Mignolet mag vanavond toch opdraven met Club Brugge in Europa, De Ketelaere niet

vooraf, 15 uur 01. Mignolet mag spelen, De Ketelaere niet. Club Brugge recupereert Simon Mignolet voor vanavond. De doelman heeft in tweede instantie negatief getest op het virus. Charles De Ketelaere niet. De Belofte van het Jaar blijft in quarantaine en is er straks niet bij tegen Kiev. Naast De Ketelaere mist Club Brugge Hans Vanaken, Noa Lang, Stefano Denswil, Mats Rits en Matej Mitrovic. Ook coach Philippe Clement zit in quarantaine.

Charles De Ketelaere niet. De Belofte van het Jaar blijft in quarantaine en is er straks niet bij tegen Kiev.

Naast De Ketelaere mist Club Brugge Hans Vanaken, Noa Lang, Stefano Denswil, Mats Rits en Matej Mitrovic. Ook coach Philippe Clement zit in quarantaine.

vooraf, 13 uur 03. Club wacht op resultaat van extra coronatest. In Brugge wachten ze nog altijd met spanning op het resultaat van de extra coronatest die Simon Mignolet en Charles De Ketelaere gisteren hebben afgelegd. Club Brugge kent op dit moment nog niet het resultaat.

vooraf, 20 uur 32. Lucescu: "Club zal sterk zijn, maar mijn spelers willen iets bewijzen". Dinamo Kiev-coach Mircea Lucescu (75) staat niet bepaald voor een makkelijke opdracht in Brugge door het uitdoelpunt vorige week van Mechele. Brugge miste in de heenmatch 5 spelers met corona én de hele trainersstaf. Daar kwamen gisteren nog Mignolet en De Ketelaere bij. Club lijkt dus gehavend, maar Lucescu verwacht toch een sterke thuisploeg: "Wij hebben ook in Barcelona en Turijn moeten spelen, ondanks heel wat afwezigheden. Ik zie dus geen probleem. Alle ploegen hebben het momenteel moeilijk." "Wij zullen tegenover een sterke tegenstander staan. Maar mijn spelers zijn enthousiast, ze kijken uit naar deze wedstrijd en willen hier iets bewijzen."

Club lijkt dus gehavend, maar Lucescu verwacht toch een sterke thuisploeg: "Wij hebben ook in Barcelona en Turijn moeten spelen, ondanks heel wat afwezigheden. Ik zie dus geen probleem. Alle ploegen hebben het momenteel moeilijk."

"Wij zullen tegenover een sterke tegenstander staan. Maar mijn spelers zijn enthousiast, ze kijken uit naar deze wedstrijd en willen hier iets bewijzen."

vooraf, 20 uur 31. Lucescu: "Tactisch moet het beter bij ons". Vorige week kwam Dinamo, mee door de verdienste van Club, niet goed uit de verf. Lucescu: "Wij hebben op een aantal punten gewerkt en is er zeker al verbetering zichtbaar, maar dat alleen is niet genoeg. Vorige week kwamen we tactisch tekort, dat moet beter." Het duel in Brugge wordt een confrontatie tussen de Belgische en Oekraïense competitieleider. Dinamo telt slechts 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Sjachtar Donetsk en de vraag is dan waar de prioriteit ligt. "Alle toernooien en competities zijn altijd even belangrijk. Je kan die zaken niet met elkaar vergelijken. We kunnen jonge spelers kansen geven, ze zo ervaring laten opdoen waardoor ze beter worden."

Het duel in Brugge wordt een confrontatie tussen de Belgische en Oekraïense competitieleider. Dinamo telt slechts 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Sjachtar Donetsk en de vraag is dan waar de prioriteit ligt. "Alle toernooien en competities zijn altijd even belangrijk. Je kan die zaken niet met elkaar vergelijken. We kunnen jonge spelers kansen geven, ze zo ervaring laten opdoen waardoor ze beter worden."

vooraf, 20 uur 14. Club Brugge moet 1-1 thuis over de streep trekken. Club Brugge kwam vorige week met een goede uitgangspositie terug uit Oekraïne: 1-1 dankzij een doelpunt van Mechele. Corona zorgde voor een vertimmerde ploeg vorige week. Vanaken, Mitrovic, Denswil, Rits en Lang ontbraken met corona, net als coach Clement en zijn staf. Beloftecoach Rik De Mil, die de honneurs van Clement overneemt, kreeg vandaag nog positieve coronatests van Mignolet en De Ketelaere op zijn bord. De club vraagt een hertest, maar gaat ervan uit dat de 2 positief zullen zijn/blijven.

Beloftecoach Rik De Mil, die de honneurs van Clement overneemt, kreeg vandaag nog positieve coronatests van Mignolet en De Ketelaere op zijn bord. De club vraagt een hertest, maar gaat ervan uit dat de 2 positief zullen zijn/blijven.

Opstelling Club Brugge. Ethan Horvath, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Federico Ricca, Ruud Vormer, Nabil Dirar, Éder Balanta, Ignace Van der Brempt, Bas Dost, David Chidozie Okereke

Opstelling Dinamo Kiev. Heorhiy Buschan, Tomasz Kedziora, Denys Popov, Illia Zabarnyi, Vitaliy Mikolenko, Viktor Tsyhankov, Mykola Shaparenko, Vitaliy Buyalskyy, Serhiy Sydorchuk, Carlos De Pena, Artem Besyedin