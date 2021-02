D.Kiev-coach Lucescu: "Sterk Club Brugge ondanks coronagevallen"

vooraf, 20 uur 32. Lucescu: "Club zal sterk zijn, maar mijn spelers willen iets bewijzen". Dinamo Kiev-coach Mircea Lucescu (75) staat voor geen makkelijke opdracht in Brugge door het uitdoelpunt van Mechele. Brugge miste toen nochtans 5 spelers met corona én de hele trainersstaf. Daar kwamen vandaag nog Mignolet en De Ketelaere bij. Club lijkt dus gehavend, maar Lucescu verwacht tot een sterke thuisploeg: "Wij hebben ook in Barcelona en Turijn moeten spelen, ondanks heel wat afwezigheden. Ik zie dus geen probleem. Alle ploegen hebben het momenteel moeilijk." "Wij zullen tegenover een sterke tegenstander staan. Maar mijn spelers zijn enthousiast, ze kijken uit naar deze wedstrijd en willen hier iets bewijzen." .

vooraf, 20 uur 31. Lucescu: "Tactisch moet het beter bij ons". Vorige week kwam Dinamo, mee door de verdienste van Club, niet goed uit de verf. Lucescu: "Wij hebben op een aantal punten gewerkt en is er zeker al verbetering zichtbaar, maar dat alleen is niet genoeg. Vorige week kwamen we tactisch tekort, dat moet beter." Het duel in Brugge wordt een confrontatie tussen de Belgische en Oekraïense competitieleider. Dinamo telt slechts 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Sjachtar Donetsk en de vraag is dan waar de prioriteit ligt. "Alle toernooien en competities zijn altijd even belangrijk. Je kan die zaken niet met elkaar vergelijken. We kunnen jonge spelers kansen geven, ze zo ervaring laten opdoen waardoor ze beter worden." .