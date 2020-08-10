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    FC Alashkert-FK Renova

    einde
    01
    2. 45+1' - Geel - Wangu Gome
    3. 42' - Geel - Remzifaik Selmani
    2. 87' - Verv. Argjent Gafuri door Artan Veliu
    3. 81' - Verv. Artak Grigoryan door Nikita Tankov
    4. 80' - Geel - Thiago Galvão
    5. 79' - Geel - Aleksandar Glisic
    6. 79' - Geel - Burim Sadiku
    7. 72' - Verv. Emran Ramadani door Alen Jasaroski
    8. 68' - Verv. Tiago Cametá door Aghvan Papikyan
    9. 64' - Verv. Remzifaik Selmani door Filip Stojchevski
    10. 62' - Geel - Shefit Shefiti
    11. 62' - Verv. Perdigão door Pape Abdou Camara
    12. 59' - Doelpunt - Nenad Miskovski (0 - 1)
    13. 55' - Geel - Artak Grigoryan
    UEFA Europa Leagueheenwedstrijd27-08-2020 17:59
    59'Nenad Miskovski0 - 1

    Fase per fase

    1. tweede helft, minuut 87. Vervanging bij FK Renova, Artan Veliu erin, Argjent Gafuri eruit
    2. tweede helft, minuut 81. Vervanging bij FC Alashkert, Nikita Tankov erin, Artak Grigoryan eruit
    3. Gele kaart voor Thiago Galvão van FC Alashkert tijdens tweede helft, minuut 80
    4. Gele kaart voor Aleksandar Glisic van FC Alashkert tijdens tweede helft, minuut 79
    5. Gele kaart voor Burim Sadiku van FK Renova tijdens tweede helft, minuut 79
    6. tweede helft, minuut 72. Vervanging bij FK Renova, Alen Jasaroski erin, Emran Ramadani eruit
    7. tweede helft, minuut 68. Vervanging bij FC Alashkert, Aghvan Papikyan erin, Tiago Cametá eruit
    8. tweede helft, minuut 64. Vervanging bij FK Renova, Filip Stojchevski erin, Remzifaik Selmani eruit
    9. Gele kaart voor Shefit Shefiti van FK Renova tijdens tweede helft, minuut 62
    10. tweede helft, minuut 62. Vervanging bij FC Alashkert, Pape Abdou Camara erin, Perdigão eruit