doelpunt - Marko Dugandžic (1 - 2)
- 32' - Doelpunt - May Mahlangu (1 - 1)
- 26' - Doelpunt - Marcel Holzmann (0 - 1)
- 11' - Geel - Reagy Ofosu
- 90+3' - Verv. Marko Dugandžic door Mihai Roman
- 90' - Verv. Stefan Aškovski door Alexandru Tiganasu
- 87' - Geel - Eduard Pap
- 86' - Verv. Viktor Dmitrenko door Mirzad Mehanovic
- 84' - Geel - Bryan Mendoza
- 80' - Geel - Eduard Florescu
- 77' - Verv. Joao Paulo door Toktar Zhangylyshbay
- 75' - Verv. Reagy Ofosu door Hamidou Keyta
26'Marcel Holzmann0 - 1
32'May Mahlangu1 - 1
34'Marko Dugandžic1 - 2