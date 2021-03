Milan sleept in de extra tijd een gunstige uitgangspositie uit het vuur

Manchester United - AC Milan in een notendop:

Milan is baas in eerste helft, maar vergeet (geldig) te scoren

Voor aanvang van deze match droegen de thuisploeg de favorietenrol op haar schouders, maar het waren de Italianen die het vurigst aan de match begonnen.



Na nog geen kwartier spelen vond Milan al tweemaal het net, maar evenveel keer werd een doelpunt afgekeurd.



Eerst kwam Leão oog in oog met Henderson en knalde hij de bal in de verste hoek, maar de lijnrechter zwaaide met zijn vlaggetje voor buitenspel. Nog geen 5 minuten later trapte Kessié de bal staalhard in het net, maar ook dat feestje ging niet door wegens twijfelachtig handspel.

De Italianen lieten het niet aan hun hart komen en gingen vlotjes door op hun elan. Bij United wisten ze even niet van welk hout pijlen gemaakt.

Met nog kansen voor Krunic en Saelemaekers hadden de mannen uit Milaan nog een paar uitstekende mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar het was telkens het verhaal van net niet voor Milan.

De grootste kans van de eerste helft kwam uiteindelijk nog op naam van Harry Maguire, maar die miste een niet te missen mogelijkheid vanop zo'n 10 centimeter.