Tottenham sneuvelt in Europa League na baalavond in Zagreb

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Tottenham, waar Toby Alderweireld de hele wedstrijd op de bank moest toekijken. Maar net na het uur begon Mislav Orsic aan zijn strooptocht: met een heerlijke krul zorgde hij voor de 1-0.

Bij Tottenham gingen de alarmbellen af en niet onterecht. Dinamo Zagreb zette aanval na aanval op gang en werd in de slotfase ook beloond. Na een knappe combinatie vloerde Orsic voor de tweede keer Lloris.

Tottenham kon verlengingen niet meer vermijden, ondanks goeie kansen voor Kane en Bale. En in die verlengingen kroonde Orsic zich helemaal tot de held: hij ging op wandel en knalde de verlossende 3-0 binnen.

Tottenham voerde de druk nog op in de slotminuten en Bale en Kane hadden de 3-1 en de kwalificatie nog aan de voet, maar Zagreb-keeper Livakovic lag in de weg. Dolle taferelen bij Dinamo Zagreb, zeker bij coach Dario Krznar die zijn debuut maakte. Hij nam maandag over van Zoran Mamic, die hangt een gevangenisstraf boven het hoofd.