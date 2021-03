Arsenal pakt ondanks defensief foutje uitstekend resultaat mee uit Griekenland

Bekijk het verslag:

De intenties van Arsenal werden meteen duidelijk in Griekenland. De ploeg speelde een prima wedstrijdbegin en na een halfuur vertaalde zich dat ook op het scorebord. Martin Ødegaard sneed naar binnen en verstuurde een rake kanl vanaf zo'n 20 meter. Het was voor de Noor zijn eerste goal in het shirt van Arsenal.

Maar de bezoekers deden zichzelf na de pauze bijna de das om. Na een blunder in de verdediging bracht El Arabi Olympiakos weer langszij. De 1-1 bleef erg lang staan, maar in het slot duwde Arsenal dan toch nog eens door.

Na een hoekschop sprong Gabriel hoog op en hij kopte zijn ploeg opnieuw op voorsprong. Het werd zelfs nog beter voor Arsenal want enkele minuten later verraste Elneny met een pegel: 1-3.