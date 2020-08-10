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    FK Ordabasy-FC Botosani

    einde
    12
    2. 45+3' - Geel - Joao Paulo
    3. 44' - Geel - Marcel Holzmann
    4. 39' - Geel - Abdoulaye Diakhate
    5. 34' - Doelpunt - Marko Dugandžic (1 - 2)
    6. 32' - Doelpunt - May Mahlangu (1 - 1)
    7. 26' - Doelpunt - Marcel Holzmann (0 - 1)
    8. 11' - Geel - Reagy Ofosu
    2. 90+3' - Verv. Marko Dugandžic door Mihai Roman
    3. 90' - Verv. Stefan Aškovski door Alexandru Tiganasu
    4. 87' - Geel - Eduard Pap
    5. 86' - Verv. Viktor Dmitrenko door Mirzad Mehanovic
    6. 84' - Geel - Bryan Mendoza
    7. 80' - Geel - Eduard Florescu
    8. 77' - Verv. Joao Paulo door Toktar Zhangylyshbay
    9. 75' - Verv. Reagy Ofosu door Hamidou Keyta
    UEFA Europa Leagueheenwedstrijd27-08-2020 16:00
    26'Marcel Holzmann0 - 1
    32'May Mahlangu1 - 1
    34'Marko Dugandžic1 - 2

    Fase per fase

    1. tweede helft, minuut 93. Vervanging bij FC Botosani, Mihai Roman erin, Marko Dugandžic eruit
    2. tweede helft, minuut 90. Vervanging bij FC Botosani, Alexandru Tiganasu erin, Stefan Aškovski eruit
    3. Gele kaart voor Eduard Pap van FC Botosani tijdens tweede helft, minuut 87
    4. tweede helft, minuut 86. Vervanging bij FK Ordabasy, Mirzad Mehanovic erin, Viktor Dmitrenko eruit
    5. Gele kaart voor Bryan Mendoza van FC Botosani tijdens tweede helft, minuut 84
    6. Gele kaart voor Eduard Florescu van FC Botosani tijdens tweede helft, minuut 80
    7. tweede helft, minuut 77. Vervanging bij FK Ordabasy, Toktar Zhangylyshbay erin, Joao Paulo eruit
    8. tweede helft, minuut 75. Vervanging bij FC Botosani, Hamidou Keyta erin, Reagy Ofosu eruit
    9. tweede helft, minuut 46 match begonnen
    10. rust, 16 uur 46. Vervanging bij FK Ordabasy, Aleksandar Simcevic erin, Sergey Khizhnichenko eruit