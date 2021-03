Ibrahimovic is weer fit voor duel tegen ex-club United: "Geen 90 minuten"

18:43 vooraf, 18 uur 43. Geen Martial bij Manchester United, wel Pogba. De Franse aanvaller Anthony Martial reist niet mee naar Italië. Hij is out. Landgenoot Paul Pogba, die sinds 6 februari aan de kant bleef met een dijblessure, komt wel weer bij de groep. Net als Edinson Cavani, out sinds begin maart. Marcus Rashford kreeg rust in de heenmatch, maar maakt nu wel deel uit van de 21-koppige kern. Ook David de Gea is weer van de partij, de doelman ontbrak sinds begin deze maand om de geboorte van zijn dochtertje, vorige donderdag, voor te bereiden. . Geen Martial bij Manchester United, wel Pogba De Franse aanvaller Anthony Martial reist niet mee naar Italië. Hij is out. Landgenoot Paul Pogba, die sinds 6 februari aan de kant bleef met een dijblessure, komt wel weer bij de groep. Net als Edinson Cavani, out sinds begin maart.

18:01 vooraf, 18 uur 01. Zlatan is weer fit en inzetbaar. Zlatan Ibrahimovic kan morgen zijn ex-team (28 goals tussen 2016 en 2018) in de ogen kijken en wie weet bekampen. De Zweedse aanvaller viel eind februari uit met een adductorenletsel. Hij miste 4 duels, waaronder de heenmatch. Maar coach Stefano Pioli nam Ibrahimovic op in zijn selectie, net als Bennacer, die ook weer fit is: "Ik ben blij dat ze weer terug zijn. We zullen zien of ze morgen in actie komen." "De rentree van Ibra is belangrijk, al heeft hij nog geen 90 minuten in zich." "Ibra geeft ons heel wat in termen van persoonlijkheid en diepgang. Zlatan is een grote kampioen. Ik verwacht altijd veel van hem." Of Ante Rebic, Davide Calabria, Rafael Leao en Alessio Romagnoli fit genoeg zijn voor de dienst, is nog niet duidelijk.

18:00 vooraf, 18 uur . United al 13 duels ongeslagen, nog niet uit verloren in Premier League. Pioli is wel beducht voor de Engelsen. United heeft dit seizoen in de eigen competitie nog niet buitenshuis verloren en is in zijn laatste 13 wedstrijden in alle competities ongeslagen. "Het zal een heel lastige avond worden. We zijn ons bewust van de kwaliteiten van ManU en hun reeks. We zullen veel karakter en veel tempo nodig hebben."

17:59 vooraf, 17 uur 59. Dé kraker in 1/8e finales live op Sporza. Milan-United is de match met het meeste naam en faam in de 1/8e finales. Het is ook de tv-match die we gekozen hebben. Vanaf 20.35 u kunt u op Canvas afstemmen. We streamen ook de uitzending, vanaf 21 u rolt de balt.

17:56 vooraf, 17 uur 56. Milan pakte verdiend punt in Engeland. Vorige week moest Milan in Manchester tot de extra tijd wachten om een verdiend punt mee te nemen naar Italië: 1-1.



