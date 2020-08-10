FC Alashkert FK Renova einde
01
- 45+1' - Geel - Wangu Gome
- 42' - Geel - Remzifaik Selmani
- 87' - Verv. Argjent Gafuri door Artan Veliu
- 81' - Verv. Artak Grigoryan door Nikita Tankov
- 80' - Geel - Thiago Galvão
- 79' - Geel - Aleksandar Glisic
- 79' - Geel - Burim Sadiku
- 72' - Verv. Emran Ramadani door Alen Jasaroski
- 68' - Verv. Tiago Cametá door Aghvan Papikyan
- 64' - Verv. Remzifaik Selmani door Filip Stojchevski
- 62' - Geel - Shefit Shefiti
- 62' - Verv. Perdigão door Pape Abdou Camara
- 59' - Doelpunt - Nenad Miskovski (0 - 1)
- 55' - Geel - Artak Grigoryan
59'Nenad Miskovski0 - 1