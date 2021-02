LIVESTREAM: Raakt Antwerp uitgerangeerd in Europa of is mirakel mogelijk?

5' Redding. Een nieuwe poging van Kent met zijn linker. De Wolf gaat plat op het hobbelende schot, ook al ging de bal wellicht naast. De hoekschop leidt gelukkig voor Antwerp tot niets. . eerste helft, minuut 5. Redding Een nieuwe poging van Kent met zijn linker. De Wolf gaat plat op het hobbelende schot, ook al ging de bal wellicht naast. De hoekschop leidt gelukkig voor Antwerp tot niets.

5' eerste helft, minuut 5. Alle statistieken die de voorbije dagen zijn bovengehaald, zijn bepaald ontmoedigend. Die houden we dus maar nog even achter de hand. Peter Vandenbempt. Alle statistieken die de voorbije dagen zijn bovengehaald, zijn bepaald ontmoedigend. Die houden we dus maar nog even achter de hand. Peter Vandenbempt

3' eerste helft, minuut 3. Eerste gevaar in de match komt van de Schotten. Eerste gevaar in de match komt van de Schotten

2' eerste helft, minuut 2. Kans voor Kent. De Rangers mogen vrolijk tikken rond het strafschopgebied van Antwerp. Kent krijgt alle ruimte voor een schot, maar dat gaat ver naast. . Kans voor Kent De Rangers mogen vrolijk tikken rond het strafschopgebied van Antwerp. Kent krijgt alle ruimte voor een schot, maar dat gaat ver naast.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:57 eerste helft, 18 uur 57. Een eerste prangend momentje voor het doel van de Rangers, met een bal die in de kluts blijft hangen. Uiteindelijk wordt de fase afgefloten, want Lamkel Zé stond buitenspel. . Een eerste prangend momentje voor het doel van de Rangers, met een bal die in de kluts blijft hangen. Uiteindelijk wordt de fase afgefloten, want Lamkel Zé stond buitenspel.

18:56 eerste helft, 18 uur 56. Aftrap. Gouden Schoen Refaelov heeft de aftrap verzorgd. Antwerp zal er alles aan doen om een vroeg doelpunt te maken. . Aftrap Gouden Schoen Refaelov heeft de aftrap verzorgd. Antwerp zal er alles aan doen om een vroeg doelpunt te maken.

18:52 vooraf, 18 uur 52. Regen. Het regende zopas ongenadig hard in Glasgow, maar nu is het toch min of meer opgedroogd. Hopelijk heeft het veld niet te veel geleden onder die stortbui. . Regen Het regende zopas ongenadig hard in Glasgow, maar nu is het toch min of meer opgedroogd. Hopelijk heeft het veld niet te veel geleden onder die stortbui.

18:49 vooraf, 18 uur 49. We hebben in de heenmatch 3 keer gescoord en nog veel andere kansen gecreëerd, daar moeten we ons aan vastklampen. Frank Vercauteren (coach Antwerp). We hebben in de heenmatch 3 keer gescoord en nog veel andere kansen gecreëerd, daar moeten we ons aan vastklampen. Frank Vercauteren (coach Antwerp)

18:47 vooraf, 18 uur 47. Ze missen nog altijd dé spits van Antwerp, namelijk Mbokani. Maar ze hebben nu wel Lamkel Zé voorin. Die is toch beweeglijker dan Avenatti. Imke Courtois. Ze missen nog altijd dé spits van Antwerp, namelijk Mbokani. Maar ze hebben nu wel Lamkel Zé voorin. Die is toch beweeglijker dan Avenatti. Imke Courtois

17:52 vooraf, 17 uur 52. Hagi bij de Rangers. Bij de Rangers zijn er 3 wijzigingen in vergelijking met de heenmatch. Tavernier en Roofe vielen toen geblesseerd uit en ook Arfield verdwijnt uit de ploeg. Nieuwkomers zijn Balogun, Kent (die de heerlijke 3-3 scoorde) en Hagi, die we nog kennen van bij Racing Genk. . Hagi bij de Rangers Bij de Rangers zijn er 3 wijzigingen in vergelijking met de heenmatch. Tavernier en Roofe vielen toen geblesseerd uit en ook Arfield verdwijnt uit de ploeg. Nieuwkomers zijn Balogun, Kent (die de heerlijke 3-3 scoorde) en Hagi, die we nog kennen van bij Racing Genk.

