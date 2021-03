Olayinka en Stanciu doen Rangers de das om na donkerrood voor Roofe

De Rangers hadden hun lesje geleerd na de heenmatch en drukten Slavia Praag achteruit in de beginfase, maar bij de eerste counter was het al raak aan de overkant: Boril kreeg te veel ruimte en vond Olayinka (ex-Zulte Waregem) aan de eerste paal: 0-1.

Daarna holde de thuisploeg de hele match achter de feiten aan. Invaller Kemar Roofe moest voor de kentering zorgen, maar dat lukte niet, integendeel. De ex-spits van Anderlecht raakte met een karatetrap de doelman en kreeg rood.

Ook met zijn tienen kwamen de Rangers nog dicht bij de gelijkmaker, maar een kwartier voor tijd volgde de volgende domper: Balogun liep tegen zijn tweede gele kaart aan en Stanciu (ook ex-Anderlecht) krulde de vrije trap in doel: 0-2.

Slavia Praag, dat in de vorige ronde Leicester City uitschakelde, is de eerste ploeg in meer dan een jaar dat de Rangers kan verslaan in Ibrox.