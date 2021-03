Invaller Pogba stuurt Man.United naar kwartfinale EL, Ibrahimovic kan tij niet keren

Fase per fase

90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

90+6' tweede helft, minuut 96. Einde: 1-0! Pogba wijst United de weg naar de kwartfinale van de Europa-League.

90+6' Gele kaart voor Theo Hernandez van AC Milan tijdens tweede helft, minuut 96 Theo Hernandez AC Milan

90+5' tweede helft, minuut 95. Pogba, de matchwinnaar, houdt de bal goed bij. Hij gebruikt zijn ervaring om de wedstrijd lam te leggen.



90+4' tweede helft, minuut 94. De vrije trap van de laatste kans voor AC Milan sterft over de achterlijn. De tijd tikt genadeloos verder voor Milan.

90+4' Gele kaart voor Luke Shaw van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 94 Luke Shaw Manchester United

90+3' tweede helft, minuut 93. Kopbal van Pogba gaat over. Kopbal van Pogba gaat over

90+2' tweede helft, minuut 92. Bijna Saelemaekers. Saelemaekers duikt plots op voor de goal. Onze landgenoot kan net niet besluiten omdat Henderson goed in zijn voeten duikt. Wat staat die man goed te "keepen"!

89' tweede helft, minuut 89. Pogba en Fernandes zoeken het hoekje op om tijd te rekken. Kessié laat niet met zich jennen en haalt zijn innerlijke rugby-speler boven. Hij buffelt de bal, maar vooral Pogba, over de lijn.

89' tweede helft, minuut 89. 5' Extra tijd. AC Milan krijgt een bonus van 5 minuten om het verschil te maken.

86' tweede helft, minuut 86. De mannen van United vallen als vliegen. Eerst wordt Pogba tegen de grong getorpedeerd. Niet veel later proeft James even van het gras in San Siro. Het smaakt duidelijk. De aanvaller van United blijft liggen en rolt subtiel de zijlijn over en het veld op.

86' Gele kaart voor Simon Kjær van AC Milan tijdens tweede helft, minuut 86 Simon Kjær AC Milan

83' tweede helft, minuut 83. McTominay zet een tackle in in de eigen rechthoek. Hij voorkomt een gevaarlijke kans, maar verschalkt bijna zijn eigen doelman. Henderson is wakker en klemt de bal.

81' tweede helft, minuut 81. Lindelöf op avontuur. Lindelöf is even vergeten dat hij 1-0 aan het winnen is. De verdediger rukt op tot aan de grote rechthoek van Milan. Zijn laatste pass ontbreekt aan vernuft. Hij mag zijn kar opnieuw keren en terug naar zijn maatje Maguire hollen.

80' tweede helft, minuut 80. AC Milan heeft nog 10 minuten om Ibrahimovic in stelling te brengen. Kunnen de mannen van Pioli nog iets forceren?

78' Gele kaart voor Diogo Dalot van AC Milan tijdens tweede helft, minuut 78 Diogo Dalot AC Milan

77' tweede helft, minuut 77. Ibrahimovic mist uitstekende kans op 1-1. Ibrahimovic mist uitstekende kans op 1-1

77' tweede helft, minuut 77. Hernandez breekt goed uit. Als een duiveltje uit een doosje duikt hij plots op voor de kooi van Henderson. Hij legt de bal af, maar Shaw staat goed te verdedigen. De linksback van United valt de bal als eerste aan.

74' tweede helft, minuut 74. Daar is Zlatan een 1e keer. Daar is de grote Zweed een eerste keer. Çalhanoglu dropt de bal in de kleine rechthoek. Zlatan torent hoog boven Shaw uit en knikt de bal op de goal. Henderson pakt uit met een knappe reflex.