17:44 vooraf, 17 uur 44. De Wolf en Lamkel Zé in de basis. Zoals verwacht krijgt Didier Lamkel Zé in de aanval de voorkeur op Felipe Avenatti. Avenatti speelde in de heenmatch, omdat Lamkel Zé toen nog geschorst was. In doel gaat Vercauteren voor Ortwin De Wolf, die nog niet echt overtuigde bij Antwerp. Maar dat kan ook niet gezegd worden van zijn Iraanse concurrent Beiranvand, die sinds die match tegen de Rangers ook nog sukkelt met een lichte blessure. . De Wolf en Lamkel Zé in de basis Zoals verwacht krijgt Didier Lamkel Zé in de aanval de voorkeur op Felipe Avenatti. Avenatti speelde in de heenmatch, omdat Lamkel Zé toen nog geschorst was.

In doel gaat Vercauteren voor Ortwin De Wolf, die nog niet echt overtuigde bij Antwerp. Maar dat kan ook niet gezegd worden van zijn Iraanse concurrent Beiranvand, die sinds die match tegen de Rangers ook nog sukkelt met een lichte blessure.

21:24 vooraf, 21 uur 24. Antwerp kon al trainen in Glasgow:. Antwerp kon al trainen in Glasgow:

20:30 vooraf, 20 uur 30. Vercauteren: "We moeten op zoek gaan naar goals". Antwerp heeft werk voor de boeg in Glasgow na de 3-4-thuisnederlaag in de heenmatch. "We moeten ervoor zorgen dat we in de eerste plaats defensief beter doen, maar ook dat we offensief iets brengen. We zullen initiatief moeten nemen, want we moeten scoren", blikt Antwerp-coach Frank Vercauteren vooruit. "Rangers is favoriet, maar we leggen ons niet neer bij de uitschakeling. Het wordt zaak om een balans te vinden tussen organisatie en op zoek gaan naar doelpunten." . Vercauteren: "We moeten op zoek gaan naar goals" Antwerp heeft werk voor de boeg in Glasgow na de 3-4-thuisnederlaag in de heenmatch. "We moeten ervoor zorgen dat we in de eerste plaats defensief beter doen, maar ook dat we offensief iets brengen. We zullen initiatief moeten nemen, want we moeten scoren", blikt Antwerp-coach Frank Vercauteren vooruit.

"Rangers is favoriet, maar we leggen ons niet neer bij de uitschakeling. Het wordt zaak om een balans te vinden tussen organisatie en op zoek gaan naar doelpunten."

20:29 vooraf, 20 uur 29. "Lamkel Zé weet dat ze hem elke wedstrijd proberen uit te dagen". In de Schotse pers werd de voorbije dagen al gesuggereerd dat Rangers moet proberen om Didier Lamkel Zé wat uit te dagen, in de hoop dat hij rood pakt. Vercauteren maakt zich weinig zorgen. "Ik ga daar niet veel tijd aan besteden. Hij is volwassen genoeg om daar tegen te kunnen. Hij weet dat ze hem elke wedstrijd proberen uit te dagen en dat is iets dat we elke week tegen hem herhalen." . "Lamkel Zé weet dat ze hem elke wedstrijd proberen uit te dagen" In de Schotse pers werd de voorbije dagen al gesuggereerd dat Rangers moet proberen om Didier Lamkel Zé wat uit te dagen, in de hoop dat hij rood pakt. Vercauteren maakt zich weinig zorgen.

"Ik ga daar niet veel tijd aan besteden. Hij is volwassen genoeg om daar tegen te kunnen. Hij weet dat ze hem elke wedstrijd proberen uit te dagen en dat is iets dat we elke week tegen hem herhalen."