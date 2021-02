Ajax gaat in turbulente slotminuten nog op en over Rijsel

Ajax was driekwart wedstrijd dominant, maar vergat dat overwicht om te zetten in doelpunten. De leider in Frankrijk stond pal en kwam zelfs vanuit het niets op voorsprong. Tagliafico pakte uit met een dramatische terugspeelbal en Weah nam het cadeau met de glimlach in ontvangst.

Het was een hard verdict voor Ajax, maar de Nederlandse leider herpakte zich nog. Tagliafico zette zijn foutje recht door een penalty te bemachtigen. De scheidsrechter ging nog even naar de beelden kijken, maar hield voet bij stuk. Tadic trok zich weinig aan van het protest van Rijsel: 1-1.

En er zat zelfs nog wat meer in voor de bezoekers. Spits Brobbey was na zijn invalbeurt goed voor het winnende doelpunt.