United-Milan, een Europese kraker (met zorgen) vanavond live op Sporza!

06:57 vooraf, 06 uur 57. Zonder de Zweedse tovenaar. Ook Milan deelt in de klappen, want ene Zlatan Ibrahimovic, tussen 2016 en 2018 nog actief voor United, ontbreekt straks ook op het appel. De Zweedse steraanvaller sukkelt met een spierletsel. Zo kondigt Milan slechts twee aanvallers aan in zijn selectie (zie tweet hierboven). Onze landgenoot Alexis Saelemaekers is wél van de partij. . Zonder de Zweedse tovenaar Ook Milan deelt in de klappen, want ene Zlatan Ibrahimovic, tussen 2016 en 2018 nog actief voor United, ontbreekt straks ook op het appel. De Zweedse steraanvaller sukkelt met een spierletsel. Zo kondigt Milan slechts twee aanvallers aan in zijn selectie (zie tweet hierboven). Onze landgenoot Alexis Saelemaekers is wél van de partij.

06:55 vooraf, 06 uur 55. Engels leed. United-coach Solskjær kampt met blessurezorgen. Zo stapte Marcus Rashford afgelopen weekend van het veld in de derby tegen City. "Ik denk niet dat hij vanavond kan spelen", zegt Solskjær. "Ik ben van nature een positivist, maar in dit geval is de kans klein. Verder is David de Gea niet beschikbaar, net als Donny van de Beek, Juan Mata en Paul Pogba. Edinson Cavani? Misschien kan hij spelen, maar misschien ook niet." . Engels leed United-coach Solskjær kampt met blessurezorgen. Zo stapte Marcus Rashford afgelopen weekend van het veld in de derby tegen City. "Ik denk niet dat hij vanavond kan spelen", zegt Solskjær. "Ik ben van nature een positivist, maar in dit geval is de kans klein. Verder is David de Gea niet beschikbaar, net als Donny van de Beek, Juan Mata en Paul Pogba. Edinson Cavani? Misschien kan hij spelen, maar misschien ook niet."

06:54 vooraf, 06 uur 54. We willen de Europa League winnen. Onze uitschakeling in de halve finales vorig seizoen tegen Sevilla was een zware dobber. United-coach Solskjær. We willen de Europa League winnen. Onze uitschakeling in de halve finales vorig seizoen tegen Sevilla was een zware dobber. United-coach Solskjær

06:53 vooraf, 06 uur 53. Duel uit de oude doos. Het is 11 jaar geleden dat United en Milan elkaar nog eens tegenkwamen in Europees verband. In die tijd voerden die clubs nog het hoge woord in de Champions League. Milan won de CL in 2007, United een jaar later. De huidige nummers 2 van Engeland en Italië liggen in hun respectieve competitie allebei op koers om volgend jaar in de Champions League aan te treden. . Duel uit de oude doos Het is 11 jaar geleden dat United en Milan elkaar nog eens tegenkwamen in Europees verband. In die tijd voerden die clubs nog het hoge woord in de Champions League. Milan won de CL in 2007, United een jaar later. De huidige nummers 2 van Engeland en Italië liggen in hun respectieve competitie allebei op koers om volgend jaar in de Champions League aan te treden.

06:51 vooraf, 06 uur 51. Live op Sporza! Vanavond schotelt Sporza u een avondje Europees topvoetbal voor. De grootmachten Manchester United en Milan kruisen de degens op Old Trafford. U kunt het duel, met voorbeschouwing, vanaf 18.40u live bekijken op Canvas en in de livestream van dit artikel. . Live op Sporza! Vanavond schotelt Sporza u een avondje Europees topvoetbal voor. De grootmachten Manchester United en Milan kruisen de degens op Old Trafford. U kunt het duel, met voorbeschouwing, vanaf 18.40u live bekijken op Canvas en in de livestream van dit artikel.

Opstelling Manchester United. Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Harry Maguire, Alex Telles, Mason Greenwood, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Daniel James, Anthony Martial Opstelling Manchester United Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Harry Maguire, Alex Telles, Mason Greenwood, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Daniel James, Anthony Martial

Opstelling AC Milan. Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Simon Kjær, Fikayo Tomori, Diogo Dalot, Alexis Saelemaekers, Franck Kessié, Rade Krunic, Sandro Tonali, Samu Castillejo, Rafael Leão Opstelling AC Milan Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Simon Kjær, Fikayo Tomori, Diogo Dalot, Alexis Saelemaekers, Franck Kessié, Rade Krunic, Sandro Tonali, Samu Castillejo, Rafael Leão