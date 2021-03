Arsenal stoot door in Europa League ondanks verlies tegen Olympiakos

Na een 1-3-overwinning in Athene vorige week leek Arsenal al met meer dan een been in de kwartfinales te staan. Toch werd het nog een beetje een zenuwachtige avond in de terugwedstrijd.

In het begin van de tweede helft week een schot van Youssef El Arabi af en daar had Arsenal-doelman Bernd Leno geen antwoord op: 0-1. Omdat Arsenal de wenkende kansen onbenut liet, begon Olympiakos zowaar in een stunt te geloven.

De rode kaart voor Ousseynou Ba smoorde een eventueel slotoffensief van Olympiakos in de kiem. Aubemeyang, weer in de ploeg na een disciplinaire straf, liet de gelijkmaker nog onbegrijpelijk liggen en zo bleef het 0-1. Arsenal zit straks wel in de trommel voor de loting van de kwartfinales.